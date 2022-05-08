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«Лётчик»: И Федоров ползет

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8 мая 2022
«Летчик» — вoенная экшн-драма Рената Давлетьярова с героическим Петром Федоровым, практически повторяющим подвиг Маресьева. Сергей Оболонков рассказывает, почему очередной фильм о вoйне выглядит не слишком убедительно, но может полюбиться зрителям.

«Лётчик»: И Федоров ползет

Декабрь 1941-го, самолет Николая Комлева (Петр Федоров), выполняющего боевое задание, подбивают немцы. Летчику приходится совершить аварийную посадку в лесу. Напарник Комлева погибает, а он сам, получив ранение, пытается добраться до своих сквозь снега и буреломы. Справиться с испытаниями ему помогают не только тяга к жизни и сила воли, но и воспоминания об артистке театра оперетты Ольге (Анна Пескова), роман с которой у Комлева случился прямо перед отбытием на фронт.

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Режиссер, соавтор сценария и продюсер «Летчика» Ренат Давлетьяров в середине 2010-х снял ремейк ленты «А зори здесь тихие...», поэтому можно было предположить, что его новая работа — пересказ «Повести о настоящем человеке», но это не совсем верно. История похожая: трудный путь, госпиталь, ампутация конечностей, протезы, возвращение в строй, — но Комлев не Маресьев, а собирательный персонаж. Перед финальными титрами приводится список имен советских летчиков, чьи подвиги стали источником вдохновения для кинематографистов: Белоусов, Грисенко, Киселев, Кузьмин, Левицкий, Любимов, Маликов, Сорокин.

«Лётчик»: И Федоров ползет

Возможно, даже более очевидное отличие «Летчика» от «Повести» — жанр. Картина Давлетьярова позиционируется прокатчиками как экшн-драма, но преобладает в ней именно экшн. Комлев буквально с первых секунд бросается в бой: сперва с напавшими на Ольгу грабителями, потом — с немецкими захватчиками. К счастью, экшн-составляющая в «Летчике» вышла добротной: полеты, перестрелки и взрывы удались. Заснеженные пейзажи тоже выглядят эффектно, а Федоров довольно убедителен в роли Комлева, питающегося подножным кормом, сражающегося с волками и жгущего костры в лесу. (Последнее, правда, вызывает некоторые вопросы — ведь герой скрывается от немцев, а дым и огонь легко заметить издалека.)

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Что точно не получилось — ни у Федорова с Песковой, ни у Давлетьярова с соавторами — так это драматическая составляющая. Романтическая линия попросту завалена: история взаимоотношений Николая и Ольги вышла неубедительной и лаконичной (чтобы не сказать куцей). Познакомились в подворотне, поболтали о всяком у тумбы с театральными афишами (на второй встрече Ольга считает необходимым напомнить будущему возлюбленному, что «кто-то же должен копать противотанковые окопы»), занялись сексом (за кадром), расстались, встретились по стечению обстоятельств, поженились. Артистам в соответствующих сценах особенно негде развернуться — их персонажи так написаны. У обоих нет предыстории; Федоров хотя бы получает возможность разыграться, когда ему надо изображать преодоление. Песковой вообще не повезло: ее героиня лишена не только внятного бэкграунда, но и характера — только печально-томные взгляды.

«Лётчик»: И Федоров ползет

Примечательно, что даже в сцене, где вставший на протезы Николай пытается добиться отправки на фронт, он говорит о присутствующей Ольге в третьем лице — воевать с фашистами он хочет в том числе «за нее». Не за Олю, не за жену и даже не за супругу; хорошо, что хотя бы не за «эту вот». Ольга же поддерживает мужа, выдавая фразу, будто бы позаимствованную с какого-то агитационного плаката: «Мой муж — летчик, а летчик должен летать».

Смотреть онлайн «Лётчик» Рената Давлетьярова
При этом можно предположить, что новая лента Давлетьярова будет пользоваться успехом у аудитории. Она не лишена пафоса, присущего современным отечественным вoенным лентам, но кого это отпугнет? В ней смехотворно показаны обычные человеческие отношения, но кто обратит на это внимание? Для большей части зрителей «Летчик» окажется зрелищным приключенческим фильмом с мелодраматическим оттенком. Вопрос только в том, стоило ли сминать трагические судьбы реально существовавших людей в один комок ради того, чтобы на выходе получилось довольно пустое развлекательное кино.


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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy (Москва)   3.12.2021 - 08:54
Блин, ну реально, очередной военный фильм. Их клипают как незнамо что каждый год. Сколько выходит за 12 месчцев военных фильмов? У нас что в истории больше событий других не было? читать далее>>
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