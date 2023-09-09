«Аллея кошмаров»: Духобесие запрещено

«Аллея кошмаров» — нуар-триллер оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Это мрачная, стильная и убедительно сыгранная история о шоу-бизнесе и человеческой природе — с прекрасными визуальными эффектами и жутковатыми деталями, которые проберут вас до мурашек.
Эффектный старт: немногословный угрюмый мужчина в шляпе бросает в подпол труп, закуривает, поджигает дом и уходит, не оборачиваясь. Его имя мы узнаем лишь минут десять спустя, а что именно оставил за спиной и решил забыть Стэн Карлайл (Брэдли Купер
), раскроется только в финале, когда судьба его совершит причудливую петлю. Все начинается на передвижной ярмарке, где Стэн пялится на самый чудовищный аттракцион — человека-зверя, разрывающего куриц на потеху публики, — а затем устраивается там разнорабочим за пару баксов. «Здесь не спрашивают о прошлом
», — говорит владелец дикого человека Клэм (Уиллем Дефо
). На дворе конец 1930-х, Великая депрессия затянулась, в кармане пусто, и надо с чего-то начинать.
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Помимо Клэма, обладателя комнаты страха и коллекции заспиртованных уродцев, в бродячем цирке есть и другие фрики-антрепренеры: силач и карлик, гуттаперчевый человек-змея, девушка Молли (Руни Мара
), пропускающая через себя молнии, а также пара лже-оккультистов Зина и Пит (Тони Коллетт
и Дэвид Стрэтэйрн
). Последние становятся для Стэна кем-то вроде учителей: он перенимает их технику одурачивания и проявляет себя прилежным учеником. Вскоре он успешно опробует талант на офицере полиции, приехавшем закрыть нелегальное представление, а затем, прихватив Молли, уйдет, чтобы начать сольную карьеру менталиста.
«Аллея кошмаров», основанная на романе Уильяма Линдсея Грешема
, — мрачная история в жанре нуар, рассказанная красочными средствами, с особенной для режиссера любовью ко всему отвратительному, но без помощи свойственной ему мистики. Здесь нет призраков и монстров, но все-таки это жуткая сказка, с густой насыщенной злодейской атмосферой, неожиданными поворотами сюжета и вездесущим оком провидения, неизменно и справедливо карающего грешников. От Бога никому не скрыться.
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Дель Торо на сто процентов использует визионерский талант, роскошно декорируя фильм и раскрашивая его (особенно первую, ярмарочную часть) тяжелыми жирными цветами. Основные — густой грязно-красный и насыщенный иссиня-зеленый, такой же ядреный, как основной тон его оскароносного шедевра «Форма воды
». Цвета эти не только сообщают фильму макабрическое настроение (красная яма-арена с человеком-зверем внутри, бордовые костюмы, машина, гитара; в сумерках — сине-зеленый дым сигарет и синий нескончаемый ливень), но и работают на фабулу. В красном ящике – ядовитый древесный спирт, в зеленом – тростниковая водка (разумеется, однажды кто-то перепутает). Еще более изящна работа со светом, особенно в ночных и интерьерных эпизодах, и Дель Торо как истинный король мрака невероятно красиво и точно высвечивает то, на что нужно обратить особенное внимание. Освещение, в частности, лиц играет ключевую роль во второй части фильма, когда Стэн оставляет ярмарку и перемещается в городскую среду. Два года спустя он и Молли в хороших костюмах в богатом нью-йоркском салоне не оставили оккультизма, но занимаются чтением мыслей уже у совершенно иной публики.
Трансформация героя – главная сюжетная линия фильма. В самом начале его посылают на поиски сбежавшего человека-зверя в комнату ужасов, где плакат на стене предлагает посетителям заглянуть в себя. Рано или поздно Стэну придется это сделать – заглянуть себе в душу, пройти по внутренней аллее кошмаров, связав свою жизнь с фам фаталь, доктором психологии Лилит Риттер (Кейт Бланшетт
). Но любовь к авантюрам, искушения и растущие аппетиты поведут его прямо в пропасть. Успешная карьера в шоу-бизнесе возможна, если ты хорошо знаешь человеческую природу и не считаешь зазорным мошенничать. Взяв в напарницы психолога и воспользовавшись ее тайными сведениями, Стэн попытается обмануть богатых и влиятельных людей, заставив их поверить, что он может общаться с их умершими близкими. А ведь когда-то учитель Пит предупреждал, чтобы он избегал «духобесия», то есть сеансов, в которых медиум якобы контактирует с мертвыми.
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У каждого свой нуар: краткое погружение в одну эстетику
Прекрасный актерский ансамбль, непредсказуемый сюжет и виртуозное художественное решение делают «Аллею кошмаров» незабываемым зрелищем. А если отбросить всю декоративность и сказочность, то кино это о человеческой природе, вере каждого в свою исключительность, желании быть заметным. И о неуемной жажде власти, в конце концов ослепляющей и опьяняющей своего носителя. Невозможность остановиться на этой дороге довольно прямолинейно рифмуется здесь с алкогольной зависимостью. Можно и так сказать, что это кино о пагубных пристрастиях, приводящих в ад, где для зарвавшихся шоуменов, само собой, есть особенная комната.
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