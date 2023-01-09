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«Этерна. Часть первая»: Игра в гардемарина

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9 января 2023

В онлайн-кинотеатре Кинопоиск, а теперь и на телеканале СТС, вышла первая часть исторического фэнтези Евгения Невского «Этерна» — дорогостоящей масштабной экранизации цикла Веры Камши «Отблески Этерны», состоящего на данный момент из 17 книг. Съемки адаптации, заявленной ранее в виде сериала, а теперь выходящей отдельными фильмами, стартовали в январе 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге. В планах продюсеров Евгения Баранова и Евгения Рене было пять сезонов по десять серий в каждом, но вместо них зрителям представили пока лишь полуторачасовую первую часть.

«Этерна. Часть первая»: Игра в гардемарина

Действие как цикла, так и фильма разворачивается на пороге Излома Эпох в оставленных Богами «Золотых Землях», расположенных в мире под названием Кэтриана. Зрители попадают в парочку занимательных мест: королевство Талиг, где уже 400 лет правят узурпаторы, и священный город Агарис, расположенный на красочном морском берегу. В эпицентре пока еще только намечающихся событий оказывается герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин), Повелитель Скал и сын погибшего мятежника Эгмонта Окделла (Владислав Резник), который поступает в училище оруженосцев Лаик с целью отомстить убийце отца — Первому маршалу Талига Рокэ Алве (Юрий Чурсин), прекрасному фехтовальщику и опасному дуэлянту. Еще одним ключевым персонажем является Повелитель молний Робер Эпинэ (Павел Крайнов), взявшийся помочь королю в изгнании Альдо Ракану (Анар Халилов) вернуть трон предков.

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Помимо этих фигур, в кадре появились и другие персонажи, которым уготована своя роль в будущем. Среди них — кардинал Сильвестр (Юрий Беляев), королева Катарина Ариго-Оллар (Юлия Хлынина), отец Герман (Сергей Гилёв), вoеначальник Лионель Савиньяк (Кирилл Зайцев) и многие другие.

«Этерна. Часть первая»: Игра в гардемарина

«Этерна», чья первая часть основана на романе «Красное на красном», привлекает, прежде всего, продуманным миром и аналогией с одной из самых великолепных эпох на Земле — XVI—XVII веками, знакомыми многим по незабываемым романам Александра Дюма, циклу Артуро Переса-Реверте про капитана Алатристе, «Гардемаринам» и прочей классике литературы и кино. За персонажем Нурулина угадывается Д'Артаньян, герой Чурсина вызывает в памяти Рошфора, а Агарис отсылает к нескольким локациям «Игры престолов» и частично похож на итальянские города вроде Венеции или Флоренции. Присутствуют здесь и бессменные атрибуты костюмного кино: эффектные костюмы, неплохо скопированное оружие от шпаг до мушкетов, недурные батальные сцены и, конечно же, интриги в духе «Графини де Монсоро» и «Королевы Марго». В визуальном плане картина и вовсе выглядит потрясающе благодаря мастерству маститого оператора Александра Симонова и художника-постановщика Анастасии Каримулиной.

Смотреть онлайн «Этерна. Часть первая» Евгения Невского
Впрочем, как раз интрига, а точнее ее минимум, если не полное отсутствие, и является одной из главных проблем этого, с позволения сказать, пилотного эпизода. Слишком много внимания сценарист Сергей Юдаков уделил знакомству с огромным количеством персонажей (а их заявлено 220), которые раскроются лишь в последующих частях, забыв при этом заинтриговать происходящим на экране. Даже при наличии пролога, знакомящего с миром, придуманным Камши, неподготовленному зрителю многое непонятно, а уж финал и вовсе некоторых ставит в тупик. Слишком много нераскрытых вопросов при низкой динамике действия, не хватает резких поворотов сюжета для того, чтобы зритель захотел посмотреть продолжение через год или два после выхода пилота. Все слишком обыденно и уже где-то было. К тому же перед нами совсем мало фантастического, что, опять же, не идет на пользу экранизации. Хотя при этом актеры захватывают внимание даже своим присутствием в кадре, как в случае с Юрием Чурсиным, Екатериной Волковой или Андреем Смоляковым.

Похоже, авторы просто не разобрались, что из себя должен представлять пилот и какова в нем роль финала. А ведь достаточно было вспомнить, чем заканчивается первая серия все той же «Игры престолов» или что произошло с Уолтером Уайтом, когда он впервые пустился «Во все тяжкие». Дождутся ли в таком случае зрители продолжения и будут ли они к нему лояльны, покажет время.


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Самое интересное

обсуждение >>
№ 13
Алексей Радионов   16.02.2022 - 22:31
А, очередная попытка снять наш ответ какому-то хиту из зарубежа? придумайте уж наконец что-то своё читать далее>>
№ 12
Sarmat26 (Ростов-на-Дону)   1.02.2022 - 23:42
Вот только не плагиат это... Если не читали роман, не говорите что это - плагиат...((( читать далее>>
№ 11
Sarmat26 (Ростов-на-Дону)   1.02.2022 - 23:40
А ещё ничего не получилось... Как я убедился, техника заставляет желать лучшего, а в условиях развивающихся событий в мире режиссёру не дадут снимать там, где было намечено. Затея-то была неплохая, да... читать далее>>
№ 10
Варя Чижик   27.01.2022 - 23:20
Я не уверена, что такое получиться сделать в России, но посмотрим! читать далее>>
№ 9
Галя Билина   26.01.2022 - 22:33
Просто плагиат. Придумайте уже что-то своё, надоело! читать далее>>
Всего сообщений: 13
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