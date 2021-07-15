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«Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни

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15 июля 2021
На стриминговых платформах состоялся цифровой релиз фильма «Тихое место 2» — продолжения концептуального хоррора 2018-го, в котором человечеству угрожают монстры, выслеживающие жертв благодаря острому слуху. Каким получился сиквел одного из самых кассовых фильмов ужасов последних лет, рассказывает Дмитрий Соколов.

«Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни

Уцелевшие после событий первого фильма члены семьи Эббот покидают разрушенный дом и отправляются на поиски нового. Вскоре они находят убежище в бункере, где также скрывается отшельник Эммет (Киллиан Мерфи), который не слишком рад незваным гостям. На следующий же день слабослышащая Риган (Милли Симмондс) тайком покидает лагерь, чтобы добраться до близлежащей радиостанции: откуда девочка надеется транслировать сигнал, способный помочь людям в борьбе против монстров. Эммет отправляется на ее поиски, а мать семейства Эвелин (Эмили Блант) остается в укрытии с остальными детьми. Но рядом по-прежнему бродят чудовища, готовые напасть при малейшем шуме, так что покоя героям не видать.

А разве мы шумели? Рецензия на «Тихое место»

Есть несколько способов снять хороший сиквел, и один из них — планомерно развивать потенциал оригинального фильма. Его и выбрал Джон Красински, выступающий в «Тихом месте 2» режиссером и сценаристом (а не постановщиком и актером, как в первой части).

«Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни

Правда, пришлось изменить расстановку акцентов, поскольку исчез эффект новизны: угроза шума, заставлявшая героев по-новому выстраивать повседневную жизнь, а для разговоров использовать жестовый язык, по полной явлена в первой части, а основные действующие лица зрителям уже знакомы. В сиквеле хоть и появляется больше персонажей, среди них — почти нет тех, что станут знаковыми. Так что Красински в сиквеле предпочитает быту и семейной драме на языке тишины — столкновения с чудовищам и другими выжившими.

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Ставка на экшн при этом не отменяет изобретательного саспенса, который хоть и достигается прежней опасностью громких звуков, работает исправно. Секрет прост: в повседневной жизни люди незаметно для себя производят очень много шума — при быстрой ходьбе через лес или закрывая скрипучие двери. Любая из таких бытовых ситуаций отныне таит смертельную угрозу — и в этом смысле «Тихое место 2» отлично использует свой хоррор-потенциал. Кроме того, иногда опасность одновременно угрожает разделенным по сюжету героям. Тогда монтажер Майкл ШоуверЧерная пантера», «Крид: Наследие Рокки») искусно нарезает кадры, демонстрируя в параллель две разные цепи событий. Звучит просто, но выглядит — завораживающе. А оператор Полли МорганСламбер: Лабиринты сна», «На грани безумия») создает убедительные картины постапокалиптического мира, соединяя безмятежные пасторальные пейзажи с заброшенными зданиями и опустевшими колоннами автомобилей.

«Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни

Красински, как и в оригинале, не отвлекается на побочные линии, сохраняя высокий темп: фильм идет все те же полтора часа — и герои успеют неоднократно оказаться на грани смерти. Зрители же узнают о вторжении сверхчувствительных к шуму монстров не сильно больше, чем раньше. Скупость на детали становится едва ли не единственным заметным недостатком второго «Тихого места»: оно раскрывает лишь чуть более крупный фрагмент картины, по-прежнему окутанной мраком загадки. К числу спорных моментов можно отнести и некоторые импульсивные решения героев — хотя сценарий их предварительно обосновывает, набрасывая более-менее достоверные психологические портреты. Накладывает отпечаток и рейтинг PG-13, вынуждающий Красински маскировать — по большей части умело — бескровные схватки с монстрами. Тут он ловко играет с глубиной и резкостью кадра.

В итоге перед нами — выверенный сиквел, предлагающий немного больше первой части и оставляющий широкий простор для будущего франшизы. Работа над триквелом уже в работе, как и спин-офф. Впрочем, пока это все планы: главное, что сейчас «Тихое место 2» предлагает еще одну — и довольно увлекательную — прогулку по миру настороженной тишины.


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обсуждение >>
№ 2
Дарья Миленчик (Москва)   2.06.2021 - 09:53
Совсем недавно посмотрела первую часть и прям осталась под впечатлением! читать далее>>
№ 1
Гена Бобков   2.06.2021 - 02:35
Первая часть - один из лучших ужастиков последних лет, надеюсь тут будет на том же уровне читать далее>>
Всего сообщений: 2
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