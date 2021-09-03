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«Лука»: Приключения монстров в Италии

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3 сентября 2021
Уютный, солнечный, радостный, немножко таинственный новый фильм студии Pixar/Disney

«Лука»: Приключения монстров в Италии

Юный Лука живет со своей чудесной семьей на дне океана. Он тот, кого люди называют морским монстром: плавники, хвост, чешуя, зеленая кожа… все как и полагается. И, конечно, он, как и все подводные обитатели, боится жутких бесхвостых существ, живущих на суше и порой рассекающих море на своих лодках. Однако страх любопытству не помеха. Больше всего на свете Лука хочет побывать на берегу – и это вовсе не невозможно, ведь вылезая из воды, морские монстры становятся похожи на людей. Однажды Лука оказывается на суше, знакомится с живущим на заброшенном маяке с другим морским монстром — мальчиком Альберто, и вместе они мечтают о безумном путешествии по миру. Чтобы осуществить задуманное, мальчикам не хватает только транспортного средства – мопеда Vespa, который так заманчиво смотрит на них со старого плаката. Добравшись до небольшой приморской деревушки, Лука и Альберто находят способ заполучить прекрасный мопед: им нужно выиграть в местном триатлоне, включающем гонки на велосипедах, плаванье и поедание пасты. Вместе с заводной Джульеттой они создают команду и приступают к тренировкам. Главное – не выдать себя прежде времени. Что непросто: ведь каждая капля воды способна превратить мальчишек обратно в морских чудовищ.

Новых мультфильмов легендарной студии Pixar ждут с нетерпением миллионы зрителей по всему миру. Ведь каждая работа этой компании удивляет и открывает новые горизонты в анимации, в детском кино, в технологиях и сторителлинге. То это история про крысу, которая мечтает быть поваром, то про одинокого робота, живущего на постапокалиптической Земле, то про ворчливого старика, привязавшего к дому тысячи воздушных шариков и отправившегося в дальнее путешествие на этом странном транспортном средстве, то про эмоции, обитающие в голове у девочки-подростка, а то и вовсе про жизнь до жизни… Pixar и на этот раз удивит зрителя, однако вовсе не навороченным концептом, а наоборот – безыскусной простотой: сюжет «Луки» никак не назовешь революционным или прорывным, напротив, это довольно традиционная, милая, трогательная и, в общем, предсказуемая история. Про дружбу, одиночество, взаимное непонимание – и любовь, которая все побеждает.

«Лука»: Приключения монстров в Италии

Более того, в руках других режиссеров, художников, раскадровщиков и аниматоров, «Лука» мог бы получиться даже скучным. Тем заметнее становится невероятное мастерство команды Pixar, тех закадровых художников, чей труд и талант так часто затмевает захватывающий сюжет. Вопреки обычным правилам студии, всегда утверждавшей, что «история – это король», в данном случае на передний план выходит замечательный дизайн и потрясающая анимация, с помощью которых режиссер создает итальянский колорит, атмосферу жизни маленькой приморской деревушки 1950-60-х гг и такие фактурные обаятельные характеры главных персонажей.

Режиссер Энрико Касароса, для которого «Лука» стал режиссерским дебютом в полнометражном кино (до этого он работал раскадровщиком на ряде мультфильмов и снял как режиссер короткометражку La Luna), говорит о фильме как об очень личном (впрочем, других у режиссеров Pixar и не бывает). В основе – воспоминания о детстве, проведенном в Генуе, о местных итальянских сказках и легендах и лучшем друге, которого так и звали – Альберто. Подражая одному из своих кумиров – Хаяо Миядзаки, – Касароса пытался заставить компьютерную анимацию выглядеть более живой и рукотворной, более теплой – и это несомненно ему удалось. Уютный, солнечный, радостный, немножко таинственный фильм создает отличное настроение. А уж в условиях пандемии и связанной с ней острой нехваткой моря, южного неба и чудесных улочек старой Европы, «Лука» способен буквально «сделать вам день». Главное, запастись дома макаронами: персонажи так аппетитно весь фильм поедают спагетти с соусом песто, что к ним хочется присоединиться при первой же возможности.


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обсуждение >>
№ 1
Аня Воронцова (Москва)   18.06.2021 - 09:03
Анимация выглядит очень прикольно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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