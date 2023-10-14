«Великий»: Джонни Депп между жизнью и смертью

На российские телэкраны выходит фильм «Великий» — основанная на реальных событиях история, которая привлекает прежде всего Джонни Деппом, теперь уже нечасто балующим зрителей главными ролями. Он сыграл фотографа Уильяма Юджина Смита, прославившегося своими работами во время Второй Мировой вoйны, а через много лет после нее удивительным образом вселившим надежду на лучшую жизнь другим, казалось бы, совершенно далеким от него людям.
На дворе 1970-е. Юджин Смит, когда-то заработавший себе славу на фотографиях с передовой американского наступления на Японию и получивший ранение, переживает не лучшие времена. Еще в середине 1950-х он разошелся во взглядах на профессию с журналом Life и посвятил себя жанру фотоэссе. Примерно тогда же у жителей японского города Минамата обнаруживают синдром, вызываемый отравлением органическими соединениями ртути, которую сбрасывает в воду местного залива крупная химическая компания Chisso (в фильме переведена как «Тиссо»). И вот к 1970-м все слилось воедино – уже практически разочаровавшийся в профессии Смит, главный редактор журнала Life (Билл Найи
), кажется, смирившийся со скорым закрытием издания, но готовый совершить последний профессиональный рывок, и обычные, маленькие, как сказали бы в России, люди, живущие в далекой Минамате в семьях, где уже практически не осталось ни одного физически здорового человека, зато моральную стойкость проявляют все.
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«Великий» Эндрю Левитаса
Джонни Депп играет Смита со всем своим харизматичным отчаянием — попивает виски и прикуривает сигареты, пытаясь остаться в этой борьбе «за все хорошее против всего плохого» не участником, а объективным (с учетом профессии даже не только в переносном, но и в самом прямом смысле) наблюдателем разворачивающейся в Минамате трагедии. Не древнегреческой, не шекспировской, а такой убийственно обычной — особенно в век развития корпораций. В каждом доме этого небольшого городка живет своя боль — не эфемерная, а вполне осязаемая, физическая. Здесь — мужчина, который больше не может выходить на работу и обеспечивать семью, тут — подросток, который уже никогда не будет играть в футбол. Или стойко держать камеру, как когда-то Юджин Смит. Болезнь Минаматы поражает центральную нервную систему так, что человек не может управлять руками и ногами, постоянно чувствует усталость и звон в ушах, теряет слух и зрение.
Смит поначалу держится в стороне от местных жителей во главе с активистом в исполнении популярного японского артиста Хироюки Санада
(«Мстители
», «Мир Дикого Запада
»). Это не его борьба и не его боль. Но постепенно проникается к ним, готовым несмотря ни на что поделиться едой, виски и даже оставшимися фотоаппаратами. Благодаря в том числе и своей переводчице и будущей жене Эйлин Миоко (Минами
), которая, с одной стороны, неустанно следит за тем, чтобы фотограф все-таки сделал свою работу, а с другой — пытается посочувствовать его и душевному, и профессиональному кризису.
«Великий» — всего лишь вторая режиссерская работа американского актера Эндрю Левитаса
, причем продюсерски поддержанная самим Деппом. В своей первой «Колыбельной» Левитас тоже через социально-значимый подтекст, пусть тогда и решенный на примере одной семьи, исследовал даже не кризис, а именно что компромисс жизни и смерти — моральной, профессиональной и физической. И в «Великом» он продолжает это столкновение, только уже в высокохудожественном ключе, опорой для которого стали собственно фотографии Смита, главным образом — «Томоко Уэмура в ванне».
В этом старательном киновоплощении фотокадров Левитас вместе с французским оператором Бенуа Дельоммом
(«Мальчик в полосатой пижаме
», «Вселенная Стивена Хокинга
»), тоже визуальным отличником, совершают, кажется, свою главную ошибку. Выбирая отличную натуру, удивительных персонажей и миксуя поистине художественные кадры с пересъемкой фотографий Юджина Смита, они попадают в вечную ловушку компиляции игрового кино и дока (а в каждом кадре Смита — реальная большая история), когда искренность момента, запечатленного на видео или фотопленку, оказывается гораздо важнее обдуманной конструкции художественного материала. Но то, что по сути еще начинающий режиссер Эндрю Левитас все-таки затеял разговор на столь непростую тему (правоту жителей признали, Мемориал в память о жертвах болезни Минаматы построили, но полноценных компенсаций, как говорится в титрах фильма, так и не выплатили) и постарался не только показать ужасы заболевания, а сложить полноценный рассказ о жителях Минаматы и оказавшегося там фотожурналиста Юджина Смита, — уже заслуживает большого уважения.
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