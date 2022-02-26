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«Гнев человеческий»: Богатенький Ричи

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26 февраля 2022
Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» — ремейк французского триллера «Инкассатор». Насколько удачно британский режиссер адаптировал сюжет про маленьких людей, перевозящих большие деньги, читайте в рецензии Дмитрия Соколова.

«Гнев человеческий»: Богатенький Ричи

Загадочный мистер Эйч (Джейсон Стэтем) устраивается в инкассаторскую фирму Fortico, чьи грузовики подвержены регулярным ограблениям. Успешно и эффектно отбив один из налетов, новичок становится местной звездой, но греться в лучах славы не торопится. Немногословным героем движет не жажда премии или профессионального одобрения, зарытая в прошлом семейная трагедия, подтолкнувшая его устроиться на опасную работу. Команда грабителей готовится к финальному — и очень дерзкому — нападению на инкассаторов, которое достойно завершит их криминальную карьеру. Единственный фактор, который может пустить под откос тщательно продуманный план, — хладнокровный Эйч, словно нарочно лезущий в самое пекло.

Смотреть онлайн «Гнев человеческий» Гая Ричи
«Гнев человеческий» — нетипичная для Ричи работа, пускай и кажущаяся, на первый взгляд, очередным криминальным фильмом от знатока жанра. Вместо хмурого Лондона — палящее солнце Лос-Анджелеса, герои — не только организованная преступность, но и стражи порядка. Сходство здесь обманчиво. В отличие от классического покроя «Большого куша» (2000) или недавних «Джентльменов» (2020), в «Гневе» намного меньше юмора и намного больше экшна. Нет и характерных для Ричи фактурных персонажей из криминального подполья, а привычно извилистый сюжет более целеустремленно движется по полосе триллера о (неудачном) ограблении, не заостряя внимание на мафиозных интригах.

«Гнев человеческий»: Богатенький Ричи

Не самая привычная для Ричи расстановка акцентов связана с тем, что «Гнев» — это сюжетно достаточно точный ремейк французского фильма «Инкассатор» (2004). Хотя британец самолично писал сценарий и добавил некоторые детали от себя, например, серьезно переработав характер главного героя. Если оригинал был тягучим детективным триллером с хорошо прописанной драмой, то ремейк — динамичный криминальный боевик, где психологизм припаркован на обочине, а ставка сделана на драки и стрельбу. К счастью, Ричи удается поддерживать высокий темп на протяжении почти всего фильма: регулярные перестрелки, дерзкие грабежи, гонки на массивных грузовиках. Лишь в середине сюжет ненадолго сделает остановку, чтобы рассказать о прошлом Эйч.

Большой куш парня из Хатфилда: творческий путь Гая Ричи

Решение внедрить характерную для Ричи рваную хронологию в линейный доселе рассказ — едва ли не единственная крупная ошибка фильма. Хотя это многое объясняет: кое-какие второстепенные линии оказываются то ли забытыми, то ли наспех вклеенными. Все встанет на свои места, когда в финальной трети инкассаторы и грабители наконец сойдутся в решающей схватке.

В «Гневе» нет майкл-бэевских пролетов камеры или припадочного монтажа, как у Тони Скотта. Ричи снял старомодный крепко сколоченный боевик в духе знаменитой перестрелки из «Схватки» (1995) Майкла Манна. Да, не настолько выверенный, но кровавый — и для Ричи непривычно безжалостный. До финиша доживет значительно меньше участников смертельной гонки, чем можно было ожидать.


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обсуждение >>
№ 3
Иван Беляев (Москва)   22.04.2021 - 17:02
Юрий Быков - сам один сплошной ремейк ... читать далее>>
№ 2
нетакой   22.04.2021 - 11:52
значит,у Юрия Быкова тоже ремейк? читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   22.04.2021 - 10:43
Обязательно схожу оценить! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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