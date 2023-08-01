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«Бумеранг» Петра Буслова: О'кей, бумер

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1 августа 2023
IX калининградский фестиваль короткометражного кино «Короче» открылся фильмом Петра Буслова «БУМЕРанг» с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Кино-Театр.Ру оказался в числе первых зрителей новой картины режиссера дилогии «Бумер», который вновь представил историю о буднях бандитов — на этот раз в декорациях современности.

«Бумеранг» Петра Буслова: О'кей, бумер

Всемогущий Эдик (Нагиев), глава крупной фармацевтической компании, имя которой «Легион», привык жить на широкую ногу. Он успешно ведет бизнес и лавирует между любовницей и женой, решая подарить последней новенький BMW 8. Но добраться до семейного ужина на подарочном авто благоверный супруг не успевает — на крышу бумера неудачно приземляется спившийся скульптор Андрей (Трибунцев), решивший свести счеты с жизнью неподалеку от высоток «Москва-Сити». Спрыгнув с 18-го этажа, мужчина невероятным образом остался в живых, а Эдик решил провести над ним эксперимент — избавить от алкогольной зависимости методом шоковой терапии.

Герои этой нелепой истории довольно быстро меняются местами, а в конце снова занимают прежние, осознавая ценность мужской дружбы. Дмитрий Нагиев, одетый в брючные костюмы, привычно смотрится в образе русского Джейсона Стэтэма. Тимофею Трибунцеву, чей талант трудно затмить, приходится играть одного человека сразу в нескольких ипостасях – непризнанного художника в депрессии и вечном алкогольном опьянении, креативного директора «Легиона» и даже пританцовывающего Джокера с садистскими наклонностями. Появляются в проекте и артисты из «Бумера» — Светлана Устинова в латексе и голубых тенях и Максим Коновалов.

«Бумеранг» Петра Буслова: О'кей, бумер

Криминальная история подкрепляется сюжетом о конфликте Эдика и немолодого папы в исполнении Романа Мадянова. Пастор и по совместительству владелец скотобойни, он превратил свои проведи в стартап и делиться прибылью не собирается. Набожный мясник нанимает для фарм-проповедника киллера, подражающего невозмутимому Чарли Ханнэму из «Джентльменов». Обилием подобных отсылок к зарубежным картинам Буслов и обещал порадовать зрителя. На деле западной получилась только картинка, хотя не будем забывать, что качеством изображения отечественных проектов уже никого не удивить.

Несмотря на заявленный жанр комедии, смешные моменты «БУМЕРанга» можно пересчитать по пальцам одной руки. На открытии фестиваля ведущий Юрий Стоянов включил секундомер и засек время проведения «короткой» церемонии. Если бы пришлось считать минуты до появления шуток, способных вызвать нечто большее, чем полуулыбку, то счетчик мог бы не остановиться вплоть до финала ленты. Так что на фоне «Бумера», ставшего слепком своего времени, «БУМЕРанг» смотрится как самоповтор с оглядкой на зарубежные образцы жанра. Универсальность истории и доходчивый месседж уступили место желанию снять модный продукт, и оттого сюжет оброс штампами. Что ж, окей, бумер.


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№ 1
Иван Беляев (Москва)   21.09.2021 - 20:59
М даа,,, очередной бумер разбился о быт читать далее>>
Всего сообщений: 1
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