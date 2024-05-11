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«Паркет»: Ужас пола

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11 мая 2024
В программе «Закрытый показ» — «Паркет» — картина Александра Миндадзе, режиссера «В субботу» и «Милого Ханса, дорогого Петра», бывшего соавтора лучших — почти всех — фильмов Вадима Абдрашитова. Несмотря на поддержку Минкульта («Ханса», напомним, оно невзлюбило), картина задержалась в производстве, выбралась на фестиваль в Таллине, затем — в секции «8 1/2 фильмов» ММКФ. Алексей Филиппов рассказывает, о чем танцуют герои любовного треугольника и почему над паркетом веет смертью.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

Сначала в бездну свалился стук.
Черный экран. Каблуки. Голоса.

Светом, цветом и крупным планом в небытие врывается застолье. Или наполье — у танго-клуба юбилей. В толпе размазывающихся лиц и ярких одежд бродит немолодой танцор (Анджей Хыра, звезда польского театра, любимец Кшиштофа Варликовского). «Я — Какаду», — повторяет он, как попугай. Мантру. Маску. Позывные прошлой жизни. Я Какаду. Я как в Аду. Взгляд постороннего. Ощущение потустороннего. В толпе какие-то пиджачки, молодые дамы не узнают, не признают. «94-95 — это ж я!» — кричит он. Обознался. «Пардон вам. Даже гран пардон».

Смотреть онлайн «Паркет»
Подташнивающая гамма телеканала «Россия». Экзистенциальная закулиска «Голубого огонька», где все светит, но не греет. Шажки, причмокивания, пострелушки подведенными глазами. Слова — анекдотцы, присказки, тлеющие мемуары, сигналы забытого автоответчика. «Я — Какаду! Это имя вам что-то говорит?» У людей банкет. Танец жизни. От тарталеток — в объятия, от разговора невпопад — выйти покурить. Мазки — узки: в танго такого мельтешения не бывает. «Любовь, как акт, лишена глагола». А если и бывает — не в людях; в складках.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

Вот и речь тут напоминает шелест, побочное к мощному движению. Время двигается ретиво. 25 лет — вжух! — «это ж я, 94-95». А что там в 94-95? Помнят лишь призраки. Отделяется от толпы красное платье с прозрачными рукавами. Очки; отрастающие свои концы. Валенсия (Евгения Додина, мать Вилланель из «Убивая Еву»). Мечта, испанский зной. Бывшая жена — осекающая, как в бухгалтерии. Знает Какаду — от перышка до перышка, как паркет дома, в котором давно не была. Интонации — книжно-автоматические, финалы фраз затухают с дыханием, сбиваются акценты, не чеканен ритм.

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Подкаст о сериале

«Паркет» Александра Миндадзе тоже — на последнем дыхании. Как бы ни горели огни и лица, чувствуешь, что за вертушками смерть. Ставит старые песни о главном. Воспоминание? Видение? Иллюзия? Незакрытый гештальт? Камера Олега Муту — глаз румынской новой волны, проводника в миндадзевские апартаменты — плывет, как от давления или удушья. Пытается сфокусироваться на лицах, все чаще смотрит в пол, на чулки, каблуки, подошвы. Все там будем, но помирать — так с музыкой. Под коронный номер.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

Номер простой советский: танго втроем. «В танце вечной борьбы», как пела аккурат четверть века назад Орбакайте. Довершает триптих витальности Элизабет (Агата Кулеша из «Иды» и «Холодной войны»), клептоманка и буянка, вечная молодость на проводе; путается в шубе, все красное в сеточку, резинка и хвосты — бордово бодры. Следом увязался пес, точнее — волк; не посадишь на привязь внутреннего зверя. Еще в «Слуге» (1988) Миндадзе с Абдрашитовым убеждались, что человек — волк не только человеку, но даже самому волку. Так выдрессируют — загрызет любого. Этого не пустят; времена фейсконтроля — не позднесоветское вечное, не сумрачный лес в лучах солнца, где встать бы на колени да повыть.

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Они — легендарное трио. Когда-то рвали танцпол. Сегодня танго — может, и модное, — но, несомненно, ретро. Не аргентинская страсть, питавшая Че, а контур эмоционального взрыва, со вздохом всплывающий на голубом экране. Отсюда это телевизионное амбрэ, аромат гнили. Какаду хорохорится, распаляется. Жена жалеет, одергивает, гладит по голове, напоминает, что стоял только в танце. Любовница — куда, кукуда без любовницы? — жеманничает, высекает искру, притворяется мертвой, оголяет грудь. Лишь бы вспомнить, как там было. Ногу сюда, головой вот так, все по новой — завтра выступать.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

«Какаду, а мы правда ведь не знакомы, если столько лет не виделись», — говорит Валенсия, превращая танец в парадокс Тесея. Те же и там же, но уже другие и в другом. «Это фильм об иллюзиях», — говорит Миндадзе. Но в фильме — нет никаких иллюзий. Свет отеля — как на столе у хирурга. Героев режет. Воспоминания, ревность, боль. Произошедшее и неслучившееся. Они бормочут — и это похоже на агонию. В предсмертном мареве — супруги и дети. От Какаду и новых мужей. Внук настойчиво требует мороженое, на подкупы и манипуляции не ведется. Вот и выросло поколение, которое не купишь «ложечкой за маму». Дедушка, где же ты был все это время?

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Где был — там уже нет. Нет времени объяснять. И нет того времени. «Это ж я 94-95!» — заезженно крикнет Какаду. И начинай сначала — лишь бы не думать о сердце; не замечать, что под ногами — разбитое корыто, а вторым накроют. Все равно здесь нечего ловить: никто не помнит; поколения — чужие, с другой планеты. Один (Владимир Мишуков) запинается о слова ненависти, поправляется, «мы же не ксенофобы». Глазами и словом режет как мать. Помоложе (Василий Михайлов) — ухажер любовницы, одухотворенный — закатывает глаза, сам готовит суп: без животных жиров — но поперхнется свиным хрящем. «Эти» и его не переварят. История закончилась в 94-95. Нет смертельных номеров, нет Чернобыля и Второй мировой. Миндадзе, всегда фиксировавший сдвиги тектонических плит, первый толчок, добрался до последнего. Скрипит потертое седло — сирена личного апокалипсиса, нелицеприятные дрожь и тление. Не иллюзии, а брюзжание.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

«Как считаешь: чувства — это проклятие такое?» — спросит Какаду то ли соперника, то ли самого себя. Нет ответа. Наверное, проклятие то — как ими можно распорядиться. Не ценить себя, бросаясь в руки тому, кто врал и будет врать. Игнорируя заикающийся телетайп сердца, которое не любовница — ни схватить, ни обнять. Отдаться делу настолько, что похерить все земное: не наверстать за всю оставшуюся смерть. Внукам-то покажут мультфильм «Душа» — жить нужно для себя. А тебе останется надгробный телесериал, напуганный, сбивчивый, обиженный, кающийся и грустный, как песня, которую уже никто не помнит.

Я уйду и на этом.

«Паркет»

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обсуждение >>
№ 1
Наталья Обич (Москва)   29.04.2021 - 09:50
Очень сложная рецензия, видимо, как и само творческое высказывание читать далее>>
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