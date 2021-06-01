«Супернова»: Гори ясно, пока не погасло

Сэм (Ферт) и Таскер (Туччи) едут по почти пустой, петляющей среди уже желтеющих с приходом осени британских полей и лугов, проселочной дороге. Спорят, что лучше — старые добрые бумажные карты, раздражающие Сэма, или навигатор, строгий голос которого напоминает Таскеру выступления Маргарет Тэтчер, — и подпевают хитам 70-х. Они вместе, сразу видно, не один десяток лет, но нынче настали непростые времена. Таскер — талантливый писатель — болен и с каждым днем теряет память и контроль над собственным телом. Сэм готов завершить карьеру пианиста и посвятить жизнь уходу за любимым, но соглашается сыграть последний концерт. На него они и отправляются, попутно навещая места, где познакомились и провели молодость, от берега реки, на котором впервые занялись сексом, до родительского дома Сэма, куда его сестра по такому случаю созывает всех друзей детства и родных.Название «Супернова» (она же — Сверхновая) взято из астрофизики и обозначает весьма уникальное явление — умирание звезды, сопровождающееся ярчайшей вспышкой, выбросом энергии. Космическая тема проходит по фильму красной нитью: у Таскера есть телескоп и карта звездного неба, приклеенная на дверцу шкафчика минивэна, хотя и без специальных приспособлений, буквально на пальцах, он может объяснить кому угодно — хоть Сэму, хоть его маленькой племяннице — что все мы состоим из частиц тех самых, вспыхнувших в последний раз в миллионах и миллиардах световых лет от Земли, звезд. Не самая замысловатая - такая же, как и окружающее героев осеннее умирание природы, износ старой машины или подвывание немолодого пса, то и дело звучащее саундтреком, — но изящная метафора, к тому же тематически вполне применимая ко всему фильму.Между героями — притяжение космического масштаба, основанное, как кажется, действительно на физике и химии, состоящее из мельчайших, едва уловимых глазом движений и деталей, легких прикосновений, скользящих поцелуев, заботливых механических движений. В «Супернове» почти нет телесности, но есть куда более глубокая привязанность — такая, что невольно возникает между людьми за годы вращения на одной орбите, приходит на смену не только жгучей молодой страсти, но и даже разумной взрослой любви, сплетая два тела в одно неделимое целое. Тем сложнее каждому отпустить и дать другому свободу, в том числе — принять решение, которое изменит жизни обоих.Внутри этой формально простой, скупой на события, камерной истории о путешествии из точки А в точку Б — как буквальном, так и символическом — можно увидеть намеченные пунктиром, но куда более глубокие, даже философские темы и сюжеты. Таскер уже испытал и отрицание очевидного, и гнев от невозможности больше писать, перейдя в стадию злой, саркастичной депрессии. Туччи мастерски изображает своего героя юмористом-острословом, держащимся за свою едкую иронию как за последнюю соломинку — пальцы не слушаются, но это ли не повод пошутить. Сэм, напротив, переживает самые острый период, торгуясь, приходя в ярость, эгоистично заявляя о своем праве на жизнь партнера. В итоге оба оказываются в точке невозврата, после которой — принятие неизбежного.Фёрт и Туччи в качестве актерского дуэта поднимают фильм на еще одну дополнительную высоту – в тандеме они работают слаженно, не перетягивая одеяло, и не натужно, так что итоговая картинка смотрится органичной, ненадуманной и уж точно нисколько не провокационной. Причем вовсе не потому, что в кадре нет ни одной формально физиологически откровенной сцены – интимной, чувственной откровенности при этом в избытке. Тот факт, что герои «Суперновы» — гей-пара – лишь подчеркивает обыденность, обычность, норму. Борьба с социумом для Таскера и Сэма явно осталась в прошлом, в случайном воспоминании всё о той же ненавистной Тэтчер. Теперь же это просто еще одна история большой любви, для которой нет ни гендера, ни возраста и которая требует уже совершенно иных жертв. В том числе — преодоления своего животного страха ради того, чтобы самый близкий человек в конце пути отделился, обрел утраченную силу и в последний раз вспыхнул ярко. В душе после этого финального взрыва, как после гибели небесного тела, может остаться черная дыра, но осколки-воспоминания разлетятся во все стороны. Уж если жить — то гореть как звезда, а уж если умирать — то вспышкой сверхновой.