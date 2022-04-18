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«Семейный бюджет»: Денег нет, но вы держитесь

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18 апреля 2022
Неудачная комедия про долги

«Семейный бюджет»: Денег нет, но вы держитесь
фото: кадр из фильма "Семейный бюджет"

Получив повышение на работе, инженер Сергей Фролов (Антон Филипенко) убеждает семью — жену Любу (Юлия Александрова) и двух детей-подростков — взять квартиру в ипотеку. Чуть ли не на следующий день после оформления документов завод, где работает Сергей, уходит на простой, а чуть погодя и вовсе начинается процедура банкротства. У Фроловых едва хватает денег на еду (Люба — музыкальный преподаватель, ее доходы, скажем так, невелики), а тут еще и выплаты по кредиту. Почти все Фроловы пытаются исправить ситуацию доступными средствами: Люба, в частности, играет попсу на корпоративах (да еще и в костюме, видимо, имитирующем объятия русалки и осьминога); дочь прячет квитанции с задолженностью по квартплате; сын распродает сувениры. Лишь глава семьи не может предложить ничего конструктивного: мямлит что-то невнятное и наматывает круги на колесе обозрения.

Смотреть онлайн «Семейный бюджет» Евгения Абызова
«Семейный бюджет» позиционируется как новая комедия создателей «Я худею», и это, в целом, правда: сценаристы Куликов и Майер работали над обеими лентами, продюсерский состав пересекается. Поэтому вдвойне удивительно, что в «Бюджете» — так мало живого. В новой картине главные герои почти не похожи на настоящую семью, еще меньше — на семью дружную. Второстепенные действующие лица — карикатуры, да еще нарисованные наспех нечеткими линиями. Хороший пример — персонаж, обладающий ровно одной характеристикой: нецензурные выражения он предпочитает называть собирательным термином «маты»; впрочем, можно считать, что ему повезло: эта его речевая особенность хотя бы запоминается.

«Семейный бюджет»: Денег нет, но вы держитесь
фото: кадр из фильма "Семейный бюджет"

Диалогам в «Бюджете» не хватает остроты, это кино точно не растащат на цитаты — напротив, складывает ощущение, что оно само собрано из заезженных фраз, подсмотренных в соцсетях. При этом можно предположить, что проблема в данном случае не только в сценарии. Между актерами, из которых собрали семью Фроловых, что называется, нет химии. В детях еще можно разглядеть что-то трогательное, а вот Юлия Александрова и Антон Филипенко выглядят как люди, по каким-то причинам вынужденные играть семейную жизнь, но забывшие или не успевшие познакомиться друг с другом. В фильме подчеркивается, что Люба и Сергей вместе со студенческого возраста, зрителю же может показаться, что они только вчера узнали имена друг друга.

Отдельно хочется поговорить о заложенной в фильме морали. «Семейный бюджет» — позитивное духоподъемное кино, даром что речь идет о финансовом кризисе. Почти все здесь хорошие, человечные — тоже характеристика в два-три карикатурных штриха, но уж как есть. Даже руководитель обанкротившегося завода, в диалогах намекающий на собственные махинации, в конечном счете оказывается чутким, понимающим. Даже отец, в детстве гнавший Сергея торговать картошкой на рынке, чтобы закалить характер. Даже мать, рассказывающая Сергею и его детям (то есть внукам) анекдот про нищебродов: «Решили копить на квартиру, копили-копили-копили-копили, бросили, купили беляш». Все они желают героям скорее добра, просто каждый по-своему. Многие их них воссоединяются с Фроловыми на праздничном застолье, когда фильм наконец-то добирается до счастливого конца.

«Семейный бюджет»: Денег нет, но вы держитесь
фото: кадр из фильма "Семейный бюджет"

Одной из составляющих этого хэппи-энда становятся, простите за спойлер, приобретаемые Сергеем навыки продаж. Отринув интеллигентский снобизм («не хочу быть торгашом»), герой учится искусству самопрезентации, избавляется от речевых тиков и стеснительности, восстанавливает отношения с родителями, спасает любимый завод аттракционов. Создается ощущение, что авторы фильма придают умению продавать себя или что угодно слишком уж большое значение. Понятно, что во многих ситуациях без соответствующего навыка сегодня не обойдешься, но объяснять примирение разругавшихся вдрызг отца и сына тем, что в одном из них наконец-то проснулась коммерческая жилка, довольно нелепо.

Кстати, единственной продукцией многострадального завода, которую можно хорошо разглядеть в кадре, является люлька от детской карусели в форме уродливого пластмассового лебедя. Скорее всего, провинциальная фабрика аттракционов в прошлом не производила ничего действительно любопытного — и в ближайшем будущем вряд ли начнет. Но все это не так важно: ведь главное — не создавать, а продавать. Лебедь — хороший символ «Семейного бюджета»: фильму так же далеко до удачной семейной комедии, как пластмассовой люльке — до качественных американских горок, зато его авторы, как и создатели несчастной птицы, обладают коммерческой жилкой — видимо, поэтому лента, изначально предназначенная для проката, в голодную неделю материализовалась на стримингах.


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обсуждение >>
№ 7
Vira Hirnyk   10.01.2022 - 22:28
... Нет, это Валентина Ляпина, известная мне благодаря сериалам ,,Закрытая школа", ,,Челночницы" и ,,Мир, дружба, жвачка" читать далее>>
№ 6
Кристин Бедросович   23.11.2021 - 18:43
Очень хорошо, что выпустили на стриминговые сайты, оставив пространство другим лентам в кинотеатрах читать далее>>
№ 5
Круэлла1982   7.11.2021 - 13:20
Я большая фанатка «Я худею» и искренне мечтаю о такой подруге как Горбачева, и просто не верю, что те же люди могли сделать плохое кино. читать далее>>
№ 4
Милена Кушнарь   7.11.2021 - 12:18
Так непривычно видеть рыжую девочку из "Любовь морковь" в каких-то более-менее взрослых ролях. Это же она? Не из первой части, из следующих читать далее>>
№ 3
Алла Горцева (Москва)   7.11.2021 - 08:50
Да на самом деле уже из трейлера было понятно, что это очередная провальная картина. Как же они спешили выложить фильм на стриминговом сервисе. Боялись тотальных провалов в кинотеатрах? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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