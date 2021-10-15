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«Главный герой»: Коктейль Молотовой

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15 октября 2021
Поставленный пандемией на долгую паузу прокат потихоньку оживает за счет голливудских новинок. Наконец вышли «Черная вдова» и новый «Отряд самоубийц» — фильмы, без сомнения, ожидаемые российскими зрителями, которые порядком истосковались по большому кино. Где-то между известными персонажами комиксов, Джеймсом Бондом и «Дюной», которые больше года дразнят лишь трейлерами, затесался фильм с совершенно непримечательным названием и Райаном Рейнольдсом в, если полагаться на трейлер, очередном мире покемонов. Нарочитая обыденность «Главного героя» (в оригинале Free Guy), как выясняется, — часть вполне осознанной промо-компании фильма, удачно и весело совмещающего общественно-политическую повестку и вечные ценности.

«Главный герой»: Коктейль Молотовой

Мужчина по имени Парень (в оригинале — Guy; Райн Рейнольдс) — буквально обычный парень, каждый день которого похож на предыдущие. Звонок будильника, приветствие рыбке в аквариуме, голубое поло, бежевые брюки, наслаждение утренним солнцем и кофе – стандартный, сливки и два сахара – в единственной кофейне по дороге на работу в банк, где всем посетителям он желает «не хорошего, а замечательного дня». А потом – пиф-паф! — и (будто смотрим «Майора Грома») банк захватывают плохие люди в масках и темных очках. «Не нужно геройствовать, это все скоро закончится», – говорит другой мужчина, рангом повыше, уже не в голубом поло обычного клерка, а в настоящем костюме. Парень и его друг-охранник по прозвищу Приятель (в оригинале – Buddy; Лил Рел Ховери) покорно ложатся на пол за окнами кассы, чтобы целыми и невредимыми вернуться к ужину домой, прожив еще один день. Такой же, как и все остальные.

Нет, ни Парень, ни Приятель даже не думают о том, что рутина в виде каждодневных ограблений — это что-то странное. Обычная работа, похожая на все остальные в городке с ироничным названием Фри Сити, где в утренних новостях вместо прогноза погоды – поножовщина, взрывы и, в общем, стабильность. Только вот Парень – опять же постоянно – говорит Приятелю, что хочет найти «девчонку», женщину своей мечты, бойкую и с чувством юмора любительницу попсы (в частности, Мэрайи Кэри). «Таких не бывает», – возвращает Парня из мира грез Приятель. Но это утверждение мудрого друга, как выясняется, ошибочно. Как и многое вокруг.

«Главный герой»: Коктейль Молотовой

Параллельно в городе действует Молотовгерл (в оригинале — Molotovgirl; Джоди Комер). Именно так прозвали отчаянную геймдизайнершу Милли, которая в кожаных штанах и ботфортах пытается добыть программный код. Его для создания Фри Сити присвоил могущественный Антван (Тайка Вайтити). Больше всего на пути к успеху ей досаждают вопросики, которые задают другие игроки — и их она расстреливает прямо на месте. А вот на NPC (неигровых персонажей) преимущественно игнорирует. Во всяком случае, пока ее не заметит Парень, которому с появлением женщины и очков (а все игроки ходят только в них) откроется целый окружающий мир. Реальность вдруг заиграет совершенно новыми, неизведанными красками.

«Главный герой» – очередной продюсерский проект Райана Рейнольдса, в котором он продолжает иронизировать не только над собой, но и над многочисленными «голливудскими» штампами. От забытых ромкомов 1990-х и начала 2000-х до неутомимых «Звездных войн» и, конечно, комиксов Marvel. Каждому жанру в «Главном герое» достанется по остроте или своевременной визуальной (ре)презентации. В ход идут даже запрещенные приемы – например, Ченнинг Татум с его «Шагом вперед».

«Главный герой»: Коктейль Молотовой

Взрывная смесь стилей придумана и сделана не только с ностальгией, но и с большой любовью. Не только к кино, но и головокружительным мирам компьютерных игр (не обходится, конечно, и без стримеров с Твича). Такое сплетение виртуальной и обычной реальностей напоминает об австралийском веб-сериале «Любовь, оружие и новые уровни», где, правда, упор делался именно на романтическую подоплеку. В «Главном герое» же, как свойственно полнометражному кино, есть место и для разговора на философские темы — о жизни свободной, хотя и совершенно обычной, как у Парня с его стандартным кофе «сливки, два сахара».

Казалось бы, виртуальная реальность здесь должна стать оплотом свободы и знаковым персонажем. Но режиссер Шон Леви, продемонстрировавший любовь к замкнутым пространствам еще в «Ночи в музее» (про сиквелы и франшизы в «Главном герое», само собой, много шуток), вместе со сценаристами Мэттом ЛиберманомСемейка Аддамс») и Заком ПенномПервому игроку приготовиться») делают все ровно наоборот. Решающая роль здесь у реальной женщины с ее чувствами, эмоциями и желанием не денег, но справедливости. Без Милли ничего бы не произошло. Так что этот «коктейль» Молотовой действительно сработал – как минимум в кино.


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обсуждение >>
№ 1
Арина Хмельницкая   12.08.2021 - 09:32
Все-таки этим летом очень туго с новинками( читать далее>>
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«Главный герой»: Коктейль Молотовой фотографии
«Главный герой»: Коктейль Молотовой фотографии
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