«Кролик Питер 2»: Вор в загоне

В цифровой прокат выходит сиквел картины «Кролик Питер», к которому приложил руку почти весь англоязычный мир. Как и предыдущая часть, фильм снят в Австралии американским режиссером Уиллом Глаком, а главные его действующие лица — английская писательница Беатрис Поттер и пушистые герои ее книг. Сложная география повлияла на громоздкое производство в ковидные времена — картина простаивала и была закончена с задержкой в целый год, что, впрочем, не отразилось на ее качестве. Екатерина Визгалова посмотрела ленту и считает, что второй фильм лучше оригинала, и взросление пошло кролику Питеру на пользу.
Беатрис (Роуз Бирн
) и ее муж Томас МакГрегор (Донал Глисон
) опубликовали первую книгу про Кролика Питера и его друзей. Книга оказалась настолько успешной, что ею заинтересовалось крупное издательство, на встречу с которым семейная чета отправляется в город вместе с пятью главными героями — кроликами. Издатель Найджел Бэзил-Джонс (Дэвид Ойелоуо
) засыпает Беатрис потоком восторженной похвалы и предлагает подписать долгосрочный контракт на серию книг, обещая невероятный успех. Правда считает, что Питер в них должен позиционироваться не как малолетний шалопай, а как отъявленный злодей. Одурманенная новыми возможностями, Беатрис соглашается, а возмущенный Питер сбегает и попадает в дурную компанию. Уличный мошенник кролик Барнабас и его подельники — два флегматичных кота, хамоватый хряк и крыс, рассказчик удивительных историй, которые никто не хочет слушать, — принимают сельского простака в воровскую банду и делятся с ним планом по ограблению местного овощного рынка.
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Известный литературный персонаж Кролик Питер впервые появился на экранах в 2018 году и сразу же получил порцию недоброжелательной критики от поклонников нежных пасторалей и слащавых историй Беатрис Поттер. Кролика обвиняли в грубости, высокомерии и склонности к подлым махинациям ради собственной выгоды. Сценаристы сиквела используют это недоброжелательное отношение к своему герою в новой истории: именно благодаря своей подпорченной репутации, Питер оказывается на скользкой дорожке, решив, что он и в самом деле плохой парень. Хотя прежде терзается сомнениями, много рефлексирует по поводу собственного характера и отчаянно пытается исправить мнение мира о себе, но в конце-концов (временно) сдается и запускает цепь разрушительных событий.
По законам драматургии в сиквеле беспредел разрастается и перемещается из деревни в ближайший город Глостер, а кульминацией истории становится разгром фермерского рынка. Впрочем, этим сюжет не ограничивается: он настолько плотный и энергичный, дерзкий, как пуля резкий, что способен утомить обилием действия, беспорядочным мельтешением и болтовней разнообразных животных в курточках. С другой стороны, вся эта чепуха, чего уж там, местами забавна и уж точно не даст заскучать. Анимация первосортная, картинка реалистична, и волшебство компьютерных эффектов превосходно сочетается с живым действием. Красивые финальные титры, с которых не хочется уходить. Не подкачали и русские актеры озвучания, жаль, мы плохо знаем их имена (а они этого заслуживают), но при желании можно угадать басок Максима Виторгана
и знакомый говор Сергея Бурунова
. Песни — в фильме их немало — звучат в оригинале, лишь один короткий, но очень смешной номер адаптирован для русской аудитории: «Шумел камыш, дрожал горох, ронял свой пух чертополох...».
Морали много, и тут ничего нового. Семья — наибольшая ценность. Приверженность своим идеалам — не предмет торга. Также авторы решительно напоминают, что родительство — это ответственность, а недовольство своими детьми и высказывание его вслух могут сильно навредить ребенку, разрушив его самооценку. Злые родители в фильме получают порцию увесистых тумаков, местами напоминающими расправу. При этом наиболее значительный шаг состоит в том, что авторы предоставляют Питеру возможность искупить прошлые грехи и полностью реабилитировать себя как в глазах собственной семьи, так и перед скептически настроенными зрителями, критиковавшими первую картину за грубость, а кролика за эгоизм. Таким образом и режиссер Глак, и его герой делают работу над ошибками, а быть может совместно взрослеют, оставаясь верными самим себе. Пока ты молод, ты совершаешь ошибки, но после растешь, учишься и побеждаешь. И никто, даже собственные родители, не смеют указывать тебе, кем быть.
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