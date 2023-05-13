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«9 причин, чтобы жить»: Бельмондо +1

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13 мая 2023

«9 причин, чтобы жить» — работа французского режиссера Кристофа Барратье, самый известный фильм которого «Хористы» в 2005 году был номинирован на «Оскар». Новую картину нельзя назвать оригинальной — ее сюжет один в один повторяет снятую в 2017 немецкую комедийную мелодраму «Это чертово сердце», сценарий которой, в свою очередь, основан на реальных событиях. Не удастся «9 причинам» избежать сравнений с «соотечественником», хитом 2011 года «1+1». Тем не менее есть у ленты Барратье и собственное, ни с чем не сравнимое обаяние, обеспеченное прежде всего игрой исполнителей двух главных ролей, дебютанта Йоанна Элунду и невероятно похожего (по крайней мере, внешне) на своего великого деда Виктора Бельмондо.

«9 причин, чтобы жить»: Бельмондо +1

С недопитым коктейлем в руках и с музыкой на полную громкость мчится под утро из клуба красавчик Тома (Виктор Бельмондо). Изящно, учитывая его состояние, вырулив к своему дому, он тем не менее не успевает затормозить, пробивает дверь гаража и эффектно влетает в бассейн. Сквозь стеклянную дверь за всем этим устало наблюдает мужчина средних лет, отец Тома, доктор Анри Рейнард (Жерар Ланвен). Выбравшись из воды, юноша как ни в чем не бывало отправляется спать, обещая прибраться завтра. Но выходки сына-бездельника порядком утомили занятого папу, так что утром он блокирует все его карточки, меняет замки и предлагает молодому человеку план исправления. Теперь он должен стать сопровождающим для тяжело больного подростка Маркуса (Йоанн Элунду) — и по возможности вернуть ему желание жить. Уставший от бесконечных приступов, больниц, процедур и таблеток, мальчик наотрез отказывает от дальнейшего лечения. Поначалу Тома берется за дело из корыстных соображений, надеясь таким образом вернуться к прежней жизни. Но чем дольше эти двое проводят время вместе, тем больше меняют друг друга.

Смотрет онлайн «9 причин, чтобы жить»
Сюжет «9 причин», учитывая количество фильмов с похожей фабулой, можно уже вполне обоснованно назвать хрестоматийным – развивается он по предсказуемой схеме, финал предопределен еще в завязке. Тем труднее, надо думать, пришлось режиссеру Барратье в поисках уникальных деталей и ходов. Самой очевидной удачей оказался дуэт Бельмондо и Элунду. Молодым актерам — по сути, и Бельмондо, если уже и не дебютант, то по-прежнему начинающий артист, да еще и с тяжкой ношей в виде знаменитой фамилии — удается найти необходимую химию, сыграться, выглядеть в кадре непринужденно, органично, правдоподобно.

«9 причин, чтобы жить»: Бельмондо +1

Несмотря на разницу в возрасте, взрослеют по ходу действия оба. Из по разным причинам капризных и избалованных детей и Маркус, и Тома превращаются: первый — в подростка, второй — во взрослого. При этом ни один, ни другой не теряют задора и тяги к уместному хулиганству — теперь, правда, более осознанному.
Оказывается, что у героев куда больше общего: Маркус вырос без отца, Тома давно потерял мать, но чувство одиночества, как ни странно, связано не с этим, а с отчужденностью живых, находящихся рядом и вроде бы любящих родственников. Уставшая и гиперопекающая мать Маркуса, как робот заставляющая сына пить таблетки и сдувающая с него пылинки, раздражает мальчика так же, как раздражает Тома его папа-врач, отдающий все время и внимание пациентам, откупаясь от родного сына кредитками и машинами. Так что и для взрослых эта история в итоге окажется поучительной, позволит заново познакомится с собственными детьми и осознать ошибки, которые, к счастью, еще не поздно исправить. Незамутненная магия кино наделяет невольную дружбу сильнейшим терапевтическим эффектом, в финале исцеляющим и физическую, и душевную боль.

«9 причин, чтобы жить» — морализаторская сказка, в которой режиссер становится ментором, в каком-то смысле поучающим зрителей. Есть хорошо и плохо, без особых оттенков, несмотря на то что сюжет изобилует всяческими то забавными, то трагическими эпизодами и зарисовками — тут и первая любовь (причем, у обоих героев), и нервные срывы, и безобидные комические проделки, и выжимающие слезу духоподъемные сцены с музыкой, морем и большим спортом. Впрочем, именно они создают атмосферу этакого легкой мелодрамы — без истерического смеха и столь же истерических слез, от которой получаешь именно то, чего ждешь, ни больше, ни меньше.


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№ 3
Яна Чекина   19.01.2022 - 22:01
Очень много выходит французских фильмов, это радует! читать далее>>
№ 2
Lusia Happy (Москва)   19.01.2022 - 11:00
Еще один французский фильм - это уже становится любопытно. Что-то прям активизировались ребята, решили, видимо, покорять вершины кинематографа читать далее>>
№ 1
Нина Зинцер   19.01.2022 - 10:16
Что-то прям череда европейских и в особенности французских фильмов выходит в этом году! Но это и хорошо, у Европы интересный и самобытный кинематограф читать далее>>
Всего сообщений: 3
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