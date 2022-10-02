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«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу

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2 октября 2022
В плавание по российскому телевидению отправился «Круиз по джунглям» — приключенческий фильм Жауме Кольет-Серра с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном, где первую скрипку играет женщина. Однако ни нового «Индианы Джонса», ни его ревизионистского переосмысления у «Круиза» не вышло, считает Марина Аглиуллина.

«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу

Лили Хоутон (Эмили Блант) — натуралистка с научными амбициями и желанием спасти мир, но Лондонское научное сообщество игнорирует ее знания и порывы только потому, что она женщина. Зато ученые мужи готовы слушать ее брата Макрегора (Джек Уайтхолл) — изнеженного любителя утонченного образа жизни, и Лили приходится озвучивать свои идеи через него. Так и не получив поддержки сообщества, Хоутоны вдвоем отправляются в Южную Америку, где планируют проплыть по Амазонке и найти легендарный цветок магического дерева, исцеляющий все и вся. За штурвалом арендованного судна — капитан-проходимец Фрэнк (Дуэйн «Скала» Джонсон), который так ловко пускает пыль в глаза, что, живи он на столетие-полтора позже, был бы успешным инстaграм-блогером. Путешествие осложняется тем, что на хвосте у отважных путешественников — подлодка (что? да!) немецкого принца Йоахима (Джесси Племонс), которому нужен волшебный цветок, чтобы стать всесильным и победить в вoйне.

Герой кнута и шляпа: история «Индианы Джонса»

«Дисней» — один из главных поставщиков киноаттракционов сегодня: франшиза «Пираты Карибского моря», киновселенная Marvel и новые дали «Звездных вoйн» — лишь самые крупные участки их владений. «Круиз по джунглям» продолжает эту славную традицию, заимствуя понемногу из маститых собратьев по приключенческому жанру. Больше всего создатели ленты опирались на похождения археолога Индианы Джонса, чье первое появление на экране случилось почти 40 лет назад. В «Круизе» решили переписать исхоженные тропы некогда знаковой серии Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса в модных феминистских тонах, высмеивая предубеждения против женщин.

«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу

Бесстрашие, прямолинейность и штаны Лили Хоутон считаются неприемлемыми для леди, которую даже в подобающем наряде не допустят до серьезной мужской науки. Ограничившись этой доблестной констатацией, сценаристы переключаются на харизматичного героя второго плана — цисгендерного гетеросексуального мужчину Фрэнка в исполнении Джонсона, который единственный может похвастаться тщательно проработанным характером с хорошо прописанной историей и аркой. Так прогрессивные намерения разбиваются о «Скалу».

Рядом с фемсплотейшеном (эксплуатации феминистской повестки ради выгоды) на палубе «Круиза» расположился его близкий родственник квирбейтинг (эксплуатация ЛГБТК-повестки с той же целью). В фильме используют не только модную идею показать сильную женщину, наделенную стереотипно маскулинными качествами (вроде отваги и наглости), но и утонченного мужчину Макгрегора, напротив, стереотипно феминного (он любит одежду и боится крови). На этом сценаристы решили не останавливаться и сделали последнего гомосексуалом, воспроизведя избитый и изрядно поднадоевший стереотип о жеманном гее, помешанном на шмотках. Куда менее шаблонным было бы перевоплощение «Скалы» в квир-персонажа, сохнущего по мужчине, — тогда бы повеяло свежестью.

«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу

Вообще ключевая проблема «Круиза» в том, что осовременить Индиану Джонса лишь формальными рокировками среди героев — практически невозможно. Даже если делать это от чистого сердца. Фильмы о бесстрашном археологе сами пародировали истории о героических путешественниках, сохраняя драматургическую простоту жанра, которая сегодня выглядят в лучшем случае старомодно. В худшем — наивно, пресно по части юмора и с сильным влиянием пропаганды времен Холодной вoйны. Это совершенно нормально для картины своей эпохи, и не отменяет теплых чувств зрителей к любимым фильмам юности, но плохое подспорье для подражания.

Подкаст: как появился и как состарился «Индиана Джонс»

Франшиза о Джеймсе Бонде, отчасти вдохновившая Спилберга и Лукаса на «Индиану», с наступлением новой эры оказалась в похожей ситуации. Франшизу отважно перезапустили с более человечным агентом 007 в исполнении Дэниела Крейга и свежим взглядом на его девушек, которые стали меньше походить на мебель и больше напоминать людей.

«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу

Очевидно, сценаристы «Круиза» не решили, что из «Индианы Джонса» действительно стоить взять в сегодняшний день, а что — оставить в прошлом. Тот же злодей-немец — рудимент приключенческих фильмов тех лет, как будто современные зрители все еще видят реальность через призму Второй мировой. Можно предположить, что вторым кандидатом на эту вакансию был бы русский.

Смотреть онлайн «Круиз по джунглям» Жауме Кольет-Серры
Отправляясь на очевидный киноаттракцион, в первую очередь, ожидаешь, что тебя развлекут и помогут забыть о тяготах и невзгодах закадровой жизни. Однако эта миссия для «Круиза по джунглям» оказывается невыполнимой. Дело не только в том, что на одну смешную шутку приходится пять паршивых, но в непроработанной вселенной фильма. Больше всего она напоминает картонный задник, на котором изобразили попурри из популярных приключенческих франшиз и новейших социальных явлений. Разобраться и в том и в другом никто не удосужился, понадеявшись, что издалека действительно будет похоже на удивительное приключение.


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обсуждение >>
№ 5
Lusia Happy (Москва)   6.08.2021 - 09:18
Мне очень понравился фильм! читать далее>>
№ 4
Lusia Happy (Москва)   6.08.2021 - 09:16
Еще не успел посмотреть фильм. Обязательно схожу! читать далее>>
№ 3
Berkoshka (Днепр)   30.07.2021 - 12:42
Не понимаю, почему все приключенческие фильмы нужно сравнивать с Индианой Джонсом? Совсем ведь не эталон, скучный и нудный. читать далее>>
№ 2
Маховецкий   30.07.2021 - 11:27
Какая же дрянь, даже в таком аккуратно описании получилась, а не кино. читать далее>>
№ 1
Мария Аламова (Москва)   30.07.2021 - 10:30
Все-таки до сих пор не понимаю, почему Скала самый высокооплачиваемый актер в мире.. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу фотографии
«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу фотографии
«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу фотографии
«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу фотографии
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