«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова: Мы все равны нулю

анонс

В ночь с 19 на 20 января, 00:30, РЕН ТВ

«Охотник на монстров»: Как нашинковать дракона

«Географ глобус пропил»: Полеты во сне и наяву

15 января

«Бен-Гур»: Ваш клинок очень важен для нас

В ночь с 15 на 16 января, 00:00, ТНТ