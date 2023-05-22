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Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо

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22 мая 2023

На онлайн-платформе KION вышла мотивирующая семейная драма «Маленький воин» про любовь к сумо и волю к победе, которая наконец-то дошла до телеэфира. Историю Вити Касаткина, у которого нестандартное увлечение и сложный характер, снял Илья Ермолов, а спродюсировал Сергей Бобза. Рассказываем, почему стоит вместе с детьми посмотреть этот фильм прямо сейчас

Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо

Витя Касаткин (Илья Сигалов) с детства любил рисовать сумоистов. Любовь к экзотическому виду спорта привил ему отец (Камиль Ларин), работавший когда-то в Федерации сумо, увлеченный Японией до такой степени, что сбежал туда от собственной семьи. Спустя восемь лет Витя горит одной мечтой – выиграть российский чемпионат и попасть на соревнования в страну сумотори и самураев, чтобы разыскать отца. Навязчивое желание не дает покоя маме мальчика (Анна Слю): все эти годы сын последовательно отвергает ее кавалеров. И плевать, что та считает мужа предателем: в глазах Виктора папа все равно самый лучший.

Смотреть онлайн «Маленький воин»
Витя — беспокойный и довольно крупный подросток, без остановки жующий бургеры и шоколад. Лишний вес для него – не проблема, а надобность. В школе Витю дразнят жирокомбинатом и хряком, но буллинг не удается, поскольку жертва не считает себя таковой. Парень просто чувствует себя «другим», и он способен дать отпор одноклассникам, а заодно — надерзить учителю физики (Никита Тарасов) и даже директору школы (Ян Цапник). Причина такого поведения – безотцовщина и неудачи на пути к заветной цели, вопреки серьезной мотивации. Ну а как можно выиграть чемпионат, если тебя дисквалифицировали из команды за то, что ты психанул и разбил машину тренера битой? Помочь Виктору берется новая подруга – девочка Геля (Маша Лобанова), у которой также проблемы с адаптацией в школе и очень непоседливый нрав.

Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо

«Маленький воин» — разностороннее, пестрое, но в целом традиционное кино для семейной аудитории. Оно рассказывает о самоопределении юноши, анализирует его стремления и заблуждения, которые он принимает истинные цели. Героя ждут непростые приключения на пути самопознания, во время которого придется проявлять упорство, терпение и отвагу, а также вырабатывать позитивный настрой.

Плодородное искусство сумо, на котором расцветает вся драматургия картины, задает философскую ноту и украшает действие боевыми сценами. Стереотипы об этом изящном на самом деле виде спорта расшатываются: оказывается, сумо — это целая жизненная система, проповедующая стойкие моральные принципы и идею, что в состязании каждый может победить каждого, при этом важен не вес, а настрой человека, его душевное состояние. Поэтому на пути к победе и нашему воину Вите приходится, в первую очередь, обретать душевное равновесие, а затем — изживать инфантилизм.

Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо

На главную роль авторы взяли богатырского сложения мальчика с круглым улыбчивым лицом. До этого Илья Сигалов в кино не снимался. Его основная партнерша Маша Лобанова — опытная уже актриса, из последних ее работ — сериалы «Пищеблок» и «Просто представь, что мы знаем», а также фильмы «Тренер» и «Папа, сдохни». Кастинг на проекте примечательный: помимо вышеназванных персонажей в роли ушлого тренера сумоистов снимается Артем Быстров, а лучшего тренера, отмороженного на всю голову и дисквалифицированного пожизненно, комично и симпатично отыгрывает исхудавший Николай Шрайбер. В небольшой роли и в любимом амплуа снялся Максим Лагашкин — на сей раз он сыграл спонсора спортивной команды, пропихивающего на пьедестал сына (Витек Трубачев). Ну и нельзя не упомянуть любимую Ёлу Санько — самую комичную старуху современного российского кино. Здесь она в крохотной роли завуча школы.

«Маленький воин» — яркая солнечная картина: все действие происходит в Москве в теплое время года. Временные ориентиры сбиваются лишь в финальной части — во время пандемии и накрывшихся съемок в Японии авторам пришлось срочно менять концовку сценария. Так, в кадр условного московского мая внезапно ворвалась конкретика новой реальности — новости о коронавирусной пандемии, отмене олимпиады в Токио и первом московском локдауне. Удивительно, но логика драматургии выдержала такой удар. Самоизоляция настигла Виктора Касаткина как нельзя кстати. Он не поехал в Японию, но получил возможность притормозить, остаться наедине с собой и пересмотреть жизненные ориентиры, проверив их на прочность. Для людей по эту сторону экрана история из универсальной сделалась конкретной и более близкой, заставляя присмотреться к себе получше. В эти дни, год спустя после отмены игр, в Японии все-таки проводится Олимпиада — увы, практически без зрителей на трибунах. Вселенная дает нам знаки и проверяет на прочность, а наше дело — как и у заправского суматори — духовное совершенствование.


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№ 4
Андрей Дробер (Калининград)   27.07.2022 - 15:36
Найти хороший оригинальный фильм снятый в России задача трудная. Обычно, это не интересная копия западных идей либо очередная глупая комедия со звездами КВН в главных ролях. Маленький воин — хороший... читать далее>>
№ 3
Lusia Happy (Москва)   6.08.2021 - 09:12
По описанию очень даже достойно. Гляну! читать далее>>
№ 2
Lusia Happy (Москва)   6.08.2021 - 09:12
Любопытно. Посмотрю! читать далее>>
№ 1
Ирина Крапивулина (Москва)   2.08.2021 - 10:16
Написано интересно, может решу посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо фотографии
Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо фотографии
Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо фотографии
Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо фотографии
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