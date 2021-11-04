«Не дыши 2»: Нехорошая квартира

В цифровой прокат выходит вторая часть «Не дыши» — хоррор-хита пятилетней давности. На этот раз слепой ветеран в исполнении Стивена Лэнга сражается не с грабителями, ворвавшимся к нему в дом, а с похитителями дочери. О том, каким вышел сиквел одного из самых примечательных фильмов ужасов 2010-х, читайте в рецензии Дмитрия Соколова.
Потерявший зрение на войне Норман Нордстром (Стивен Лэнг
) — суровый и нелюдимый отец-одиночка, воспитывающий 11-летнюю дочку Феникс (Мэделин Грейс
). До поры до времени жизнь девочки течет размеренно и однообразно: ежедневные тренировки, уроки, редкие визиты в город. Но однажды ночью в дом Нордстромов вламывается банда уголовников, которые хотят похитить Феникс, — так что незрячему ветерану придется вновь пустить в ход навыки бойца спецназа.
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Первая часть «Не дыши
», снятая уругвайцем Феде Альваресом
(«Зловещие мертвецы: Черная книга
»), в свое время произвела впечатление на зрителей тщательно выдержанной клаустрофобической атмосферой и сопутствующим саспенсом. На этот раз Альварес ограничился функциями сценарно-продюсерскими функциями, доверив режиссерские обязанности постоянному соавтору Родольфо Саягесу
, с которым работает с 2005 года (сериал «Тревожный звонок
» они тоже писали вместе). Дебютант, надо отдать ему должное, явно старался, чтобы сиквел выглядел не хуже оригинала. Увенчались ли эти старания успехом — вопрос отдельный.
Первое, что хочется отметить, — слепой спецназовец превращен из злодея в, скорее, антигероя: он предстает суровым отцом, готовым на все ради спасения дочери, чем хладнокровным психопатом. Излишне говорить, что весь фильм в значительной степени держится на великолепной игре Стивена Лэнга, для которого роль в «Не дыши», наряду с образом полковника из «Аватара
» (2009), стала одной из самых известных в карьере. Остальные персонажи прописаны значительно хуже — в частности, Феникс, разговаривающая клишированными фразами девочки-подростка, — что для хоррора про обезумевшего отца недостаток, в общем, простительный.
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Второй, не менее важный, аспект — настойчивое стремление Саягеса подчеркнуть преемственность с оригиналом за счет сходства визуала и саспенса. По части стиля осечек нет — изысков в стиле «Мэнди
» (2019) ждать не стоит. Как и первая часть, «Не дыши 2» — фильм темный, но тьма в нем имеет разные оттенки. Оператор Педро Луке
, снимавший оригинал, привычно играет с цветами и освещением, добавляя в палитру то бледно-синий неон, то кроваво-красные огни. Умелый монтаж Яна Ковача
, сообщающий визуальному решению необходимый темп, призван держать саспенс на высоком уровне — и вот здесь вскрывается ключевой недостаток сиквела. Альварес в «Не дыши» намного точнее выдерживал баланс сил: за ветераном — преимущество знакомой территории, за грабителями — оружие и дар зрения. Здесь же Нордстром очень быстро превращается в незрячего Джона Уика, демонстрируя поразительные — особенно в его положении — способности. И если первые несколько поединков он выигрывает за счет эффекта неожиданности, то под конец серию побед Нордстрема сложно объяснить чем-то, кроме толстого слоя сценарной брони. Поэтому весь тщательно нагнетаемый поначалу саспенс выветривается: слишком уж очевидно преимущество героя по части удачи над многочисленными злодеями.
Явный сдвиг в сторону рукопашных боев — третий, самый неожиданный, компонент сиквела. Хотя напряженных игр в прятки тоже хватает, жестоких драк стало значительно больше. Сняты они, надо сказать, весьма кроваво, навевая воспоминания о «Хостеле
» (2005) или «Пиле
» (2004): людям выдавливают глаза, отрезают руки, сжигают заживо, протыкают насквозь — и вообще не очень жалеют. Причем акцент на экшн-компоненте постоянно нарастает: заключительная драка, надо отдать должное Саягесу, получилась очень напряженной и зрелищной, а сцена, где Нордстром выдавливает глаза нехорошим людям, наверняка станет одной из самых узнаваемых в фильме.
Наконец, стоит сказать и других неровностях сценария, помимо примата экшна над саспенсом или желания авторов слишком уж явно подыграть главному герою. Ключевой сюжетный поворот, связанный с похищением, конечно, окажется далеко не таким однозначным, но продуман из рук вон плохо. По сравнению с более простой (и оттого эффективной) историей из первой части, сиквел порой кажется неуклюжим гибридом экшна, триллера и хоррора. Если что и способно сгладить эти недостатки, помимо харизмы Лэнга и выдержанного стиля, так это драматическая интонация. В отличие от многих подобных фильмов, в «Не дыши 2» нет героизации мстителя, напротив — Нордстрем показан как монстр в человеческом обличии, который осознает собственную чудовищность. Но даже эта удача не приближает фильм к статусу сиквела, затмившего оригинал. Это динамичный и кровавый экшн-хоррор, который может быть интересен тем, кто полюбил первую часть, но вряд претендует на память в анналах жанра.
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