«Лётчик»: И Федоров ползет

анонс

7 мая, 18:20, Первый канал

«Подольские курсанты»: Чтобы помнили

В ночь 6 на 7 мая, 01:49, РЕН ТВ

«Я тоже хочу»: Попытать счастья

5 мая

«Днюха!»: Ромком от слова «ром»

В ночь с 5 на 6 мая, 00:30, СТС