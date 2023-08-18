«King’s Man: Начало»: Великая русская машина любви

Третий фильм франшизы «Kingsman» вышел в прокат спустя два года после первоначальной даты (спасибо пандемии). Получившая в отечественном прокате подзаголовок «Начало», картина рассказывает об основателе шпионской сети Kingsman — Орландо, герцоге Оксфордском и бойце невидимого шпионского фронта Первой Мировой. Владимир Бурдыгин рассказывает, как Мэттью Вону удалось перенести дух комедийного шпионского боевика на почву вековой давности и превратить в джеймсбондовских злодеев исторические личности.
1902 год, британский концлагерь времен второй англо-бурской войны. Орландо Оксфордский (Рэйф Файнс
) трудится во благо Красного креста. Трагическая оплошность, гибель близкого человека, психологическая травма на всю оставшуюся жизнь — и сразу трансфер на 12 лет вперед, когда на кону уже судьбы мира, а плечом к плечу с отцом встает возмужавший сын Конрад (Харрис Дикинсон
). Напоминает завязку первой «Секретной службы
» 2014 года — ведь война есть война, что в конце, что в начале ХХ века. Разве что до лондонской шпаны здесь никому нет дела: аристократы еще в состоянии разобраться с проблемами самостоятельно, без привлечения черни.
Сударь, вы с какого района будете? Рецензия на «Kingsman: Секретная служба»
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Как-то раз Мэттью Вон
сказал, что недолюбливает
продолжения франшиз. «Мне хотелось бы избежать этой страшной болезни «сиквелит», которой страдает Голливуд. Мало какие из сиквелов по-настоящему улучшают франшизу и приносят в нее что-то новое. Их просто делают дороже и размашистее». Тем поразительнее, что с «Золотым кольцом
», второй частью «Kingsman», Вон сделал ровно то, чего боялся: просто соорудил более дорогой и размашистый балаган, не привнеся ничего нового. Так что известие о новой части франшизы вызвало скорее недоумение, а многократные переносы
— сперва премьеру наметили на ноябрь 2019-го — не прибавляли оптимизма.
И все же Вон сумел удивить. У «King’s Man: Начало
» с «Секретной службой» и «Золотым кольцом» общие лишь фамилия режиссера и крепкие рамки жанровых шаблонов. В остальном — другая эпоха, другие герои, частично даже другой жанр: шпионский боевик, конечно, никуда не делся, но местами приквел ближе к «1917
» Мендеса
, чем к саге про ателье по спасению мира. И если герои Ферта
и Эджертона
, осознанно или нет, сохраняли уважительную дистанцию, то Орландо и Конрад — самые близкие люди на свете. Временами даже кажется, что это просто очаровательное в своей нестандартности бадди-муви.
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Проблема в том, что фильм сам до конца не может решить, в каком жанре и насколько серьезно действовать. Настроение постоянно скачет, а стоит поверить в один вектор развития, как его сменяет следующий. Разумеется, чтобы со временем тоже уйти не попрощавшись. «Начало» переобувается из клише в клише быстрее, чем успевает сколько-нибудь разносить хотя бы одно из них. А потому внимание на себя перетягивает второй план — один Распутин в исполнении Риса Иванса
чего стоит. А ведь еще есть Том Холландер
, сыгравший одновременно и Георга V, и Вильгельма II, и Николая II (гениальное кастинговое решение). Где-то рядом мелькают Эрик Ян Хануссен (Даниэль Брюль
), Мата Хари (Александра Мария Лара
), Гаврило Принцип (Роберт Арамайо
), кого здесь только нет. Вчерашний Франц Егерштеттер (Аугуст Диль
), анекдотично картавя в русском дубляже, изображает Ульянова-Ленина.
В какой-то момент наверняка раздастся возмущенный ропот поборников достоверности, сколь праведных в своем гневе, столь же и комичных в его неуместности. Ведь единственная функция всех этих исторических персонажей — заставить зрителя восхититься авторской беззастенчивостью, наконец-таки расхохотаться в голос. Запредельно развратный Распутин
— лучшее, что есть в этом фильме. Кажется, что смотреть его лучше, фокусируясь именно на откровенно карикатурных злодеях с их смехотворным заговором. На их полюсе «Начало» — однозначно комедия, бондиана наизнанку. Другое дело, что полярность, а вместе с ней и заряд иногда куда-то исчезают, и ток просто перестает идти. Но что поделать: главное, что он всегда возвращается.
Смотреть онлайн: «Kingsman: Секретная служба»
Смотреть онлайн: «Kingsman: Золотое кольцо»
Безусловно, Мэттью Вону удалось победить «сиквелит», правда — за счет потери элементарной стройности повествования. Впрочем, кто скажет «потеря», а кто и «преодоление условностей». Жаль, что была принесена в жертву история основания Kingsman из первой части: пусть и бегло проговоренная, там она звучала совершенно не так, как оказалось в приквеле. Изменилось и чувство юмора франшизы — на этот раз обошлось без засовывания маячков в вагину
, — но это все не так уж важно: «Начало» — нулевая, а не третья часть франшизы. Их связывают вовсе не персонажи и даже не тон повествования, а всего лишь сцена перед финальными титрами. Уже после них есть уморительный клиффхэнгер, намекающий на продолжение: как знать, может быть, однажды все хвосты будут подобраны и по-джентльменски завязаны. Впрочем, скорее всего нет. В любом случае, за счет жанровой чересполосицы и выдающегося второго плана, «Начало» смотрится несоизмеримо интереснее предыдущего фильма Вона, а значит, можно чуть с большим оптимизмом надеяться на следующую часть
и даже сериал
. Оба уже в работе — релизы запланированы на 2023 год.
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