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В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар»

Спутник телезрителя >>
2 января 2023
«Вестсайдская история» Стивена Спилберга — музыкальный фильм, снятый по мотивам Бродвейского мюзикла середины прошлого века. Сергей Оболонков рассказывает, что общего и в чем отличия новой постановки от ее предшественника — одноименного фильма Джерома Роббинса 1961 года.

В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар»
фото: "Вестсайдская история" (2021)

Нью-Йорк, 1950-е. Две молодежные банды — состоящие из пуэрториканцев «Акулы» и «Джеты», собранные из потомков перебравшихся в Америку итальянцев, ирландцев и поляков — не могут поделить кварталы Вест-Сайда. Ситуация накаляется до предела, когда Тони (Энсел Элгорт), бывший вожак «Джетов», и Мария (Рэйчел Зеглер), сестра предводителя «Акул», влюбляются друг в друга — с первого взгляда и сразу до беспамятства. Их любовь обречена, это знает каждый, кто знаком с любой из сценических версий «Вестсайдской истории», с одноименным фильмом 1961 года выпуска или хотя бы шекспировской трагедией «Ромео и Джульетта».

Стивен Спилберг и сценарист Тони Кушнер, создатели новой версии «Истории», обращались с исходным материалом бережно, с уважением. Причем подразумевается в данном случае даже не лента 1961 года, а мюзикл, впервые поставленный на Бродвее в 1957-м. В «Вестсайдской истории» образца 2021-го события разворачиваются там же и в то же время, действуют те же самые персонажи, звучат те же песни, Мария идет на танцы в том же белом платье с красным поясом. Но это не значит, что новый фильм — копия предыдущих постановок: Кушнер и Спилберг постарались сделать свою картину более актуальной, соответствующей запросам сегодняшних зрителей. Отдельные песни решено было привязать к другим фрагментам истории — и теперь они, пожалуй, лучше вписаны в контекст. Более того, звучание самих композиций стало богаче, хореография — ярче; при этом оформленные в качестве танцевальных номеров драки больше похожи на настоящие потасовки. Старый фильм с его искусственными бэкграундами часто смотрелся как крайне дорогой телеспектакль, у Спилберга же герои действуют на фоне почти реалистичного Нью-Йорка.

В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар»
фото: "Вестсайдская история" (2021)

Правки коснулись и персонажей. У Тони теперь есть предыстория, благодаря которой отдельные его поступки и решения покажутся аудитории более логичными. Лейтенант полиции Шрэнк (Кори Столл) выглядит не таким расистом (добавляет ли это фильму реализма или наоборот, каждый волен решать самостоятельно). Каст у Спилберга гораздо более аутентичный — скажем, Марию играет актриса с колумбийскими корнями (в ленте 1961 года эта роль досталась дочери русских эмигрантов Натали Вуд). Но самая любопытная корректировка — замена Дока на персонажа женского пола, Валентину. Работодателя и приятельницу Тони играет Рита Морено, актриса, снимавшаяся и в предыдущей киноверсии «Истории». Разумеется, 60 лет назад она воплощала на экране совсем другую героиню — и даже удостоилась тогда «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана (напомним, в общей сложности картина получила десять наград Американской киноакадемии). Можно предположить, что Морено и сейчас заработает какие-нибудь престижные премии. В старой ленте ее игра была нарочито искусственной — с преувеличенными эмоциями и заламыванием рук (впрочем, ровно так же вели себя и остальные персонажи). В обновленной версии Валентина — чуть ли не самый живой и симпатичный персонаж. Проблема в том, что на ее фоне многие молодые актеры кажутся деревяшками. Особенно не повезло Элгорту: пару раз Тони приходится остаться с Валентиной один на один, что позволяет зрителю разглядеть, как трудно актеру даются человеческие эмоции.

Но поклонники мюзиклов, наверно, любят жанр не за выдающуюся актерскую игру. Все составляющие, являющиеся залогом успеха, в спилберговской «Вестсайдской истории» есть. Песни Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхейма — уже признанная классика, и теперь они звучат ярче, чем когда-либо. Танцевальные номера в римейке даже более эффектные, в поступках персонажей больше логики, повествование стало стройнее. Можно предположить, что новая «История» со временем вытеснит из зрительской памяти старую. Фокус в том, что сейчас, через 60 лет после премьеры, старая картина превратилась в своего рода артефакт, отражающий приметы эпохи, общественные взгляды и состояние киноиндустрии. В ее наивности и визуальных решениях есть определенный шарм. У ленты Спилберга такого свойства пока нет; возможно, оно появится спустя годы, но пока что обновленная «Вестсайдская история» вместо своеобычности предлагает техническую безупречность и относительный реализм. Правда, есть ощущение, что этой истории, в которой действуют утрированные герои и кипят страсти уровня мексиканских сериалов, искусственность вообще-то идет.


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обсуждение >>
№ 2
Инна Никонова   13.12.2021 - 14:10
Очень понравился фильм! К сожалению, в наше время прям мало хороших мюзиклов делают, а тут прям 100ое попадание в жанр! читать далее>>
№ 1
Lusia Happy (Москва)   11.12.2021 - 11:27
Очень уже хочется посмотреть этот фильм - мюзикл, романтика и танцы, что может быть лучше?)) Да еще и актеры хорошие читать далее>>
Всего сообщений: 2
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В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» фотографии
В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» фотографии
В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» фотографии
В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» фотографии
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