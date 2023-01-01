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«Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец

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1 января 2023

Самая успешная — и, в принципе, единственная — сказочная российская франшиза «Последний богатырь» подошла к концу. Заключительная часть под названием «Посланник тьмы» уверенно поставила точку в приключениях современного Иванушки-москвича в Белогорье. По крайней мере, до выхода спин-оффа.

«Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец
фото: кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Наконец заслуживший авторитет богатырь Иван (Виктор Хориняк) готовится к свадьбе с Василисой (Мила Сивацкая), которая по-прежнему и в боевых делах, и, что уж, в сугубо бытовых оказывается поумнее своего суженого. Белогорье кипит подготовкой к праздничному событию. Баба Яга (Елена Яковлева) пытается соорудить свадебный кортеж из своей избушки на курьих ножках, ее женишок Водяной (Сергей Бурунов) организует морепродукты для праздничного стола, маг Светозар (Тимофей Трибунцев) выращивает бабочек вместо белых голубей, сожранных неугомонным Колобком (Гарик Харламов), а неспящий Кащей ведет с Иваном философские мужские разговоры в духе «уверен ли ты, что хочешь жениться». В общем, всё идет по плану. Только вот в разгар приготовлений на Белогорье опускается тьма, руководит которой вездесущая Галина (Елена Валюшкина). И теперь схватка за мир в сказочном царстве перемещается в современную Москву с такси-колесницами, модным ЖК, который когда-то променял Иван на избу в Белогорье и Барвихой в качестве пристанища обратившихся в людей жар-птиц, главной (или главным из которых) становится Филипп Киркоров.

Смотреть онлайн «Последний богатырь: Посланник тьмы»

Жар-птица Киркоров — а даже в огненно-волшебном образе королю эстрады, в отличие от других сказочных персонажей, оставили его собственное лицо — пожалуй, главная находка финального «Последнего богатыря». Киркоров играет настолько гротескно — и в своем сказочном облике, и в реальном, где оперение сделано уже не за счет графики, а обычных сценических костюмов певца, — что это даже смешно. А с юмором у «Посланника тьмы», в отличие от предыдущих частей, кстати, не очень. Создатели франшизы честно пытаются стебаться над тяготами жизни современных россиян (в противовес жителям Белогорья), но дальше набивших оскомину шуток про «Почту России», управляющую временем, дело не идет. Кроме Киркорова ситуацию спасает разве что водяной Бурунов, в современной Москве получивший свое человеческое обличие, впрочем, уж слишком жирно повторяющее образ туповатого полковника Яковлева из «Полицейского с Рублевки».

«Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец
фото: кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Вообще финальная часть «Последнего богатыря» будто бы и состоит из одних только повторов и сделана без фантазии. Понятно, что в этом плане в современной Москве не разгуляться — шутки про айфоны, самолеты и туалетную бумагу в Белогорье звучат гораздо смешнее. Но и сюжетно создатели «Посланника тьмы» решили не искать оригинальных ходов, а использовать старые добрые «Звездные вoйны», пусть и с классической для отечественных сказов концовкой о том, как все жили долго и счастливо.

Смотреть онлайн «Последний богатырь: Корень зла»

Тем не менее франшизе надо отдать должное. «Последний богатырь» возродил в России жанр семейного кино, хотя далеко не все, когда выходил первый фильм в это верили. Эксплуатация старых русских сказок казалась несколько консервативной для нового поколения зрителей, воспитанных на комиксах. Но «Богатырю» — за счет искрометных шуток и харизматичных героев — все-таки удалось побороться со скепсисом и собрать большое количество денег в отечественном прокате. И если первая часть франшизы была направлена действительно на семейную аудиторию, то вторая «Корень зла» (лучшая часть) являла собой уже полновесное кино, которое с удовольствием смотрели и взрослые, и дети, и подростки. И в этом плане от финального аккорда аудиторию постарше ждет, скорее, разочарование. С другой стороны, никто — спустя время — не помешает «Последнему богатырю» возродиться вновь. Все-таки недаром финал франшизы выходит в 2021-м, запомнившемуся всем нам как год всевозможных реюнионов и камбэков.


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№ 4
Кристина Мелькова   8.01.2022 - 23:15
Если честно, фильм вообще не зашёл. Только посмеялась читать далее>>
№ 3
Вера Микова   2.01.2022 - 06:58
Нам с ребетней понравилось. читать далее>>
№ 2
Lusia Happy (Москва)   25.12.2021 - 15:45
Вообще успешной была только первая часть. Дальше уже размусоливание и не думаю, что из третьей выйдет что-то стоящее. читать далее>>
№ 1
Дарья Деркач   24.12.2021 - 10:31
Очень смешной Киркоров в виде жар-птицы! Но вообще не очень интересная премьера, второй фильм уже поддался, поэтому и третий особенно не хочется смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 4
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