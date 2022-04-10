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«Звездный разум»: Космос нас не любит

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10 апреля 2022
«Звёздный разум» — отечественный долгострой про космическую экспедицию, где все пошло не так. Екатерина Чен рассказывает, что получилось и как авторам фильма удалось передать в характерах своих героев одержимость идеей спасения мира и человечества, не считаясь с потерями.

«Звездный разум»: Космос нас не любит

Работа над проектом растянулась на несколько лет, в течение которых дописывали и переснимали сцены, менялись участники процесса и имена в титрах – в итоге режиссером картины значится некто Серик Бейсеу. Диалоги, поначалу англоязычные, в итоге дублировали на русский. Хотя идея с английским, в расчете на международную аудиторию (картина должна выйти на платформах под названием «Проект Gemini»), была довольно свежа, и может быть, именно это привлекло в проект некоторых актеров. Но не будем вдаваться в производственные трудности, картина все-таки выходит, и для тех, кто над ней корпел, это наверняка уже победа.

Смотреть онлайн «Звёздный разум»
Сюжетная завязка и проблематика «Звездного разума» выглядит актуально, хотя не оригинально: Землю атаковал неизвестный вирус, биосфера неуклонно гибнет, ученые решают найти и обустроить другую планету, пригодную для эвакуации туда человечества. Идеей спасения землян в космосе одержим, в частности, главный герой фильма Стив (у всех персонажей имена иностранные, они же собирались общаться на английском), чрезвычайно целеустремленный молодой человек в исполнении Егора Корешкова, который сколачивает смешанный экипаж из ученых и вoенных и стартует к звездам. В то время как его возлюбленная трепетная Эми (Алена Константинова) надеется найти спасение, то есть вакцину от вируса, не покидая Земли. В отличие от «Интерстеллара», который очевидно повлиял на авторов «Звездного разума», у Эми на рабочем месте не плантации пыльной кукурузы, а оранжерея с растениями из Аптекарского огорода. В этом оазисе она и будет, обидевшись, что Стив любит ее меньше, чем свою миссию, ждать вестей с космического корабля. На борту меж тем возникают проблемы, технические и психологические.

«Звездный разум»: Космос нас не любит

Без труда находятся отсылки не только к зарубежным фильмы про космос, но и к советским, причем детским лентам, как минимум к «Москве-Кассиопее» и «Лиловому шару». На звездолете здесь есть гаджет — Сфера, предположительно, инопланетная, способная стать эдаким компасом, который укажет, какое небесное тело годится на роль «второй Земли». Но Сфера на поверку не столь дружелюбна, и несет в себе вирус-Троян, а корабль из-за сбоев рискует потеряться во времени и пространстве. Так что члены экспедиции смогут лишь догадываться, попадут они домой, и смогут ли хотя бы передать туда послание, или их участь – стать космическим мусором.

Зрительский интерес подогревается ожиданием, будут ли все новые жертвы среди экипажа напрасными или нет. Но, увы, некоторых персонажей просто не успеваешь узнать получше, чтоб толком пожалеть. Из-за многочисленных пересъемок и сокращений далеко не всем присутствующим на экране героям повезло с развитием характера, мотивациями, возможностью проявить себя до того, как станешь жертвой космического монстра. Кстати, о монстрах. Судя по снимкам времен первого периода съемок, тех ящерогодзилл, что напали на астронавтов, предполагалось показать во всем великолепии. Но обновленный состав создателей картины решил действовать по рецепту типового ужастика: монстра не надо показывать целиком, саспенс не на экране, а в голове, и лучше поработать над эффектом присутствия. В результате людей в кадре в основном терроризирует хрюкающая слизь, лишь раз-другой обретающая форму. Приближение угрозы отслеживается по передвижению точек на экране планшета, а выводы о том, что это за зверь, делаются по трофейным фрагментам щупалец.

«Звездный разум»: Космос нас не любит

Участники миссии часто оказываются перед дилеммой: сплотиться с остальными или проявить лидерские качества, выделиться из коллектива. Для пользы экспедиции, возможно, лучше первое. И «Звездный разум» подтверждает, что к гибели общего дела ведет не столько невыполнение приказа капитана, сколько споры о том, кто на самом деле тут главный. Однако для зрителей-то важно как раз второе — яркие индивидуальности. Больше шансов действовать, конечно, у того, кто дольше остается в живых, при том, что персонажи порой сокращают себе эти шансы, ставя под сомнение наличие у них даже не звездного, а простого человеческого разума. Ради глобальной идеи спасения человечества некоторые из них легко готовы жертвовать товарищами по команде. А персонаж по имени Дэвид так и вовсе приходит к выводу, как в песенке из «Иронии судьбы»: если вы не живете, то вам и не умирать. То есть, если не допустить возникновения жизни на планете, ее обитатели потом и страдать не будут. И поскольку играющий этого логика артист Дмитрий Фрид всегда обезоруживающе убедителен в своих образах, обескураживающий резон его героя едва ли не самый запоминающийся.

Создатели «Звездного разума» старались как могли сделать качественную звуковую дорожку и изображение, сочетали компьютерную графику с павильонными и натурными съемками (подходящие инопланетные пейзажи нашлись, между прочим, в казахстанских пещерах). Но даже после всех профессиональных стараний, мытарств и вложений в фильме отчетливо видны следы чьей-то по-детски наивной мечты о космическом приключении. Или желания просто поиграть в «звездные вoйны» в домашних декорациях, выстроенных, для надежности, по апробированным схемам.


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обсуждение >>
№ 8
Эля Цикина   21.01.2022 - 22:39
Такая идея и русский фильм? Удивительно. читать далее>>
№ 7
Женя Дроздова   20.01.2022 - 23:05
Никогда не интересовала тема космоса( читать далее>>
№ 6
Не указан   17.01.2022 - 07:41
... Ищите, кому это выгодно. Просто бизнес, ничего личного. читать далее>>
№ 5
Мария Мураль   9.01.2022 - 12:32
Несмотря на неплохой актерский состав, все-таки не пойду на фильм, не очень верю в нашу картину о космосе (( Даже если в него не летали) читать далее>>
№ 4
Аня Красина (Москва)   7.01.2022 - 10:20
че то какая-то подозрительная идея для русского фильма. Сначала сделать это на английском - вообще какой-то стрранный шаг, учитывая, что потом это все равно бы продублировали на русский читать далее>>
Всего сообщений: 8
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