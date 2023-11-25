«Камон Камон»: И не надо бла-бла-бла

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Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская

Премьера состоится на телеканале 29 и 30 ноября

Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года

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«Я думал, у него нет никакой власти. Я ошибся»: Семён Трескунов о Никите Михалкове

Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу