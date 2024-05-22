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«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака

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22 мая 2024

Впервые замысел ленты «Однажды в пустыне» под рабочим названием «Пальмира» продюсер Алексей Учитель описал в 2019-ом на питчинге Фонда кино. Тогда же выяснилось, что бюджет ленты составит около 600 миллионов рублей – господдержка оценивается, судя по питчингам, в 400 миллионов, точных данных в открытых источниках нет. Есть еще и организационно-идеологическая сторона: кажется, Министерства обороны тут все же одержало верх над искусством. Задуманный как проект про военных, участвовавших в подготовке Пальмиры к знаменитому концерту Гергиева, «Однажды в пустыне» превратился в скучнейший процедурал о саперах, который не спасает даже режиссер Андрей Кравчук, давно набивший руку на идеологическом военном кино.

«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака

Новобранцев сирийской арабской армии тренирует российский сапер Шаберов (оцените звукопись, особенно в исполнении артиста Александра Робака, который, как многим известно, не отличается четкой дикцией). Он, судя по фильму, единственный представитель этой военной или полувоенной категории, который на себе доказал неверность тезиса о том, что сапер ошибается один раз. Шаберов настолько пошел против стереотипов, что ему дали прозвище «Уже»: выжил, хоть и потерял два пальца. Сирийский молодняк он учит прописным истинам: все, что с проводами, может рвануть, а киношный штамп про выбор из двух цветов вообще не действует – опасным может оказаться хоть красный, хоть синий, хоть зеленый, хоть серо-буро-малиновый. Надо, в общем, полагаться на чутье.

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В отличие от Шаберова, чутье новобранцев не подводит, а вот с техникой безопасности дела обстоят не очень. Почти десяток юных солдат гибнет просто потому, что сразу же решили пойти делать селфи, а не утилизировать смертельно опасные отходы. Герой Робака винит в этом себя, а усугубляет душевную смуту тот факт, что взрывом задело эффектную сирийку Джамилю (Екатерина Нестерова), отлично владеющую русским языком. Девушка вроде как выжила, и Шаберов надеется ее разыскать, тем более терять ему нечего: с мирной землей сапера связывает только дочь, которая не особо горит желанием с ним общаться. Но высшее командование хочет отправить горе-наставника домой, а на смену ему в Сирию приезжает опытный капитан Жилин (Павел Чинарев) и его помощник (Александр Метелкин). Оба, правда, отчасти ученики Шаберова.

«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака

Долго затеваемый «Однажды в пустыне» выглядит так, будто снимался на коленке: даром, что в режиссерском кресле — Андрей Кравчук, решивший, видимо, взять отпуск после масштабных постановок «Викинга» и «Союза спасения». Кравчук, может, со времен «Адмирала» и слывет мастером проектов-долгостроев о судьбах родины, но без сценария работать все же не способен. Здесь он таков, что история угрожает разлететься на мелкие кусочки в любую минуту. Что удивительно, учитывая послужной список Арифа Алиева, который раньше работал над качественными драмами «Монгол» и «Кавказский пленник», а также над популярным сериалом про Екатерину с Мариной Александровой). Драматургия сирийское пустыни предлагает Кравчуку метаться между сиюминутную любовью Шаберова к Джамиле и высосанным из пальца конфликтом учителя (Робак) с учеником (Чинарев). Режиссер принимает единственно верное решение: взрывать!

Министерство обороны, судя по количеству представителей (в том числе консультантов) на премьере, выбранный вектор единогласно, как и принято в военной среде, одобряет. Того же Робака, кстати, просят позировать для памятника русскому саперу. Зрителям без погон, однако, ловить тут нечего: «Однажды в пустыне», с одной стороны, не оборачивается идеологической вампукой в духе «Августа. Восьмого», но и особо не стремится рефлексировать очередную «не нашу войну», как, например, «Братство» Павла Лунгина. Получается дорогой муляж бомбы, сделанный для финансовой галочки: и взрыва нет, и облегчения тоже.

«Однажды в пустыне»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 7
Юрий Олейников   17.05.2022 - 14:49
Самый хороший, проверенный способ "закрепить" свое мнение о любом фильме о любой войне: Если он повышает уровень злобы и ненависти, присущий нашей либерально-интеллигентской "тусовке"... читать далее>>
№ 6
АЛМ (Москва)   16.04.2022 - 19:04
... Почему Вы так уверены, что правильно писать НА Украину? Не вижу связи между либерализмом рецензентки и тем, как писать "на" или "в" Украину. Насколько я понимаю, единой точки зрения... читать далее>>
№ 5
Евгений любитель кино (Курск)   16.04.2022 - 06:10
Правильно писать НА Украину. "В" пусть НА Украине пишут. Сразу видно либеральную рецензентку. А у Лунгина то Иван Грозный юродивый, то воины-афганцы какие-то не такие. Плохой пример Лунгин. читать далее>>
№ 4
АЛМ (Москва)   24.03.2022 - 11:56
... Вы правы Алексей! Вот чем мне нравится Маша Токмашева, так тем, что она всегда последовательна – ну не любит, не воспринимает никакое российское кино! Тем более про российских военных!…... читать далее>>
№ 3
Платов   16.02.2022 - 12:33
... Токмашева, перелогинься! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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персоны
Марина АлександроваАриф АлиевАндрей КравчукПавел ЛунгинАлександр Метёлкин (II)Екатерина НестероваАлександр РобакАлексей УчительПавел Чинарёв
фильмы
Август. ВосьмогоАдмиралъБратствоВикингЕкатеринаКавказский пленникМонголОднажды в пустынеСоюз Спасения

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«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака фотографии
«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака фотографии
«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака фотографии
«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака фотографии
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