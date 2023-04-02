«Энканто»: Ты больше, чем твой дар



фото: кадр из фильма "Энканто"

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фото: кадр из фильма "Энканто"

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фото: кадр из фильма "Энканто"

Несколько поколений семейства Мадригаль живет в волшебном доме в горах Колумбии — в очаровательном месте под названием Энканто. В начале фильма 15-летняя Мирабель Мадригаль знакомит нас с родственниками, которыми очень гордится. Каждый обладает какими-то волшебными способностями, полученными с юных лет: в спектре от дара целительства и изменения погоды до предсказания будущего. История семьи и их магических сил началась 50 лет назад, когда молодые еще бабушка и дедушка оставили дом из-за вoенного конфликта. Дед был убит, а оставшаяся с тремя детьми бабушка Альба получила волшебную неугасающую свечу, наделяющую ее потомков теми самыми сверхсилами. Она же основала общину Энканто.Бабуля строго следит за тем, чтобы члены семейства Мадригаль использовали своим способности только во благо общины, и каждый старается изо всех сил, чтобы семья гордилась ими. Никто не знает, почему Мирабель не получила суперспособность на «День даров», и это ее очень тревожит, хотя родители поддерживают дочь. Девочка часто сравнивает себя с тремя кузинами: Луиза обладает могучей силой, Долорес – сверхслухом, а Изабелла — невероятная красавица, и там, где она пожелает, мгновенно вырастают цветы (преимущественно розы).Важным героем фильма является и Касита – дом, в котором живут Мадригали. Это не просто постройка, а живая субстанция, воплощение магии. Дом пляшет, помогает, играет с детьми, напоминает о должном, предупреждает об опасности. Комнаты Каситы вмещают в себя горные вершины, каньоны, тропический лес и любые другие скрытые пространства, необходимые владельцам. И дом же — первое существо, которое начинает реагировать на угасание магии. Да, волшебство уходит, и некоторые думают, что виновата в этом Мирабель. Именно ей предстоит разобраться, что происходит, что не так с ее семейством, пуститься в приключение и предотвратить беду.Мирабель — еще одна девушка в линейке диснеевских героинь, которая не выглядит как принцесса. Крепкого телосложения, с короткими вьющимися волосами и в круглых очках. Она похожа на обычного подростка, что делает ее ближе к современным юным зрительницам, которым будет проще отождествлять себя с ней. При этом Мирабель добрая, отважная и заботливая по отношению к братьям и сестрам. Она старается заслужить доверие всех, хотя, конечно присутствует и некоторая неуверенность в себе: ведь Мирабель понимает, что она — обычная.Но начав разбираться, почему дом посылает сигналы разрушения, а также случайно услышав от бабушки подтверждение опасений, она понимает, что ее родственники-супергерои не так уж и счастливы. Девиз «жертвуй собой ради блага других», повышенные ожидания и необходимость соответствовать возложенной на тебя миссии превратили ее сестру-силачку Луизу в тревожный комок нервов, всеми любимая Изабель находится в плену свой красоты, а дядя-провидец Бруно и вовсе стал изгоем, потому что никто не хотел знать о дурном наперед. В конце-концов, Бруно ушел из семьи, а на его имя был наложен запрет. Эта троица несчастных Мадригалей наделена сольными музыкальными номерами, которые выглядят ярко и драматично, особенно на фоне обычных невыразительных диснеевских стандартов, — ведь партии Луизы, Бруно и Изабель раскрывают истинные чувства героев.Внутренние переживания, скрытые от посторонних глаз, и есть самое главное отличие «Энканто» от других фильмов Disney. С одной стороны, это кино о прощении и принятии, с привычной моралью о том, что каждый человек особенен по-своему, и все мы для чего-то нужны. С другой — в нем заложена нестандартная и мудрая идея, что обладателям суперсил психологически тоже приходится крайне непросто. Большие возможности несут груз большей ответственности и завышенных требований, что чревато нервными заболеваниями. Во всем остальном — это добросовестный нарядный диснеевский мультфильм со множеством проработанных персонажей и необычной географической привязкой. Колумбия является в «Энканто» через колоритный гардероб героев, музыку, испаноязычные песни, динамичные танцы и, конечно, изображение чудесной природы. Тема капибар, разумеется, раскрыта.PS: перед сеансом, как водится, в кинотеатрах покажут еще и короткометражный мультфильм. «» — опять-таки психотерапевтическая история, скорее для взрослых, где на примере двух поколений енотов рассказывается о том, как дети, выросшие без должного количества ласки и понимания, становятся копиями родителей, и как этот порочный круг должен быть разорван.