«Тайна Сен-Тропе»: Жерар, помоги

Премьерный показ французской ретро-комедии «Тайна Сен-Тропе» Николя Бенаму состоялся в 2021 году в рамках фестиваля «Французские каникулы». В главной роли — небезызвестный Кристиан Клавье, он же Астерикс при Обеликсе-Депардье и один из «пришельцев» в одноименном фильме с Жаном Рено. В «Тайне Сен-Тропе» Клавье выступил еще и одним из продюсеров, а также соавтором сценария. Не забыл и про друга Жерара Депардье, для которого придумана как всегда выдающаяся (в титрах, к слову, так и написано — «при выдающемся участии»), пусть и более чем эпизодическая партия.
В августе 1970 года в курортном городке Сен-Тропе на своей вилле отдыхает барон Клод Траншан (Бенуа Пульворд
) с женой (Вирджини Окк
) и эксцентричными гостями, среди которых и друзья-буржуа, и люди искусства, и прочие беспечные богачи. В один из солнечных дней приятель хозяина по имени Жако одалживает машину хозяйки, чтобы прокатиться, и попадает в аварию из-за неисправности механизма. К тому же супруге Траншана, как выясняется, на протяжении какого-то времени поступают письма с угрозами. Все это вынуждает богачей с Ривьеры обратиться за помощью к правоохранительным органам. В столичном участке все в отпусках, так что шефу Лефранку (Жерар Депардье) не остается ничего другого, как назначить на дело самого последнего человека — детектива Жана Булана (Кристиан Клавье), хронического недотепу и ходячее стихийное бедствие.
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«Тайна Сен-Тропе»
«Тайна Сен-Тропе» — классическая французская комедия положений, основная «фишка» которой в нелепости и асурдности происходящего. Источником хаоса становится Булан, который хоть и в огне не горит, и в воде не тонет, но бесконечно невольно совершает попытки то сгореть, то утонуть, то испортить любое мероприятие и завалить собственную миссию. Из его рук все валится, сам он постоянно падает, то с изящной антикварной софы, то в канализационный люк. При этом утягивая за собой окружающих. Больше всех достается Траншану, который в итоге становится товарищем по несчастью и разгребает булановские косяки – получается, кстати, неплохой комедийный дуэт, а к финалу и вовсе бадди-муви.
Жерар Депардье выступает в фильме в роли этакого свадебного генерала – понятно, что в первую очередь для привлечения внимания, но, появляясь даже на несколько минут и ограниченное количество реплик, умеет исполнить непринужденную комедийную репризу высшей пробы. Самоиронии актеру не занимать, так что он с удовольствием, размахом и французским сырно-винным изыском чревоугодничает, а также позволяет, например, смеха и интриги ради, запустить в себя настоящую стрелу, эффектно застревающую не где-нибудь, а в заду заслуженного артиста.
«Тайна Сен-Тропе» напоминает множество фильмов и не гнушается цитат и заимствований — например по вилле всю дорогу шныряет загадочный злодей в гидрокостюме, вылитый Фантомас. Да и все остальные наряжены вычурно и нарочито, хотя это всего лишь дань времени, стилизация. Женщины, среди которых блистает в роли франко-испанской кинозвезды экстравагантная Росси Де Пальма
, щеголяют в парео и бикини и к месту поминают существующего за кадром, в виде голоса в телефонной трубке, Алена Делона
, хронологически только что блеснувшего в «Бассейне
» Жака Дере
— и «Тайна Сен-Тропе» безусловный паройдино-комедийный оммаж этой картине. Мужчины носят узкие плавки и широкие, будто накладные, усы, много пьют и не только – с употреблением запрещенных веществ связаны одни из самых уморительных сцен. Шутки опускаются чуть ниже пояса и уровня земли, ведь падения никогда не устареют, как и упомянутые выше физиологические и вербальные насмешки над «пятой точкой». От пошлости все это отделено разлитым в воздухе шармом и слепящим солнцем французского юга, под которым даже самые отпетые идиоты находят общий язык с баронами, и наоборот.
«Тайна Сен-Тропе»
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