«Эйфель»: Железная леди французского кино

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Интервью Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться» Известный актер – о сериале по роману «Момент истины», секрете офицерской осанки и походке вразвалочку

Новости кино В Екатеринбурге умер родоначальник уральской анимации Валерий Фомин Режиссер мультфильмов «Буренушка», «Про Веру и Анфису», «В гостях у деда Евлампия» в последние годы жил затворником

Спутник телезрителя «Бык»: Не дай бог никому 28 апреля, 22:15, НТВ

Главная тема Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо В повторный прокат выходят «Воспоминания об убийстве»

Новости кино Кирилл Зайцев вернулся к роли Финиста Ясного Сокола в спин-оффе «Последнего богатыря» В сказке «Финист. Первый богатырь» также снимаются Фёдор Добронравов, Юлия Пересильд и Сергей Лавыгин

Новости кино Не стало певца и актера Гарри Белафонте Ему было 96 лет