«Шан-Чи и легенда десяти колец»: Я почему раньше злой был? Потому что у меня жены не было

анонс

20 ноября «Страшная воля богов»: Игра на выживание В ночь с 20 на 21 ноября, 00:10, Пятница!

19 ноября «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС

18 ноября «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС