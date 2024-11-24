Сумка раздора: «Герой» — социальный триллер в традиции Чехова

Нечастый гость на телевидении — обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля — иранский социальный триллер «Герой». Двукратный лауреат премии «Оскар» («Развод Надера и Симин», «Коммивояжер»), режиссер Асгар Фархади экранизирует поговорку «Не делай добра – не получишь зла» и делает это со свойственными ему грациозностью и умом, а также — в духе чеховской драматургии.
Художник Рахим Солтани (Амир Джадиди
) выходит на два дня из тюрьмы для должников, чтобы уладить конфликт с кредитором, из-за которого он оказался за решеткой. Его подруга Фархонде (Сахар Голдоуст
) на днях нашла на остановке сумочку с несколькими золотыми монетами, которые можно продать, погасить половину долга и договориться о дальнейших выплатах. Пара спешит в обменный пункт, где узнает, что курс золота слегка упал, и 50% от нужной суммы не набирается. Родственники помочь финансами не спешат. Сестра с мужем воспитывают не только своих детей, но и сына разведенного Рахима, — это все, чем они могут ему быть полезны. Поговорив с кредитором, который хочет все и сразу, Рахим решает, что «если бы Аллах захотел помочь, он бы послал полную сумму», а так — бессмыслица. Лучше уж найти владелицу сумочки и вернуть ей потерянное. Совесть дороже.
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Фильм Асгара Фархади «Герой»
Вернув деньги законной владелице, Рахим привлекает внимание скучающей без глобальных новостей местной прессы. Его показывают по местному телевидению, прославляя честный поступок, а руководство тюрьмы, куда он вернулся, использует удобный случай для самопиара. Рахим хвалит прекрасные условия содержания и доброту надзирателей, один из которых особенно озабочен карьерным ростом. Появляются и другие заинтересованные лица – представители благотворительного фонда, которым популярность Рахима может помочь в сборе различных средств. Попав в медийное пространство, доброе дело становится предметом обсуждения в социальных сетях, а значит, и предметом сомнений. Как нашел сумку? Где нашел? Может, украл? Почему оставил в объявлении телефон тюрьмы? Имел ли хитрый расчет блеснуть геройством и получить награду? Пользователи задают неловкие вопросы, изучают нестыковки в истории Рахима, точнее — в его упрощенной версии истории «для прессы». И вот «последний честный человек» за короткое время оказывается в центре клубка слухов и подозрений. Вынужденный оправдываться, Рахим запутывается еще больше, серьезно усугубляя и без того трудное положение.
Фильмы Асгара Фархади
— череда историй о том, как простой человек пасует перед обстоятельствами, не найдя в себе мужество в чем-то признаться, попросить прощения, договориться. Режиссер рассказывает их так, словно сам до конца не знает всей правды о героях. В новом фильме, как и в других, приходится складывать пазл постепенно: наблюдая за персонажами и подслушивая их разговоры, узнаем о происходящем. Оставляет Фархади и лакуны, чтобы можно было дорисовать в воображении кое-какие факты прошлого или различные установочные факторы, влияющие на поступки людей. Неизвестно, например, почему Рахиму пришлось взять в долг, почему разорился его бизнес и что это была за деятельность. Ничего не известно и о женщине, которой вернули сумочку — возможно, она вообще аферистка. Вместе со скептиками из фильма приходится сомневаться и в искренности и альтруизме самого Рахима. Чем больше мужчина запутывается в собственной мелкой лжи, тем меньше мы ему доверяем. Непроницаемость героя при внешней доброте и порядочности, делают из социальной драмы — эмоционально напряженный триллер.
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Танцуя в пыли: в чем гений Асгара Фархади?
Важно и то, что «Герой» многолик. Фархади окружает Рахима целой толпой второстепенных персонажей: членами семьи, соседями, сокамерниками, проходимцами разных мастей, испытывающих терпение знакомыми. Роли в картине блестяще исполняют все как профессиональные, так и непрофессиональные актеры. Уже упомянутая старшая сестра с мужем, сын Рахима, страдающий тяжелым дефектом речи, дочь кредитора, работающая в маленьком магазинчике отца, добросердечный таксист, помогающий найти незнакомку, забывшую сумочку, и другие люди не только делают историю гуще, но и открывают дополнительные глубины смысла, рисуя общество, по законам которого человек живет и от которого полностью зависит. Кейс Рахима и реакция на него окружающих метафорически высвечивает все слабые места иранского общества: недоверчивость, импульсивность, гендерное неравенство, узость взглядов по отношению к семье и браку — и так далее. Однако на переднем плане — все-таки универсальные, а не локальные вопросы: какова цена свободы, почему опасна полуправда, почему люди паразитируют друг на друге. В конце концов, как сделать, чтобы твое добро осталось безнаказанным. Фархади снимает без насмешки, без фиги в кармане, без желания разоблачать. К тому же — с большим эстетическим вкусом. Пожалуй, это и есть основные причины, по которым «Герой» победил в Каннах, а в новой оскаровской гонке чуть-чуть не дотянул до финала.
«Герой». Трейлер с английскими субтитрами
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