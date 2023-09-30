«Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие

Название сиквела неожиданно довольно успешного комедийного экшна «Телохранитель киллера» — «Телохранитель жены киллера» — незамысловато, впрочем, как и первая часть, обозначает главных героев. К придурковатому дуэту Райана Рейнольдса в образе слишком педантичного телохранителя Майкла Брайса и Сэмюэла Л.Джексона, играющего Дариуса Кинкейда, рискового киллера, любителя выражения «мазафака», добавляется упомянутая еще в оригинале жена Кинкейда — Соня, мошенница, вышедшая из тюрьмы, в ярком исполнении Сальмы Хайек. Так что семейных ценностей в этом фильме не избежать, что, впрочем, сиквелу пошло только на пользу.
Майкл Брайс, униженный и оскорбленный, начисто лишенный профессиональной лицензии, мучается ночными кошмарами, где ему вручают награду как телохранителю года, только вот среди зрителей только один ненавистный Кинкейд — то ли друг, то ли враг, то ли клиент, то ли работодатель. Как современный взрослый человек Брайс борется с кошмарами походами к психотерапевту, которая уже, кажется, порядком устала от одержимости бывшего телохранителя работой и на завершающем сеансе дает ему классический совет: «Съездите в отпуск! Италия, чудо как хороша в это время
». И действительно порядком утомленный Брайс отправляется на Капри. Хотя до этого слышал такое название только применительно к штанам, а вовсе не к острову — даром что объездил половину Европы (пусть и восточной) в «Телохранителе киллера». Люксовый отель, наушники, пляж и беллетристика погружают еще недавно мучавшегося ночными кошмарами героя Райана Рейнольдса в долгожданную негу. Но не проходит и несколько часов, как за лежаком Брайса вдруг начинается перестрелка, затейницей которой выступила Соня Кинкейд, приехавшая за телохранителем по просьбе своего дорогого мужа, оказавшегося в западне у очередных европейцев.
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Смотреть онлайн фильм «Телохранитель киллера»
Фокус с восточных земель – в оригинале Беларуси, в русской версии замененной на Боснию, но с тем же диктатором в исполнении Гэри Олдмана
— смещается. Теперь уже Греция (вроде бы, и в российской, и в мировой версии фильма) протестует против санкций Евросоюза, а ведь именно она когда-то и дала миру демократию, а еще Аристотеля, имя которого носит местный миллиардер, конечно же, с фамилией Пападопулос (Антонио Бандерас
). Именно он — самый могущественный патриот своей страны – и решается отомстить за несправедливость ЕС, увидеть закат Европы. В самом прямом смысле этого выражения — обесточить все электросети, GPS и интернет вместе со своими приспешниками: лучшим элитным телохранителем (Том Хоппер из «Академии Амбрелла
»), японским киллером, отнимающим заказы у Кинкейда, и буйной женщиной. В общем, троицей, сопоставимой с телохранителем, киллером и его женой, к счастью, без любовника, хотя и без такой «романтической» линии фильм не обходится.
«Телохранитель жены киллера», как и первая часть, срежисирован Патриком Хьюзом
, на сиквеле явно почувствовавшим себя более уверенно, — это уже не только настоящее, а не карикатурное путешествие по Европе (Греция, Хорватия, отдаленные уголки Италии — небывалая роскошь уже даже для киноэкрана), но и по волнам памяти. В этот раз действительно остроумных диалогах то и дело упоминается популярная классика 90-х — от «Армагеддона
» до «За бортом
», а основной темой нового «Телохранителя» становятся уже не романтические, а семейные отношения, старые травмы, триггеры и обиды. И, как ни странно, — поиск новых «родственников», причем не обязательно кровных, хотя кровь тут, как и принято в такого рода экшенах, проливается ведрами. При этом все главные герои, заявленные в названии, хотят лишь одного — «найти своих и успокоиться». И в этом смысле «Телохранитель жены киллера», будто бы насмехающийся над подарочными отпускными открытками, в эпоху недоступных путешествий и бесконечной онлайн-работы выглядит очень актуально.
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