Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Спутник телезрителя >>
8 сентября 2024
На протяжении своей карьеры Зак Эфрон борется с амплуа красавца-обольстителя, обращая внимание на непохожие драматические роли. «Жажда золота» — камерный триллер, где артист предстал в образе самоуверенного чужеземца, которому пришлось поплатиться за собственную алчность. У героев этого фильма нет имен, а время действия обозначено как недалекое будущее. Персонаж Эфрона нанимает местного водителя (Энтони Хэйес), чтобы добраться до приисков, но в пути мужчины неожиданно обнаруживают золотую глыбу. Сдвинуть ее с места невозможно, поэтому водитель отправляется за экскаватором, а его попутчик остается посреди прожженной солнцем пустыни – чахнуть над золотом. Собрали несколько интересных фактов об этом кинопроекте.

Энтони Хэйес не только сыграл грубого перевозчика, но и занял режиссерское кресло

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

В фильмографии австралийского актера Энтони Хэйеса около 90 проектов, включая сериалы «Ничего не происходит» и «Таинственный путь». В качестве режиссера и сценариста он дебютировал в начале нулевых. «Жажда золота», как и предыдущие работы, снята по его сценарию. По словам постановщика, это история о человеческой жадности. Для запуска проекта Хэйесу было важно заполучить известного актера на главную роль – чтобы обеспечить международные продажи. Они не были знакомы с Заком Эфроном до съемок, тем не менее сценарий сразу же зацепил голливудскую звезду.

Смотреть онлайн Фильм «Жажда золота»

Кинематографистам удалось заснять реальную песчаную бурю

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Изначально воссоздать бурю на экране планировали с помощью искусственного песка и промышленных вентиляторов, однако в день съемок стихия разбушевалась прямо на съемочной площадке в Южной Австралии. Плотный график не позволял останавливать производство, и режиссер Энтони Хэйес воспринял ситуацию как знак, предложив запечатлеть Эфрона во время реального природного бедствия. Команда не рассчитывала на положительный ответ, однако артист без колебаний вписался в опасную авантюру. «Это были самые волнительные три часа в моей жизни. Я ни черта не видел, и это было абсолютное безумие», – отметил постановщик. К спине оператора была привязана портативная камера, при этом большая часть оборудования вышла из строя.


На съемках Зак Эфрон проявил невероятную выносливость

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Хотя артист назвал «Жажду золота» самым непростым проектом в его жизни, он никогда не жаловался, невзирая на сложный грим и постоянную жару. Хейес восхищался его стойкостью – артист был на площадке, даже когда температура воздуха поднималась до 70 градусов. Только после окончания смен режиссер узнал, что Эфрон повредил руку в процессе съемок, но умышленно скрыл травму от коллег, так как это могло остановить работу — а ведь у команды было всего 20 съемочных дней. «Есть причина, почему такие парни, как Зак, имеют статус мегазнаменитостей. Вы можете сделать с ним все, что угодно, буквально облить помоями, а он все равно будет выглядеть, как кинозвезда», – подытожил Хейес.


В Австралии, где проходили съемки триллера, действительно находили огромные золотые самородки

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Несмотря на отсутствие привязки к локации и цветокоррекцию в стиле «Безумного Макса», ландшафт все равно выдает Австралию – страну, лидирующую по количеству самых крупных самородков в мире. Так что именно в этом регионе возможно отыскать неподъемный кусок золота – подобно тому, что попадается главным героям фильма. По габаритам его можно сравнить с плитой Холтермана длиной в 144 сантиметра и весом в 285 килограмм.

«Жажда золота»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   17.02.2022 - 09:24
ну кстати да, все-таки Эфрона многие воспринимают в одном амплуа. для меня он навсегда чувак из классного мюзикла)) но надеюсь, что эта его роль поменяет отношение к актеру читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота»
«Я не был к такому готов»: Зак Эфрон рассказал о съёмках фильма «Жажда золота»
Адаптация Uncharted, «Падение луны» и еще 10 фильмов февраля
Поиск по меткам
Австралийское киноМария Бороденко
персоны
Энтони ХэйесЗак Эфрон
фильмы
Безумный Макс: Дорога яростиЖажда золота

фотографии >>
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.
Александр Голубев
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Голубев.
Джеймс Эрл Джонс
9 сентября ушёл из жизни актёр Джеймс Эрл Джонс.
Александр Масляков
8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков.
Валерий Бассэль
8 сентября ушёл из жизни актёр Валерий Бассэль.
Леонид Окунев
8 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Окунев.
Генрих Вавилов
8 сентября ушёл из жизни актёр Генрих Вавилов.

День рождения >>

Светлана Варгузова
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Алексей Огурцов
Лена Рябухина
Евгения Тудорашку
Рид Бирни
Вирджиния Мэдсен
Кэмерон Ричардсон (II)
Джейми Спильчук
Джон Хоукс
Тиффани Шепис
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram