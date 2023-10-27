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«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

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27 октября 2023

Премьера фильма «Дело» Алексея Германа-младшего состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. О том, как в новой работе режиссера «Довлатова» и «Бумажного солдата» рифмуются политическое и поэтическое, размышляет Анна Стрельчук.

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

Новый фильм Алексея Германа-младшего «Дело» ограничен в пространстве и времени домашним арестом: в глубинке идет судебное разбирательство по делу университетского профессора-филолога Давида. В главной роли — Мераб Нинидзе, постоянный спутник Алексея Германа в кино. Нетрудно догадаться, что дело фиктивное и политическое: профессор слишком много и громко говорил о коррупции мэра, да еще и посмел выложить в фeйcбуке карикатуру, где тот изображен в компрометирующем взаимодействии со страусом.

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В отличие от предыдущих фильмов режиссера, «Дело» не тяготеет к формальным изыскам на тему советского прошлого, а обращается — сюжетно и визуально — к среднестатистическому настоящему. Российская актуальная действительность — фактура неподатливая, но Герман решается делать еще и почти квазидокументальную картину, где легко найти очевидного прототипа. «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, кстати, тоже были в Каннах — в основном конкурсе, куда, правда, режиссер не доехал.

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

По экрану разливается сладость познания, свойственная фильмам о «русской интеллигенции»: стихи, песни под гитару, сигареты, алкоголь (водка с сантехником, водка со следователем…). В общем, все по (Петру) Лаврову: Россию приведет к светлому будущему критически мыслящее меньшинство. Давид, герой Нинидзе, — специалист по Серебряному веку, который он все еще исследует так, будто авангарда не существовало, а XX век — тот же XIX-й, но поунылее. Зато знает шесть языков, каллиграфически выводит на досуге иероглифы и коллекционирует вещи, рядящие его квартиру в подобие богемного жилища.

Смотреть онлайн «Дело» Алексея Германа-младшего
Вообще фильму свойственен праздный пафос и ученический пиетет, который задает в самом начале эпиграф из «Мух» Сартра. Герои «Дела» носятся с портретиком Ахматовой и непонятым художником Клюге, а Герман иронизирует, что плебс наивно полагает, мол «Преступление и наказание» — роман Пушкина. Словно предчувствуя, что всех если не сожрут, то как минимум уволят, они, трепеща, размышляют о Мандельштаме, чье «особое чувство» в Давиде разглядывает его студентка-китаянка, и на полном серьезе обсуждают «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Хотя, например, «Чиполлино» в тему политических репрессий и домашнего ареста пришелся бы больше ко двору. Тем более у них с Давидом (и Мандельштамом) есть биографические сходства и одинаково критические представления о мире (впрочем, кто в России не сидел).

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

Филолог, к слову, не один попал под внезапные локальные репрессии: под домашним арестом также находится преподавательница русской словесности. Всем шьют одинаково бестолковые политические преступления: кражу то ли 15, то ли 12 стульев или денег, выделенных на научную конференцию (такой масштаб, да). Что касается мэра, желающего посадить Давида, он украл чуть поболе: речь идет о пяти миллионах, отложенных в бюджете на памятник Петру I.

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Давид — человек принципиальный, но главное — ученый (словами Лосева: idiot savant). Вину признавать и бороться за смягчение приговора он не хочет и намерен идти до конца, как бы ни склоняли и давили окружающие: от медсестры (Светлана Ходченкова) до следователя (Александр Паль) и бывшей жены (Анастасия Мельникова) с дочерью (Александра Бортич). Даже мать его в лице Розы Хайруллиной, главной Матери в современном российском кино, вторит, чтобы он образумился. И единственная делает это из любви. Впрочем, о том, насколько «Дело» является реальным политическим высказыванием, можно спорить. Баланс между совестью и карьерой здесь соблюден, влияние на ситуацию в России фильм вряд ли окажет, но своего зрителя точно найдет.


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обсуждение >>
№ 7
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 21:42
Шикарно! Вот это реально очень интересный фильм и актёры просто высший пилотаж, что молодые, что привычные. Надо будет обязательно посмотреть! читать далее>>
№ 6
Инспектор   23.09.2021 - 13:02
... Режиссёр дико рискует. Ведь уже завтра, а может и сегодня вечером, злые агенты КГБ увезут его в подвалы Лубянки, где его будут страшно пытать. После чего, измученного и окровавленного, его запломбируют... читать далее>>
№ 5
Lusia Happy (Москва)   23.09.2021 - 08:18
На самом деле, очень опасный фильм. Режиссер очень рискует, выбирая подобную тему. Но я бы с удовольсвтием посмотрела, как развязывается конфликт. Все-таки не каждый день увидишь такой шаг против власти... читать далее>>
№ 4
Sergey Tsunaev   21.07.2021 - 15:34
Господя-я! Ну не понравилось автору кино - ну ладно, бывает. Но зачем же демонстрировать свою тупость? ... - это где организация конференции стоит сотню рублей В Москве? На Белорусском вокзале в... читать далее>>
№ 3
Александр Борисович Борисов (Самара)   21.07.2021 - 12:22
... Совершенно согласен, уважаемый Алексей! За одним уточнением. Не мусор, а WE-сер)), который никаким укрепляющим средством не лечится. читать далее>>
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«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
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