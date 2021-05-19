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«Пальма»: Человек собаке – семья

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19 мая 2021
Тренд на семейное — не на детское — кино в России становится очевидным. Успех «Последнего богатыря», а вслед за ним и «Конька-горбунка» закрепил веру отечественных кинематографистов в этот формат. И вот состоялся цифровой релиз семейного фильма «Пальма», в отличие от уже упомянутых лент основанный не на сказочных мотивах, а на реальной истории, произошедшей в 1970-х в аэропорту «Внуково».

«Пальма»: Человек собаке – семья
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"

Тогда собака на протяжении нескольких лет ждала своего хозяина на взлетной полосе. Полететь с ним она не смогла, потому что не было справки от ветеринара. Поселилась собака в строительных вагончиках у аэропорта и бегала встречать каждый «Ил-18», узнавая его по гулу, – именно на таком самолете и улетел ее хозяин. История преданной овчарки оказалась на страницах «Комсомольской правды», но хозяин так и не вернулся за собакой, она в итоге нашла новый дом. В 1980-х по мотивам тех событий был снят фильм «На привязи у взлетной полосы», а сейчас появилась новая картина, снятая режиссером Александром Домогаровым-младшим. И это первая его столь большая работа в кино.

Осовременивать историю не стали. Все в тех же 1970-х торговый представитель Игорь Польский (Ян Цапник) летит в долгожданную загранкомандировку – вместе со своей собакой, овчаркой Альмой. Только вот ветеринарную справку, необходимую животному для полета, он забыл, а дежурный врач в аэропорту новую не дает, подозревая у собаки отит. Милая работница аэропорта Нина (Валерия Федорович) готова пойти на уступки и все-таки отправить Альму вместе с хозяином в полет, но тут на полосе появляется строгая начальница Любовь Аркадьевна (Евгения Дмитриева) с отчеканенной репликой: «Без справки нельзя». Шумный «Ил-18» улетит вместе с Польским на борту, он то ли действительно не мог поступить иначе, то ли не захотел. А овчарка останется на аэродроме и будет встречать каждый «Ил-18» в надежде все-таки увидеть хозяина. Но вместо него один из таких самолетов привезет из Свердловска мальчика Колю (Леонид Басов), у которого умерла мама. И теперь ему предстоит жить с отцом – летчиком Вячеславом Лазаревым (Виктор Добронравов), который когда-то предпочел не семью, а карьеру.

«Пальма»: Человек собаке – семья
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"

Конечно, «Пальма» – это история не столько про собаку, хотя именно овчарку Лили здесь можно назвать исполнительницей главной роли, сколько про людей. Переживающих боль потери, предательства, как мальчик Коля, или пытающихся найти общий язык с семьей, как его непутевый отец в исполнении Виктора Добронравова (это, пожалуй, первая далеко не самая положительная роль артиста), или мудрый механик Тихонов (Владимир Ильин), трогательно привечающий у себя брошенных Колю и собаку, получившую уже на аэродроме прозвище Пальма, но не всегда идущий на контакт со своей взрослой дочерью Ниной – той самой милой работницей аэропорта.

Эти личные истории, выходящие на первый план фильма, разыгрываются лирично и довольно убедительно, чего, конечно, не скажешь о втором – нарочито «злодейском», даже карикатурном – плане во главе со строгой героиней Евгении Дмитриевой, истерично управляющей летным составом аэродрома, и внешне напоминающем Гитлера начальником охраны в исполнении Игоря Хрипунова. Комический злодей вместе со своими приспешниками пытается поймать то беспризорную собаку, то мальчика Колю, порывающегося уехать от новоиспеченного отца обратно в Свердловск, то их обоих. И эта шумная беготня по взлетно-посадочным полосам и собственно аэропорту, сделанная немного в стиле киножурнала «Ералаш», очень отвлекает от лиричных линий главных героев.

«Пальма»: Человек собаке – семья
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"

За условно комедийную составляющую помимо Хрипунова и Дмитриевой отвечает еще и герой Владимира Симонова – партийный деятель, поначалу, естественно, возмущающийся животными в аэропорту, а потом – уже после выхода заметки на первой полосе «Комсомольской правды» (ее, кстати, в «Пальме» назвали с отсылкой к советскому фильму — «На привязи у взлетной полосы») использующий историю верной собакой в своих – политтехнологических – целях. Так животные и дети вновь стали лишь пешками в большой игре взрослых.

Однако самих создателей «Пальмы» в эксплуатации детей и животных, которые, безусловно, затмевают своими актерскими работами опытных артистов, нельзя. «Пальма» сделана без перегибов и частого в таких случаях слезовыжимания. Комические сценки, пусть и немного нарочитые, разряжают атмосферу и не дают уйти в травматично-трагический пафос. В результате получается действительно семейное кино, которое можно смотреть и взрослым, и детям – каждый найдет в нем свои, пусть и довольно простые, истины.


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обсуждение >>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   4.04.2021 - 01:59
Немного эксплуатация чувств ... читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   19.03.2021 - 21:49
Невероятное кино, видя трейлер на экране уже чувствовалась душа и все ноты доброты , которые вложили в картину создатели. Браво читать далее>>
Всего сообщений: 2
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