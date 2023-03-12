«Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную

Когда-то эмигрировавшие из Китая в США в поисках «американской мечты» Эвелин Вонг (Мишель Йео) вместе с мужем Вэймондом (Ке Хюи Куан) — владельцы небольшой прачечной, погрязшие в налоговых декларациях и собственной не такой уж и удачной жизни. Добросердечный Вэймонд хочет даже развестись с женой, которая возложила на себя уж слишком много обязанностей, хотя, очевидно, «устала еще вчера» и теперь то и дело срывается на свою семью. Дочь Вонгов — Джой (Стефани Сюй) — пытается наладить собственную, далекую от идеалов «предков» жизнь: встречается с девушкой, практически забыла китайский, а к прачечной не проявляет совершенно никакого интереса. И это еще в то время, когда к семейству приезжает отец Эвелин, которому заботливая дочь всячески пытается угодить, хотя уже для всех очевидно, что связь между поколениями, воспитанными на разных континентах, трагически оборвалась.
Смотреть онлайн«Всё везде и сразу»
Душевные терзания Эвелин, от которых она на протяжении многих лет пыталась убежать с помощью разнообразных хобби типа пения в караоке, не привели не только к моральному успокоению, но и нанесли существенный финансовый урон. Те же установки для караоке покупались на счет прачечной — а это уже нецелевые расходы, с которыми нужно разбираться походом в налоговую с огромной сумкой, набитой чеками. Именно там, в налоговой, прямо перед приемом у строгой агентши (Джейми Ли Кертис) Эвелин неожиданно получает таинственное послание, причем от своего мужа, который резко из рохли-добряка превращается чуть ли не в суперагента. Нужно лишь совершить какой-то абсолютно дурацкий поступок (например, поменять правый и левый кроссовок) и тогда станут доступны другие версии тебя, альтернативные твои жизни, где ты можешь быть и популярной певицей, и мастером кунг-фу, и даже спасительницей человечества. Хотя последнее — не точно. Может быть, для спасения хотя бы одной вселенной как раз и не нужно «переобуваться», а достаточно лишь оглядеться по сторонам и наконец искренне поговорить со своими близкими. Иначе все буквально улетит в дыру. От мегапончика.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Вольга"
«Всё везде и сразу» — редкий пример полного соответствия фильма названию. Режиссеры, они же авторы сценария Кван и Шайнерт (Дэниэлы, как называет себя сам дуэт), и сюжетно, и смыслово работают над этой картиной практически на грани безумного, завораживая еще и сверхплотностью визуального ряда. Путешествие по мультивселенным — стремительно и разнообразно. Из прачечной, обложенной налоговыми выписками, Эвелин устремляется то на сцену театра, то на премьеру фильма с ее же, но уже в качестве спортивной звезды, участием, то и вовсе в альтернативную реальность, где у всех людей вместо пальцев на руках — сосиски. Выглядит как полный абсурд. Но разве в нашем — условно реальном — мире мы хоть однажды не думали, что все происходящее вокруг мало похоже на адекватность? Может быть, в сосисочной вселенной намного спокойнее?
Смотреть онлайн«Человек — швейцарский нож»
Дэниэлы, впрочем, в своей абсурдистской философии довольно последовательны. «Человек — швейцарский нож» тоже был фильмом с допущениями на грани разумного, но если тот представлял практически камерное, медитативное, хоть и с гэгагми высказывание о так необходимой одинокому человеку дружбе, то во «Всё везде и сразу» сюжет — за счет актуальной семейной темы — становится более густонаселенным и оттого более хаотичным. Однако и Кван с Шайнертом и братья Руссо, укротители вселенной Marvel, справляются с этим хаосом практически по щелчку пальцев, воплощая одну за другой сумасшедшие попытки «переключить» вселенные. Но от себя, как известно, не убежишь. «Всё везде и сразу» — не только сумасшедший визуальный аттракцион, но и важное, для нас по-горькому актуальное, высказывание о том, как даже в мире безумного хаоса важно сохранять связь с самыми близкими людьми. Не только за счет искренних разговоров, на которые из-за обычной бытовой сумятицы все время не хватает времени. Но и за счет свободы, независимости, умения отпускать последующие поколения, давать им возможность проживать их личную жизнь, строить свою вселенную, в том числе учитывая собственные желания и ошибки.
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