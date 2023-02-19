«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы

Самые известные герои — придуманный японцами ящер Годзилла и «американец» Кинг Конг, гигантская горилла, — впервые появились на экранах более полувека назад, а в одном фильме до этого момента встречались лишь единожды, в 1962. Воспроизвести новую битву титанов доверили режиссеру Адаму Вингарду, до этого снимавшему хорроры, среди которых «Тебе конец!», «Гость», «Тетрадь смерти», новая «Ведьма из Блэр» и главы альманахов «З/Л/О» и «Азбука смерти». Ужастика от «Годзиллы против Конга», впрочем, ждать не стоит — Вингард играет по правилам.
Годзилла, которого вроде бы официально признали защитником человечества (см. предыдущий фильма «Годзилла 2: Король монстров
») внезапно нападает на завод корпорации «Апекс». Один из работников компании по имени Берни Хейс (Брайан Тайри Генри
), увлеченный теориями заговора, связанными с монстрами, и даже ведущий подкаст на эту тему, уверен, что фирма скрывает нечто — и убеждается в правоте своих слов, получив доступ в подвал здания во время атаки Годзиллы. «Апекс» под руководством тщеславного Уолтера Симмонса (Демиан Бичир
) и правда разрабатывает некую новейшую технологию, только вот, зачем и как, Берни понять не в силах, но новые выпуски его шоу находят отклик в сердце юной Мэдисон Расселл (Милли Бобби Браун
) — вместе с приятелем она отправляется на поиски подкастера и разгадки тайны «Апекса». Корпорация же тем временем нанимает на работу Нейтана Линда (Александр Скарсгард
), ученого-изгоя, продвигающего теорию «полой Земли» — мира внутри нашего мира, являющегося родиной монстров. Там коварные бизнесмены надеются отыскать кое-какое сокровище. И для этого им нужен не только Линд, но и Кинг Конг, обитающий в заповеднике на Острове Черепа и в последнее время очень кстати рвущийся на свободу. Линд, смотрительница заповедника Илен Эндрюс (Ребекка Холл
), а также представители «Апекса» и немая девочка Джиа (Кайли Хоттл
), научившая Конга языку жестов, везут великана ко входу в недра Земли. Путь им, однако, преграждает Годзилла, почуявший давнего врага — и да начнется бой.
Хожу и гажу: рецензия на фильм «Годзилла 2: Король монстров»
Кто стучит в дверь ко мне? Рецензия на «Гостя» Адама Вингарда
Несмотря на кажущуюся избыточность, сюжет «Годзиллы против Конга» нельзя назвать не то что изящным, но даже хоть сколько-нибудь глубоким. В нем несколько линий, объединенных историей того самого «Апекса», но персонажи, все как один, по-прежнему остаются не более чем функциями, плоскими, лишенными не только характеров, но и порой элементарной логики мышления и внятных реплик. Одни — ученые — разговаривают пафосными клишированными фразами, другие — дети и слегка безумный Берни — должны, по идее, отвечать за комедию, но на деле выглядят попросту не к месту. До определенного момента и вовсе непонятно, зачем нужна эта часть истории — уж не для того ли, чтобы у звезды «Очень странных дел
» Милли Бобби Браун была какая-то роль в новом фильме?
Таким же невнятным остается жанр/жанры картины. Понятно, что глобально это кайдзю-кино (этим японским словом, собственно, и обозначаются гигантские звери-монстры), что само по себе исчерпывающе, однако Вингард и сценаристы пытаются уместить внутри еще и некое подобие сай-фая. Нолановские инверсии и гравитационные аномалии, параллельные миры и загадочная энергетическая материя, напоминающая по силе и уникальности марвеловский вибраниум из страны Ваканды. Неканоническая для вселенной монстров и — что кажется еще более преступным — непродуманная научная фантастика, набросками которой даже в таком развлекательном кино уже не проведешь и самого неискушенного зрителя, наверняка видевшего те несколько вышеупомянутых блокбастеров, из которых так или иначе позаимствованы идеи.
Джентльмены предпочитают блондинок: гид по истории Кинг Конга
Конечно, недостатки меркнут, когда начинаются баталии монстров — единственное, ради чего существует это кино и ради чего его можно все-таки посмотреть. Во-первых, это красиво: от появления на экране Конга — в открывающей фильм сцене он просыпается на Острове Черепа, потягивается, умывается в водопаде, и все это под веселую музыку в стиле 50-60-х годов — до собственно нескольких эпичных схваток с Годзиллой. Неоновый Гонконг — место действия финального боя — дань уважения не только оригинальным азиатским фильмам про кайдзю, но и по цвету — прямо-таки место действия хоррора Вингарда «Гость». Во время морского боя все горит и взрывается похлеще, чем в «Перл Харборе
», эпизоду с путешествием в полую Землю позавидуют все еще не вышедшие части «Аватара
», а еще тут есть берущий за душу кадр с пальцами — совсем как в спилберговском «Инопланетянине
». За масштабом происходящего в эти моменты на экране не то что не видно людей — они окончательно превращаются в расходный материал, неинтересный ни авторам, ни, как следствие, зрителям. И речь о главных персонажах; невинных жертв, пострадавших в ходе поединков титанов, вовсе не считают. Но главное, что гигантские животные оказываются человечнее и сообразительнее братьев их меньших, так что от двуногих и прямоходящих персонажей франшизе, кажется, можно вовсе отказаться.
обсуждение >>