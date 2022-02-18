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Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора

Спутник телезрителя >>
18 февраля 2022
Всего неделю назад телеканал «Россия 1» показал авантюрно-приключенческий фильм «Бендер: Начало», в котором юный Остап Задунайский (Арам Вардеванян) и его папа Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) начали активные поиски драгоценного жезла графа Румянцева. Вторая часть трилогии «Бендер: Золото империи» не заставила себя ждать: в погоне за раритетом героям придется побывать на кровавой еврейской свадьбе, а позже в гостях у батьки Махно и несколько раз избежать верной смерти. Третья часть также на подходе, не успеем моргнуть, как появится и её телеверсия.

Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора

В усыпанном алмазами вожделенном жезле отчетливо проявлятся не только символ власти, за которой гоняются авантюристы и представители различных политических сил. Намек на мощный стояк вполне очевиден, а для тех, кто не понял аналогию, присутствует каламбур, уравнивающий жезл и член. Этот членожезл необходим тут, помимо парочки главных авантюристов, буквально каждому: красному комбригу-заике Котовскому (Юрий Колокольников) и примкнувшей к нему бандитке-амазонке (Вера Брежнева), притворно любезному анархисту Нестору Махно (Павел Деревянко), инфернальному уголовнику Мишке Япончику (Никита Кологривый). Ради золоченой палки с набалдашником, как и ради личной выгоды, совершаются тут великие разборки и бойни. Впрочем, часто и выгоды никакой не надо, просто если у тебя есть оружие, оно не должно лежать без дела.

Смотреть онлайн «Бендер: Золото империи» Игоря Зайцева
«Бендер» устроен как парк аттракционов, например, здесь присутствуют все виды транспорта – кони, поезд, автомобиль, ярчайший красно-желтый воздушный шар, а в третьей части появится еще и пароход. Здесь постоянно скачут, стреляют из разных видов оружия, дерутся ногами с разворота, как в комиксе, убивают сотни статистов, но главные герои и главные злодеи выходят невредимыми из всех ловушек.

Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора

Ильфу и Петрову такие масштабы даже не снились. Актеры играют отвязно и красиво, со всей душой отдаваясь общему дуракавалянию. Красиво и романтично, поддавшись зову любви, читает стих Маяковского заикающийся Котовский-Колокольников в венке из ромашек (смешная отсылка к фильму «ВМаяковский», где артист сыграл заглавную роль). Красиво живет и мечтает умереть красиво Махно-Деревянко, презирающий серость как в одежде, так и в поступках. Красиво и страшно, с дыркой в башке, приходит на собственную свадьбу Япончик-Кологривый, винницкий маньяк, надумавший жениться на дочери ортодоксального еврея-гробовщика. Красиво и бегло говорит с одесским акцентом осторожный похоронных дел мастер Сагалович, его играет генеральный продюсер проекта Александр Цекало. Безрукову тоже, разумеется, к лицу роль Бендера-старшего. Под стать кастингу и визуальная основа: избыточно красивы костюмы, декорации и реквизит, создающие ощущение ярмарочного безудержного веселья, бесконечного карнавала.

Если отойти от книжных ассоциаций и литературной основы, то очевидным, даже по названию, референсом к «Золоту империи» напрашивается советская приключенческая лента «Корона российской империи» 1971-го года. То же время и место действия, многонациональная Одесса, кони и поезда, различные политические силы, охочие до драгоценной царской реликвии. И тут, и там карикатурные злодеи, отважные герои, погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Неуловимые были молоды, отчаянны, достаточно талантливы, чтобы перевоплотиться на ходу в другой образ, вступая с хладнокровным противником в опасную близость. Пересматривая, там можно увидеть много дурнины, но все-таки это было кристально чистое кино – наивное, идеалистическое, почти детское. Не зря же советские дети той поры охотно играли в Валенку, Даньку, Ксанку и Яшку-цыгана.

Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора

«Бендер» не так чист и свеж, в нем полным-полно юмора провокационного толка. Если Ильф с Петровым как советские писатели высмеивали нэпманов, социальных отщепенцев, интеллигенцию и с особой жесткостью — служителей церковного культа, то у авторов трилогии объектами насмешки оказываются преимущественно противные евреи да украинцы, а еще в ходу игривые шутки про декольте. О героинях вообще больно говорить – женские персонажи представлены следующим рядом: секс-бомба, невзначай прижимающаяся попкой к промежности кавалера; невеста в подвенечном платье и белых подвязках, которую нелюбимый жених привязывает к кровати перед тем, как изнасиловать; владелица борделя, княгиня Задунайская (Ольга Сутулова), у которой нет других вариантов себя прокормить, кроме как стать шлюхой. Такое вот развлекательное кино для шовиниста: мужчины грезят о насилии и убийствах, а женщина – просто тело, предмет объективации.

Можно сказать, что «Бендер» — современные «Неуловимые», с поправкой на новые технологии и идеологический вакуум в головах создателей. В советской картине герои боролись с врагом на благо партии и народа и бриллиантовую корону торжественно возвращали в музей. В нынешней трилогии персонажи — сплошные гниды на теле страны, раздербанивающие ее в разные стороны, но не может быть и речи о спасении родины, потому что каждый – сам за себя. Парадоксально, но для драматургии не хватает стержня, центрального конфликта. Что толку в том, что в героях есть и благородство, и отвага, и романтические чувства, когда их цель – всего лишь разбогатеть и уехать в Рио-де-Жанейро? Для Бендера из книги – в самый раз, но для жанра конкретно этой картины — мелковато. В приключенческом кино, где столько всего наворочено, хотелось бы ставок по-крупному: если не свобода народа и мир во всем мире, то на худой конец – счастье влюбленных или выкуп дорогого человека из лап смерти. А без этого получается цирк ради цирка, с шутками и намеками на печальное будущее России, которая «одна будет против всех».


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№ 2
Иван Беляев (Москва)   6.08.2021 - 21:14
Думал, что хуже первой части - не бывает, но тут постучали читать далее>>
№ 1
Мария Аламова (Москва)   19.07.2021 - 12:56
Ого, вторая часть! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора фотографии
Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора фотографии
Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора фотографии
Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора фотографии
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