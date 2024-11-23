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«Чёрный ящик»: Слышу звон и знаю, где он

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23 ноября 2024
Фильм «Чёрный ящик» — неожиданная для празднично-выходного периода детективная драма о расследовании причин большой авиакатастрофы. С одним из самых интересных французских артистов Пьером Нине в образе талантливого специалиста по расшифровке бортовых самописцев.

«Чёрный ящик»: Слышу звон и знаю, где он
фото: кинопрокатная компания "Про:взгляд"

Над Альпами терпит крушение огромный лайнер, следовавший по маршруту Дубай-Париж. Несколько сотен человек — все пассажиры и члены экипажа — погибли. Громкая авиакатастрофа требует тщательного, но быстрого расследования — журналисты уже забросали своими вопросами французское Бюро по управлению полетами. Все силы отдела по расшифровке «чёрных ящиков» брошены на это дело. К расследованию не привлекают только аналитика Матьё Вассера (Пьер Нине), имеющего слишком острый слух и, как считают коллеги, склонность додумывать то, чего на самом деле нет, слишком усложнять даже рядовые дела. Такая скрупулёзность однажды уже привела Матьё к ошибке, которую не могут простить ни коллеги, ни широкая общественность.

Смотреть онлайн «Чёрный ящик»
Пока Матьё использует свои выдающиеся данные для расшифровки самописца, упавшего во время учебных испытаний вертолета, аналитический отдел уже готов предоставить первые данные по авиакатастрофе. Вывод неутешительный — скорее всего, в кабину пилотов рейса Дубай-Париж проник — вслед за стюардессой, принесшей завтрак, — террорист. Находившийся на борту египтянин, предположительно имевший связь с запрещенными организациями, которого должным образом не распознали власти ОАЭ. Но Матьё, конечно же, тоже пытающийся разобраться в причинах катастрофы, уверен, что все не так просто. Ситуация осложняется тем, что неожиданно исчезает глава отдела расследований Виктор Поллок (Оливье Рабурден), а жена Матьё — Ноэми (Лу де Лааж), собирающаяся перейти из Бюро в крупную авиакомпанию, которой как раз принадлежал разбившийся лайнер, что-то скрывает от мужа.

«Чёрный ящик»: Слышу звон и знаю, где он
фото: кинопрокатная компания "Про:взгляд"

«Чёрный ящик» французского режиссера и сценариста Яна Гозлана продолжает его исследование природы лжи и тайн, раскрывать которые столь же опасно для психического здоровья, как и их хранить. Его предыдущий фильм на эту тему «Идеальный мужчина» все с тем же Пьером Нине в роли писателя, которого, кстати, тоже звали Матьё Вассер, рассказывал как раз о том, как один почти случайный обман может кардинальным образом изменить личность человека. В «Чёрном ящике» он меняет судьбы уже множества людей. При этом Пьер Нинэ одинаково органично выглядит и в образе завравшегося литератора, и в бросившего все силы на поиск истинных причин авиакатастрофы кропотливого аналитика. И если в «Идеальном мужчине» Гозлан делал упор на внешнем противопоставлении идеальной иллюзорности и реальной правды, буквально разделяя светлыми и темными кадрами жизнь на до и после, то в «Чёрном ящике», что неудивительно, он сконцентрировался на звуковой драматургии, противопоставляя течение реальности с повседневными диалогами и вечными шумовыми эффектами с концентрацией на аудиозвучании записи бортовых самописцев. Так, что зажимая на повторе или замедленном проигрывании один и тот же «трек», зритель вместе с Матьё слышит всё новые и новые подробности страшной катастрофы.

«Чёрный ящик»: Слышу звон и знаю, где он
фото: кинопрокатная компания "Про:взгляд"

Фильм Гозлана — исследование при этом столь же подробное, как и поиск истины его главным героем. Не основанный на конкретных фактах — режиссер признается, что использовал во время подготовки к фильму информацию о совершенно разных авиатрагедиях, но создавал на их основе исключительно художественное произведение — «Чёрный ящик» по количеству деталей дает сто очков вперед большому количеству других картин, так или иначе отсылающих к реальным событиям. Более того, здесь, пожалуй, впервые так тщательно, но при этом понятно и рядовому зрителю, показан процесс расшифровки бортовых самописцев, за которым стоят обычные люди с их правом на ошибку. Единственный минус картины — нещадный для медленного звукового триллера, практически лишенного экшна в обычном его понимании, более чем двухчасовой хронометраж. При этом «Чёрный ящик» был бы идеальным материалом для интеллектуального детективного мини-сериала, где нашлось бы место не только скрупулезному расследованию, но и, как сейчас актуально, раскрытию всех психологических травм и характеров героев во главе с Пьером Нине.

«Чёрный ящик»

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обсуждение >>
№ 4
Васильевич Ковган (москва)   18.01.2022 - 23:04
посмотрел фильм черный ящик отлично читать далее>>
№ 3
Мария Мураль   9.01.2022 - 12:29
Ого, на самом деле действительно странное время для проката подобной картины.. Хотя, она не для массового зрителя, поэтому имеет право быть читать далее>>
№ 2
Кристина Мелькова   8.01.2022 - 23:17
Никогда не смотрела французские фильмы, может быть, этот посмотрю читать далее>>
№ 1
Lusia Happy (Москва)   6.01.2022 - 11:05
Видела трейлер этого фильма и он очень даже впечатлил. Так что думаю, можно сходить в кино глянуть. Для французского фильма даже как-то необычно читать далее>>
Всего сообщений: 4
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