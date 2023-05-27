«Неисправимый Рон»: Дружба – это…

На телеэкраны выходит трогательная фантастическая анимационная комедия «Неисправимый Рон» от новой британской студии Locksmith Animation. О том, как подружились мальчик и робот, и почему эта картина располагает к размышлениям, рассказывает Маша Терещенко.
фото: кадр из фильма "Неисправимый Рон"
В недалеком будущем вечным спутником ребенка становится бит-бот — небольшой робот — отчасти умная игрушка, отчасти мобильное устройство, наделенное искусственным интеллектом. Бит-бот сопровождает ребенка повсюду, помогает с повседневными задачами, а главное заполняет его/ее профили в социальных сетях, чтобы собрать для своего подопечного как можно больше друзей и фолловеров. Неудивительно, что бит-боты становятся неотъемлемой частью детской жизни, а ребенок, лишенный такой игрушки, выглядит фриком и маргиналом. Таков главный герой фильма — Барни. Мамы у него нет, отец вечно занят, а бабушка поколений на пять отстала от жизни, так что на день рождения Барни получает вовсе не гаджеты, а набор для работ по камню. Барни, хоть и не склонен подражать окружающим, однако несчастен и одинок, так что школьные перемены становятся для него худшим временем в жизни: кому понравится сидеть на скамейке с надписью «мне нужны друзья»?
Наконец, счастливый миг наступает: Барни получает в подарок бит-бота. Увы, дефектного. Его бит-бот по имени Рон не только сломан, но и не может подключиться к сети, так что Барни приходится самому обучать своего «лучшего друга» науке дружбы. И… ровно как в анекдоте «пока объясняет, понимает сам».
«Неисправимый Рон» — это и впрямь повесть о настоящей дружбе. Той самой, которую Александр Дюма воспевал в «Трех мушкетерах», и той, о которой говаривал Сократ, произнося свое сакраментальное «всякий человек без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий сможет назвать, скольких он имеет друзей». И удивительно, что разговор этот возникает вокруг отношений между ребенком и… не другим ребенком, даже не собакой, а роботом. Или не удивительно? Как тут не вспомнить «Валл-и», где именно роботы стали героями редкой для наших дней повести о настоящей любви?
фото: кадр из фильма "Неисправимый Рон"
При всей вроде бы наивности, «Рон» — это фильм, весьма располагающий к социальным и философским размышлениям. Об одиночестве современного человека, вечно находящегося среди других, но почти никогда – вместе с другими. О роли социальных сетей, предлагающих весьма специфические алгоритмы общения (они отдельно незло высмеиваются в мультфильме, когда не подключенный к сети Рон пытается найти Барни друзей в реальном мире, используя методы социальных сетей: например, ходит по улицам и рассказывает прохожим про своего мальчика). О том, что вообще такое эта дружба: как она появляется, как растет, как исчезает… И хотя обобщающие выводы авторам, пожалуй, не слишком удались, рассуждения по ходу отнюдь не лишены смысла и чувства, так что заставят задуматься, возможно, не только детей, но и их родителей.
Однако можно и не задумываться, а просто получить удовольствие от замечательной истории, хорошего юмора, симпатичного дизайна и классной анимации, а также радоваться появлению новой классной анимационной студии — Locksmith Animation, заявившей о себе этим фильмом на международном рынке. Locksmith — британская компания, созданная двумя бывшими сотрудницами студии Aardman Animations: Джули Локхарт (исполнительный продюсер) и Сарой Смит (режиссерка, известная по фильму «Секретная служба Санта Клауса») при финансовой поддержке Элизабет Мердок (дочери медиамагната Руперта Мердока). Свой первый фильм — «Неисправимого Рона» — Locksmith сделали совместно с 20th Century Fox (которая на момент заключения контракта принадлежала как раз Руперту Мердоку, однако впоследствии перешла к компании Disney). Следующую же полнометражную работу британки осуществляют совместно с Warner Brothers, и она называется That Christmas. И — что ж! — как тут не пожелать успеха новой студии, тем более британской, тем более женской. Им явно предстоит не самая простая борьба за выживание на очень насыщенном рынке полнометражного анимационного кино, но их «первый блин» получился отменным, с чем радостно можно поздравить, как создателей, так и зрителей.
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