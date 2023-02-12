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Самые ожидаемые sci-fi картины в одном обзоре

Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук

Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми»

Актрису и телеведущую заподозрили в получении израильского гражданства

СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД

Спутник телезрителя

«Гунда»: Я/Мы свинья!

В ночь с 12 на 13 февраля, 00:30, ОТР