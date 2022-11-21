«Шан-Чи и легенда десяти колец»: Я почему раньше злой был? Потому что у меня жены не было

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — первый фильм в киновселенной Marvel с азиатским супергероем в центре внимания. Алексей Филиппов рассказывает о мифологии и психологии блокбастера, а также эволюции MCU.
Шон (Симу Лю
) и Кэти (Аквафина
) — не разлей вода со старшей школы, с тех пор, как она спасла его от разбитой физиономии внезапным исполнением «Отеля «Калифорния»
. Несмотря на блестящее образование и прочие достоинства, друзья работают парковщиками при дорогом отеле и о большем как будто не помышляют. Маршрут карьеры и судьбы оказывается перестроен, когда на них в автобусе нападают люди в черном. Так Кэти узнает, что ее напарник на самом деле мастер единоборств Шан-Чи, а Шон — что могущественный отец, от которого он сбежал десятилетие назад, что-то задумал.
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«Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестина Дэниела Креттона
Первый фильм про азиатского супергероя в киновселенной Marvel
, призванный расширить культурное разнообразие и обтесать аналогичные стереотипы, начинается на манер восточного сказания (как какой-нибудь «Кунг-фу Панда
» — разве что без чернильной презентации). Добрую тысячу лет мир третировал Сюй Венву (Тони Люн
), ставившего на колени империи благодаря магическим десяти кольцам и одноименной армии. В 90-е он решил завоевать еще и волшебную деревню Та Ло, но встретил отпор со стороны стражницы Инь Ли (Чэнь Фала
), которая не только победила его врукопашную, но и украла сердечко деспота. В счастливом браке родились Шан-Чи и его сестра Сялинь (Чжао Мэнъэр
), а потом Инь Ли убили — и теперь Сюй Венву ищет мести.
Непосредственно нью-йоркская часть экспозиции берет с места в карьер: точнее, из автобуса — в самолет до Макао (fun fact: в мире без сверхспособностей, но с пандемией билет стоит порядка тысячи долларов; 21.11.2021). Туда герои незамедлительно отправляются на поиски Сялинь, которую Шон не видел со времен побега. Тут — на арене для ультра-модных боев без правил среди (не)людей со сверхспособностями и без — происходит воссоединение семьи. Приветствовать детей прибывает лично безутешный вдовец и обладатель десяти колец, который излагает Сялинь и Шан-Чи план примирительной семейной поездки в Та Ло. Там, как нашептал ему голос покойной супруги, ее и держат за тщательно охраняемыми вратами, которые всем своим видом намекают: «Не входить»
.
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«Стеклянный замок» с Ларсон и Вуди Харрельсоном
В ехидном пересказе «Шан-Чи
» теряет даже налет какой-то многосложности и самобытности. От психотерапевтической «формулы Marvel» его как будто отличает лишь стилистика боев, пара сцен в жанре уся (фирменное китайское фэнтези), несколько дизайнерских и декоративных решений, а также обращение к восточному бестиарию. Помимо обязательного дракона и собак Фу («небесные львы Будды») в кадре появляется хуньдунь «Моррис» — шерстистое создание из древнекитайской мифологии (без лица — зато с двумя парами крыльев). Режиссер Дестин Дэниел Креттон
, в общем, и специализируется на таких душеспасительных инди-драмах об отношениях детей и травмирующих родителей («Короткий срок 12
» и «Стеклянный замок
», оба — с Бри Ларсон
, которая в комикс-вселенной играет Капитана Марвел
).
Весь труд по оживлению шаблона возложен не столько на ревизионистский подход (Кевин Файги
лично успокоил китайский прокат, что никакого карикатурного Фу Манчу в фильме не будет), сколько на харизму Симу Лю и Аквафины, которая вместе со зрителем познает древние тайны Китая, путешествуя в офигительных (кислотно-желтых!) штанах. Расистская карикатура Фу Манчу помянута не просто так: в 1970-е Шан-Чи появился в качестве его ранее неизвестного сына, списанного с Брюса Ли
и вставшего на сторону добра. Со временем эта связь затерлась (скорее, из-за потери прав на персонажа, чем из этических соображений), тем более у Marvel уже был могущественный китайский злодей — немезис Железного человека Мандарин. Критикуя стереотипность последнего Шейн Блэк
в «Железном человеке 3
» (2013) придумал подставного негодяя в исполнении шекспиролюба из Ливерпуля Тревора Слэттери (Бен Кингсли
). И вот настоящий носитель титула архизлодея обретает трагическое звучание в исполнении Тони Люна — любимца Вонга Кар Вая
и звезды его «Любовного настроения
», «Чунгкингского экспресса
» и «Праха времен
».
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Перевоспитавшийся завоеватель, который не может отпустить память о возлюбленной (и собственном добросердечии), входит в число наиболее «по-человечески понятных» антагонистов Marvel, однако обрастает ненужными рифмами. Его заботливая жестокость (sic!) к сыну и дочери зеркалит сцену с матерью Кэти, которая припоминает, как скольких трудов ее отцу стоил перезд из Китая чтобы обеспечить потомкам лучшую жизнь. Конечно, Сюй Венву растил оружие мести, а не выпускника престижного вуза, но нечто общее в этих механизмах воспитания прослеживается.
Вдобавок дихотомия традиций и прогресса, стремительно стирающего культурную идентичность, не самым лучшим образом бьется с тем фактом, что и Фу Манчу и Мандарин появились как проекция ориенталистского страха перед «восточной угрозой» (по аналогии с «красной»). Мотивация завоеваний Сюй Венву до женитьбы особенно не проясняется, отчего вся коллизия с плодотворной встречей инь и ян — вкупе с функциональностью остальных героинь вплоть до типажей «мертвая святая мать» и «мудрая тетя» (Мишель Йео
) — выглядит нравоучительно сомнительно (даже домостройно). Изображение армии (или террористической организации) «Десяти колец» также вторит маскультурному штампу «атака безликой и бесконечной толпы азиатов». Учитывая, что «Шан-Чи» пока вообще изолирован от киновселенной Marvel — в основное время на связь вышел только Вонг (Бенедикт Вонг
) из «Доктора Стрэнджа
» (2016), — возникает ощущение некоего противоречия изначальной концепцией.
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Все это не отменяет ни персонажного обаяния «Шан-Чи», ни его благих намерений и легкой просветительской ноши, — но все-таки обманываться рано. Пока героическая стать киновселенной Marvel, планирующей обновление в рамках четвертой фазы, мутирует куда медленнее, чем штаммы коронавируса, и противоречит собственной мантре: прошлое нельзя забывать, но и цепляться за него — гиблое дело.
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