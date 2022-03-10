«Непослушник»: Мы — русские, с нами — блог

В цифровой прокат вышла комедия и мелодрама «Непослушник» о нехорошем блогере, который изменился, оказавшись в монастыре. Главную роль сыграл Виктор Хориняк, известный по кассовой трилогии «Последний богатырь». Создатели рассчитывают на несомненный успех: в кинотеатрах фильм выпустили сразу на 2000 копиях (это огромный тираж), а впоследствии он появится на телеканале «Россия», выкупившем права на показ. Рассказываем, насколько удался режиссеру Владимиру Котту первый опыт поистине народного кино.
фото: Megogo
Пранкер Дима (Виктор Хориняк), на злых розыгрышах и провокациях сколотивший себе почти пять миллионов подписчиков, в YouTube известен как Димонстр. Однажды хайпа ради, нацепив маску черта, он устроил похабное представление прямо во время службы в церкви. Шутка удалась: в тот же день к Диме пришел ОМОН, а прокуратура предъявила скандальному блогеру уголовную статью 282 — неуважение к гражданам и оскорбление чувств верующих. Из-под охраны удалось сбежать, отпросившись в туалет, а дальше Дима решил заныкаться на родине, в небольшом среднерусском городке Шуя. Сперва молодого человека ждала короткая встреча с отцом-сварщиком (Сергей Селин), испытывающим жгучий стыд за собственного сына. А затем под чужим именем Дима нашел временное укрытие в стенах Димитровой пустыни — монастыря, куда, как мы вскоре можем догадаться, его привел сам Господь. В обители спасается несколько насельников под настоятельством отца Анатолия (Юрий Кузнецов), по слухам строгого, в реальности — милосердного. Но вообще жизнь там неважная: из-за бездействия местных властей и коварства окрестных малых предпринимателей у братьев нет воды, тепла и электричества. Тут-то и начинается для Димы новая и очень странная жизнь. Быстро выясняется, что делать он ничего не умеет — ни воды натаскать, ни печь истопить, ни козу подоить; сносно ему удается только флирт с девушками из иконописной школы, расположенной неподалеку. Но маршрут исправления уже построен.
Поначалу создатели картины опасались, что зашли на рискованную территорию шуток над церковью и сами могут попасть под упоминаемую статью. Страхи оказались напрасными: пресс-служба РПЦ контент одобрила и признала богоугодным (в титрах выражены благодарности немалому количеству священников и Владимиру Легойде лично), признавая что фильм не про веру, а про взросление и воспитание молодого поколения. Эту же тему не так давно эксплуатировал зрительский хит «Холоп» Клима Шипенко. Комедия о перевоспитании холеного мажора в условиях, приближенных к экстремальным, собрала огромную кассу и окупилась в прокате. «Непослушник», желающий повторить успех, устроен похожим образом, делая ставку на традиционность, русскость, коллективизм, труд и прочие приоритеты духовного над материальным. Неудивительно, что при таком подходе в фильме рисуется упрощенная картина мира, где буквально каждая сцена грешит неправдоподобными допущениями и несуразностями. К первым относится, скажем, тот факт, что монахи спят в своих кельях на сене без подушек и одеял, а едят при свете керосинки, словно на дворе XIX век. Ко вторым — некоторые художественные и музыкальные решения, смещающие комедию в сторону фарса. Так, в одном из эпизодов Дима ночью откапывает водопроводную трубу монастыря под песню «Агаты Кристи» «Я на тебе как на войне», конфликтующую с остальным саундтреком.
фото: Megogo
Хориняк практически полностью повторяет образ из «Последнего богатыря»: это все тот же герой, попавший из привычного городского ландшафта в посконную и несколько сказочную Русь, с которой он подрастерял ментальную связь. По мере прохождения молодым человеком трудотерапии, он обретает симпатии братьев, помогая им наладить быт и даже… спасти монастырь от сноса. Да, хотите верьте, хотите нет, но комиссия из центра готовит ликвидацию обители, потому что монахи, видите ли, медленно ведут восстановительные работы, а культурной ценности объект из себя не представляет. Хотя невооруженным глазом видно, что это исторический архитектурный памятник, и город не выдуманный, — реальная Шуя и есть. Ближе к финалу, когда наш герой уже почти исправился, обрел и друзей, и веру, группа чиновников приезжает на проверку и видит фреску святого Димитрия, написанную одной из учениц иконописной школы — чистой и светлой Настей (Таисия Вилкова). Изображение совсем не каноническое, облака на нем в виде сердечек, а вместо лика святого – улыбающееся лицо Виктора Хориняка. Фреска сперва не нравится комиссии, но затем начинает светиться и умягчает злые сердца. Само собой, у Димы и Насти вызревает любовь, хотя у блогера в Москве осталась возлюбленная (Аглая Тарасова), которую таскают на допросы, а она пытается всеми силами остановить уголовное преследование суженого-ряженого. Но даже конфликт сердечных интересов закончится мирно и дружно, не успев начаться.
Вообще дружелюбие всех участников истории просто поражает. И это главное отличие «Непослушника» от «Холопа», где перевоспитание шло все-таки насильственным путем. Доброта здесь — главная черта всех героев и движущая сила сюжета. Пранкер — обаяшка, настоятель — душка, папа-сварщик — безмерно любящий сына отец, представители власти — да тоже безвредные, просто немножко ленивые люди. Эта сахарность и назидательность может быть поспособствуют зрительскому успеху, но и гарантируют безжизненность, потому что не оставляют пространства ни для переживаний, ни для размышлений. Жаль, ведь и смешные шутки тут проскальзывают, и хорошие сцены есть, хотя их можно пересчитать по пальцам. Например, остроумна зарисовка, в которой Дима угадывает бывшие профессии братьев монастыря. Малоизвестные эпизодические актеры вообще здесь более фактурны и органичны, чем данные одной краской персонажи Селина (отец) и Лагашкина (церковный функционер Фома). Запоминается и музыкальный номер перед титрами, в котором звучит благодатная песня «Аллилуя любви» о важности взаимопонимания. Исполняет ее дюжина реальных церковных певчих, при этом полиэкран распадается на множество окошек, по одному — для каждого поющего. Всего один небольшой авторский штрих, но настоящие люди и их несыгранные улыбки чуть смягчают приторность от увиденного ранее.
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