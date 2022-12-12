«Пила: Спираль»: Антиполицейский беспредел

Идея возродить, казалось бы, уже наконец-то почивший в 2017 году самый долгоиграющий и за счет этого самый кассовый ужастик неожиданно родилась у комика Криса Рока. Он же в итоге выступил не только одним из продюсеров новой картины (наряду с ее создателями Джеймсом Ваном и Ли Уоннеллом), но и сыграл главную роль. В режиссерское кресло вернулся постановщик второй, третьей и четвертой частей Даррен Линн Боусман, а одну из ключевых ролей исполнил сам Сэмюэл Л.Джексон. «Пила: Спираль» в итоге выглядит в большей степени ребутом франшизы, нежели ее логичным продолжением — сохраняя форму и делая отсылки даже к самому первому фильму серии, авторы нового пытаются актуализировать содержание.
Копа Зика Бэнка (Крис Рок) в его родном участке не жалуют — он изгой, даже несмотря на то, что является сыном бывшего и очень уважаемого шефа полиции Маркуса Бэнкса (Сэмюэл Л.Джексон). Все потому, что однажды Зик сдал своего напарника, уличив того в весьма серьезном преступлении, то есть поступил правильно, но нарушил полицейский кодекс. Теперь он одиночка (еще и с женой разводится), к тому же весьма безрассудный, постоянно подвергающий свою жизнь опасности и не ставящий никого в известность о своих действиях. Все это порядком надоедает новому начальнику, капитану Энджи Гарзе (Марисоль Николс
), и после очередного задания, в ходе которого Зик действовал опрометчиво, она назначает ему напарника — стажера Уильяма Шенка (Макс Мингелла
). И тут же отправляет парочку на место преступления: в тоннеле метро под поезд попал неизвестный мужчина. Зритель уже в курсе, что произошло — в прологе погибшего, который оказывается полицейским, пытают, наказывая за то, что он слишком часто давал ложные показания в суде и посадил немало невиновных. Неизвестный маньяк, чей почерк так похож на стиль печального известного убийцы Джона «Пилы» Крамера (Тобин Белл
), затеивает новую игру — и главными действующими лицами становятся копы во главе с Зиком Бэнксом.
«Пила» начиналась за здравие: первая часть
, в 2004 году ставшая дебютом для ныне весьма известного и влиятельного жанрового режиссера Джеймса Вана, уже доросшего и до постановки супергеройских блокбастеров
, задумывалась как эксперимент, но в итоге стала хитом. В том числе из-за того, что была детективным триллером в оболочке максимального кровавого хоррора — такое визуально-смысловое сочетание пришлось зрителям по душе. Но чем больше выходило частей, тем большая нелепица творилась на экране. Поначалу воцарился триумф необремененной глубиной содержания жестокости, но хотя бы пытки оставались изобретательными. А теперь и с этим возникли проблемы — фантазии создателей не хватает ни на одно, ни на другое. В «Спирали», хоть крови и кишок хватает, сцены пыток будто бы проматывают, и объясняя, и демонстрируя инженерные конструкции нового «Пилы» вскользь. Голос на записи, традиционно предлагающий сыграть в игру, отводит жертве пару минут, но на экране время течет быстрее, так что шансов спастись нет ни у кого.
Все это, конечно, кое-как объясняется сюжетом, который, в свою очередь, даже встраивается в общую концепцию франшизы и наследует философию Крамера. Есть и обязательные флэшбеки, отражающие ход мыслей героя и одновременно распутывающие хитроумный план злодея, и даже отсылка к самому первому фильму — Крису Року придется в какой-то момент взяться за пилу (что он делает весьма уверенно и со знанием дела, готовый отпилить конечность — явно смотрел).
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«Пила: Спираль» Даррена Линна Боусмана
Другой вопрос, что делается это весьма кондово и прямолинейно, особенно это касается попытки как-то вписать историю в современную повестку. Для этого жертвами становятся нечестивые копы, а охотник за их головами, видимо, должен вызывать определенное сочувствие и сопереживание у зрителей, как у непосредственных жертв и свидетелей реального полицейского беспредела. Но даже при таком попадании в повестку и при наличии звезд не последнего порядка в кадре (хотя Джексона тут «маринуют» во второстепенных персонажах до самого финала — да и негоже ему стараться для категории «Б») пациент — фильм «Пила: Спираль» — скорее мертв, чем жив. Точнее все еще умирает, так как в разработке уже находится следующая, десятая, глава — вот уж пытка, которая не снилась даже Джону Крамеру.
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