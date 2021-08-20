«Круэлла»: Де Виль не носит Прада

Однако Эмма Стоун уже может считаться самой стильной злодейкой Disney
Появление эксцентричной Круэллы (или Стервеллы) де Виль в исполнении Гленн Клоуз, получившей за эту работу номинацию на тогда еще уважаемый «Золотой глобус», было одним из самых ярких моментов фильма 1996 года, закрепившего за Круэллой звание самой кровожадной (в данном случае вполне себе в прямом смысле слова) злодейки Disney. Неудивительно, что спустя 25 лет студия, теперь дающая новую жизнь своим, в том числе и не самым лицеприятным персонажам, решила выпустить отдельный фильм о становлении Круэллы. Согласно традиции, все в этом злодейском характере оказалось не таким простым, как виделось на первый взгляд. Но – и тут уже время инновациям – очень стильным. Так что Круэлла – теперь в исполнении Эммы Стоун – дает сто очков вперед Малефисенте Анджелины Джоли. 100 ярких, громких и броских очков.
Маленькая Эстелла (Типпер Сайферт-Кливлэнд
) с непослушной копной черно-белых волос – главная школьная хулиганка. За необычную внешность ее дразнят все одноклассники, кроме разве что темнокожей скромницы в очках Аниты Дарлинг, также подвергающейся школьным насмешкам. Бойкая Эстелла, а вернее ее неугомонная «черная» сущность Круэлла дает всем вредителям отпор. Такой, что в какой-то момент девчонку просто исключают. Для ее тихой, любящей и все понимающей матери Кэтрин (Эмили Бичем
), а к тому же отличной швеи, – это повод начать новую жизнь и наконец воплотить свои дизайнерские мечты. Погрузив пожитки и свою хулиганку-дочь с найденным на улице псом в машину, Кэтрин отправляется в Лондон. По пути нужно только заехать в одно странное место – готический особняк, где именно в этот момент идет красочный прием в духе Марии-Антуанетты. «Сиди в машине тихо и не высовывайся», – напутствует Кэтрин беспокойную Эстеллу. Но «не высовываться» – это не стиль взбалмошной девчонки. Очередная озорная выходка Эстеллы заканчивается трагедией – обитающие в особняке далматинцы набрасываются на Кэтрин и скидывают ее с огромного утеса, где расположен особняк. В смерти матери юная Эстелла винит себя – буйную, непокорную, слишком энергичную для тихой Кэтрин, – и обещает сделать все, чтобы покойная мать ею гордилась. Главным образом – реализоваться в профессии, о которой мечтала Кэтрин. Стать дизайнером в «Либерти» – флагманском модном доме Лондона 1970-х, принадлежащем эксцентричной Баронессе фон Хеллман (Эмма Томпсон
). Но этот путь к свободе – не столько финансовой, сколько моральной – заставит Эстеллу вспомнить о своей «темной» сущности и вывести на подмостки (здесь опять же практически в прямом смысле слова) эпатажную Круэллу.
Новая кинематографическая жизнь Круэллы – словно насмешка над всеми диснеевскими сказками сразу. История принцессы наоборот, бунтарки, не вписывающейся в каноны того старого консервативного общества, где диктатура силуэтов Диора (пусть и в данном случае лишь отсылающая к ним одежда Баронессы фон Хеллман) морально устаревает перед панк-роком, дерзостью и объемом условной Вивьен Вествуд, которой явно вдохновлялись создатели «Круэллы». Человек из костюмного футляра, даже если не погружаться в его морально-нравственные интерпретации, выглядит зажато и чопорно – не в пример дерзкой Круэлле (во взрослом возрасте восхитительно сыгранной Эммой Стоун) на мусоровозе с ее разлетающейся, пошитой из старой коллекции все той же Баронессы, юбкой, или сконструированной самой молодой модельершей новой, чей «правильный крой» может спасти в любой ситуации.
Креативные, эпатажные костюмы – кстати, что с той, что с другой стороны, – истинная удача «Круэллы», которая и критиков Disney, всегда старающегося быть дипломатичным, даже снимая фильмы о злодеях (или злодейках, которых пока в фильмографии студии, кстати, больше), заставит испытать визуальный восторг. И контрастная Круэлла, кажется, - лучший образ для того, чтобы навсегда попрощаться с миром, консервативно разделяемым на принцесс и ведьм, добро и зло, черное и белое. Не получится только с гениями и злодейством, которые здесь, как в истинной сказке, идут рука об руку. Еще и под невообразимый саундтрек, объединивший в себе Нэнси Синатру и The Doors, Queen и Дорис Дэй. В музыкальном миксе, который становится отдельным образом «Круэллы», – и отсылки к эпохе все тех же 1970-х, изменивших мировую культуру во всех ее аспектах, и еще одна если не насмешка, то колкость в сторону благообразного Disney, мультфильмы которого всегда сопровождаются музыкой, порой даже нарочито. Но «Круэлла» – это не мюзикл, это настоящий рок-концерт, каким, если говорить, о кино, несколько лет назад был, например, «Безумный Макс
», из которого, кстати, в «Круэллу» пришла художник по костюмам Дженни Биван
.
Ответственность за визуально-музыкальную часть лежит, конечно, на режиссере Крэйге Гиллеспи
, до «Круэллы» снимавшем «Тоню против всех
» и теперь, кажется, зафиксировавшем за собой статус постановщика, которому особенно хорошо удаются истории ярких, не односложных героинь, гениальных злодеек, с которыми – так или иначе – считается весь мир. Но, безусловно, «Круэлла» не сложилась бы без исполнительниц главных ролей. Наблюдать за модной пикировкой двух Эмм – Стоун и Томпсон – отдельное удовольствие. Обе актрисы с явным восторгом погружаются в материал и готовы работать на грани, исходя из своей гибкой психофизики: и Стоун, и Томпсон – пожалуй, одни из немногих на сегодня актрис, с одинаковой легкостью способных играть как роли хороших, порой даже чересчур благообразных женщин, так и злодеек с их пластичной фактурой и отчаянным почти переигрыванием, которое, впрочем, всегда смотрится на удивление органично. И если от Томпсон в «Круэлле» чаще требуется уровень холодной чопорности, близкой к другому «диснеевскому» проекту – «Спасти мистера Бэнкса», то для Эммы Стоун этот фильм – настоящий актерский подарок, где она может проявить дар трагикомической актрисы, возможно, лучшей в поколении. Свой талант до этого столь же ярко Стоун проявляла в «Фаворитке
» Йоргоса Лантимоса
, сценарий для которой писал Тони Макнамара
. Он же – наряду с Гиллеспи, теперь тоже один из главных специалистов по женским киноинтригам – работал и на «Круэлле». Вместе, кстати, с Алин Брош Маккена
, написавшей сценарий «Дьявол носит Прада
», отголоски которого нашли место и в этой «диснеевской» антисказке. Недаром же и псевдоним Де Виль у главной героини отсылает к слову «дьявол». Лаконичному Prada, впрочем, в «круэлловском» Лондоне 1970-х, как и всем «старикам», не место. Только свобода, только панк-рок – пусть дело касается моды или необузданного, может быть, даже злодейского нрава. Хотя ни одна собака при съемке фильма, что важно, не пострадала.
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