«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции

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Спутник телезрителя «Дышите свободно»: Человек может всё В ночь с 19 на 20 июля, 04:35, Дом кино

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Лайфстайл «Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе Режиссёру тяжело давались точные науки

Новости кино Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи» Действие разворачивается в Санкт-Петербурге в начале XX века