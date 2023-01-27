«Блокадный дневник»: Ты, живущий

На телеканале «Культура» покажут фильм Андрея Зайцев «Блокадный дневник», получивший главный приз ММКФ и вызвавший бурную дискуссию зрителей, переживающих, что картина порочит память погибших. В годовщину этой ужасной трагедии картина вышла в прокат. Екатерина Визгалова размышляет, почему эта лента важна, нужна и не оскорбительна, но все же — не во всем получилась.
С начала Второй мировой минуло 80 лет. В следующем году случится 80-летие нашей личной вoйны, Великой Отечественной, и по этому поводу будет сказано немало слов. 8 сентября 2021 года мы вновь помянем и начало блокады Ленинграда, длившейся 872 дня и оставившей одну из самых глубоких ран в коллективной памяти нашего народа. Эта боль не проходит и требует осмысления, в том числе визуализации художественными средствами. Наверное, поэтому к событиям тех дней до сих пор обращаются кинематографисты разных поколений и творческих школ. Вoенный окруженный Ленинград запечатлен и в целом ряде советских игровых картин, и в гениальной документальной ленте «Блокада
» (2005) Сергея Лозницы
. Строгая, сдержанная работа Александра Сокурова
«Читаем блокадную книгу
» (2009) вывела на передний план воспоминания блокадников, придав свидетельствам тех дней интонацию тихой торжественности. Этот же спокойный строгий тон подхватили режиссеры Катерина Гордеева
и Сергей Нурмамед
, сняв «Голоса
» (2013) — фильм, также сотканный из воспоминаний ленинградцев и приуроченный к 70-й годовщине снятия блокады. Последней работой на тему стал камерный «Праздник
» (2019) Алексея Красовского
, снятый за копейки и вызвавший у многих зрителей раздражение будничностью настроения, отсутствием должного пиетета.
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Запечатлел свое видение блокады и режиссер Андрей Зайцев
— в прошлом документалист, снявший несколько картин на вoенную тематику, среди которых — «Виктор Астафьев. Веселый солдат
» (2010), получивший «Золотого орла» и «Лавровую ветвь» как лучший неигровой телевизионный фильм, и цикл программ «Моя великая вoйна
» (2012), также лауреат «Лавровой ветви» за лучший документальный сериал. Несколько лет назад Зайцев переменил участь и ушел в игровое кино, сняв в том числе нежнейшую картину «14+
» о подростках, о первой любви. В «Блокадном дневнике
», продолжающем эту линию творчества режиссера, он вместе с тем возвращается и к документальным истокам.
Фильм основан на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и ее повести «Дневные звезды», главе «Мой лейтенант» из «Блокадной книги» Даниила Гранина
, а также на многочисленных мемуарах блокадников. Каких именно — в титрах не упоминается, но подчеркивается особо, что «все ситуации и персонажи реальны, они имели место быть и не являются художественным вымыслом». Повествование касается первой, самой тяжелой блокадной зимы, в которую от голода умерло больше всего ленинградцев. Главная героиня фильма – Ольга (Ольга Озоллапиня
), похоронив мужа, идет пешком через весь город к отцу. Она понимает, что скоро умрет, да и не хочет жить, но ей необходимо увидеть отца и попросить у него прощения. Путешествие Ольги, ее блокадная Одиссея, и встречающиеся ей на пути люди, замотанные и изможденные голодом и лишениями, — визуальная основа «Блокадного дневника
»...
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«Блокадный дневник» Андрея Зайцева
Зайцев, являющийся также автором сценария и продюсером картины, не пытался создать вымышленный мир, а хотел показать его максимально достоверно, чтобы зритель ощутил себя жителем заледенелого, мертвого от 30-градусного мороза города. И он эмоционально протащил себя дорогою героини, использовав документальный метод съемки и даже позвал в соавторы одну из самых известных операторов неигрового кино Ирину Уральскую
. К сожалению, эффект получился почти обратный. Документальная камера не подчеркивает реалистичность и правдивость повествования, а вступает в конфликт с игровой природой происходящего, в результате чего сцены выглядят как постановка, реставрация внутри телевизионного дока. Это впечатление закрепляет и авторский голос, читающий поверх сюжета дневник Ольги Берггольц.
Текст Берггольц настолько эмоционально ярок, что мгновенно выходит на первый план, сосредотачивая на себе внимание, а визуальное тело фильма превращается в иллюстрацию сказанного. Мы слышим, как Анна решила пожертвовать одним из детей, выбрала младшую и перестала ее кормить. В кадре плачет ребенок. Мы слышим, как замерзшие трупы складывали во дворе, пока из них не образовалась поленница. В кадре — поленница из трупов. Голос сообщает о мужчине, который жевал перчатку. На экране актер Борис Петров
натурально с перчаткой во рту. Постановочность работает против кинематографии, омертвляет живую ткань кино. Здесь сочувствие вызывают не герои фильма, выглядящие вполне резонно как живые мертвецы без имен и званий, а лишь то, что остается за кадром, — свидетельства. Свидетельства, зачитанные красивым, спокойным голосом автора — живая нить. Цветные теплые воспоминания — живое, шевелящиеся. Очевидно так изначально и задумывалось. Мертвое показать мертвым — звучит логично. На деле же, простите нам такое сравнение, множество сцен из блокадной жизни стилистически выглядит так, будто заболевшего Зайцева подменял на проекте Рой Андерссон
, у которого герои всегда-превсегда передвигаются, как зомби, и совершают набор механических действий в стерильных постановочных условиях (постановочная стерильность «Дневника» вменяется в заслугу художнику картины Ираиде Шульц
). Вот две женщины с хрустом отрывают примерзшую к кровати мумию и укладывают ее на санки. Вот неподвижная очередь, шепча «Хлеб, Хлеб...», заторможенно движется к оброненным на снег буханкам (эпизод, доступный в сети и вызвавший сильное негодование граждан). В пересказе звучит страшно. На экране выглядит театрально.
Безусловно, Зайцев — интересный и интеллигентный автор. «Блокадный дневник» ни в коем случае не халтура. Тем более нелепы попытки картину захейтить, не глядя, как у нас это любят. Того, что предъявляют фильму любители оскорбляться — неуважения и глума, — там нет и не может быть. Поиск режиссером собственной формы и языка для рассказа о блокаде заслуживает уважения. И фильм как художественное произведение все же работает. Кино пробивается, стоит сделать шаг в сторону от документальности, которая, как парадоксально это ни звучит, убивает жизнь. В открывающей картину фривольной сцене с немцами, когда бравый офицер рисует на снегу свастику струей мочи под 25-ю симфонию Моцарта. В длинном финальном эпизоде, когда Ольга находит отца (в этой роли органично выглядит Сергей Дрейден
, как и все питерцы, имеющий личную травму ленинградской блокады). Тот рассказывает дочери, как в тяжелые дни спасается коллекционированием — пуговиц, коробочек, всего на свете, чтобы удержать все это, чтобы это никуда не исчезло. В конце концов, кино целиком заключено в лице прекрасной актрисы Ольги Озоллапиня, когда она ничком лежит, пережидая бомбежку, спасаясь воспоминаниями и молитвами, и больше ничего не происходит вокруг. Вообще, в картине состоятельный каст, с которым, наверное, можно было сделать что-то более режиссерски совершенное. Может — да, а может — нет. Большая сложная тема, для всех нас она остается непостижимой. Значит, будут новые попытки, будут новые фильмы. Мы сюда еще вернемся... Нет, не так. Мы отсюда не должны уходить никогда.
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