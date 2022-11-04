«Одиннадцать молчаливых мужчин»: Лондон ис зе кэпитал оф грейт футбал

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — новая работа автора программы «Человек и закон», режиссера одиозного «Крыма» и продюсера множества как бы исторических сериалов (от «Маргариты Назаровой» до «Власика. Тень Сталина») Алексея Пиманова. Казалось бы, в задумке нового фильма случилось историко-идеологическое комбо: послепобедный 1945-й и русские против англичан. Однако «Одиннадцать молчаливых мужчин» неожиданно прикрываются актуальной повесткой, равно как и их герои, предпочитающие молчание невыученному английскому, — в шляпы и черные пальто.
Лондон по-прежнему ис зе кэпитал оф Грейт Британ, хотя даже такой набор иностранных слов не дается вратарю советского футбольного клуба «Динамо» Алексею Хомичу (Роман Курцын
), получившему во время матчей с британскими командами прозвище «Тигр» и добрые насмешки за приветствие «Леди и гамильтоны». Не владеющий иностранным Хомич, впрочем, выглядит как самый общительный из этих «Одиннадцати молчаливых мужчин», как советских футболистов назовут на страницах британской прессы. Он хотя бы умеет говорить yes. Остальные и впрямь только молчаливо улыбаются — хотя на лондонском аэродроме их встречает английская журналистка Эбби (Алена Коломина
), чей папа, дипломат еще Царской России, научил ее русскому, для интервью, начинающемуся с вопроса «Видели ли вы Сталина?
» — уж точно достаточному. Держать ответ за всех, вроде бы, должен тренер Михаил Якушин (Павел Трубинер
), но он срывается на исключительно хозяйственные нужды — советское «Динамо» не встречает никто ни из британских властей, ни даже из советского посольства (все опаздывают). Эбби ничего не остается, кроме как пойти по закутанным в темные пальто и шляпы футболистам, самым харизматичным из которых (и лучшим, как говорят коллеги) оказывается примкнувший к «Динамо» из ЦДКА для международного, хоть и товарищеского матча, Всеволод Бобров (Макар Запорожский
) — звезда-одиночка, не умеющий в командную игру.
Смотреть онлайн
«Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова
Название «Одиннадцать молчаливых мужчин», как, кстати, и постер этого фильма — смущает. Ну зачем указывать на количество, которое не перерастает в изобразительное качество? То есть мы понимаем, что в футбольной команде 11 человек, но почему тогда на постере семь? А в фильме рассказано и вовсе про меньшее количество. Звезда Бобров вместе с нарисовавшейся в общем-то на пустом месте любовной линией с той самой Эбби — допустим, главный игрок и ловелас (там еще параллельно к нему подбивает клинья совершенно не интересующаяся футболом переводчица в исполнении Софьи Шуткиной
). Есть еще упомянутый выше Хомич, чей образ заключается исключительно в физической смекалке на поле и почти комической глупости в жизни. Из игроков в фокусе внимания находится только, пожалуй, Константин Бесков (Дмитрий Белоцерковский
), который как бы ответственен за название фильма: фишка этого героя в том, что он постоянно звонит своей возлюбленной (Ольга Лерман
) и молчит в трубку. Другие члены команды тут по большому счету «продинамлены», хотя даже лицо артиста Кирилла Кузнецова
всеми силами пытается заставить создателей рассказать о его герое — инженере, кандидате технических наук, заслуженном мастере спорта Иване Станкевиче.
Зато параллельно спорту Пимановым расставляется будто бы художественный британский акцент, амбициозно заходящий на поле «Острых козырьков
» или фильмов Гая Ричи
(в последнем случае, правда, чересчур серьезно). Если советские футбольные игроки молчат, то британские подпольные биржи действуют. И ставят — на, повторимся, товарищеский матч, хотя в фильме это вообще не подчеркивается — бешеные деньги. Например, глава этого подполья Пеппер (Андрей Чернышов
, говорящий на английском, но тут же дублирующий себя на русском) сначала хочет содрать «большой куш» ставкой на «Динамо», пригрозив жизнью или смертью игроку «Челси» Томми Лаутону (Глеб Гервассиев
), но получается ничья, апельсины и яблоки (а именно на них Пеппер зачем-то объясняет своим приспешникам тонкости «ставок на спорт») раскатываются вдоль и поперек. Потом Пепперу, напротив, нужно, чтобы победили англичане. И ради этого он готов пойти на любые преступления, в том числе захват заложников и убийства.
Советскому «Динамо» — всё ни по чем. Ни густой туман, вдруг повисший над полем (Пиманов еще насмотрелся «Короны
» и, очевидно, пытался всеми силами соединить изобразительный ряд британского проекта и наше советское ретро), ни подпольная игра то ли в Гая Ричи, то ли в «Острые козырьки», ни даже любовные интриги с коварной британкой Эбби. Счет за товарищеские матчи, кстати, открывшие дорогу в ФИФА (об этом, впрочем, ни слова) можно посмотреть не только в кино, но и в условной википедии, а в фильме все одиннадцать молчаливых мужчин и впрямь по большому счету молчат и в лучшем случае владеют мячом. Даже сами матчи даны с меньшим напором — аккуратная съемка оператора Максима Шинкоренко
не претендует ни на экшн «Движения вверх
» или «Легенды №17
», ни даже на недавнего «Стрельцова
» или вообще раритет в духе «Гарпастума
» (хотя, возможно, к последнему проект и ближе). И в этом смысле фильм Пиманова сильно отличается от предыдущих спортивных кинодостижений. Тут и англичане не выступают серьезной карикатурной массой в париках (их, в принципе, за исключением того же Лаутона или Пеппера, но тут нельзя отстраниться от отечественного контекста, особо и не видно), разве что отмачивают свои бутсы в соде, чтобы было больнее ударить по ноге соперника. Да и болельщиков, подкручивающих радио на условном льду Чукотки, как у нас принято в кино, тоже нет. Чему, конечно, помог еще один (или, возможно, единственный) главный герой — комментатор Вадим Синявский (Павел Крайнов
, которому очень идет ретро). Так, через его закадр зрители и слышат англо-советские матчи — а в случае с туманом даже во время просмотра фильма это и впрямь дает наиболее полное представление.
Читать рецензию
«Стрельцов»: Сборная спортивного кино — теперь с Александром Петровым
Но авангард «Одиннадцати молчаливых мужчин» — возможно, совершенно не осознанный — в другом. Впервые российский фильм на спортивную тематику содержит сразу несколько женских персонажей с вполне конкретными профессиями. Это не только героини Коломиной, Шуткиной или Лерман, но и, например, атташе по культуре российского посольства в Британии и бывшая подруга Синявского — Виктория Стрелкова в исполнении Евгении Лаповой
, чья благородная красота тут, кажется, стала особенно заметна. Причем в этом ретрофлере все упомянутые женщины играют очень большую роль. Одна из них и вовсе — судя по фильму — спасает международный футбол. А ведь именно после того матча 1945-го началось вхождение СССР в ФИФА.
обсуждение >>