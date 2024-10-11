«Подельники»: Людоедам вход воспрещен?

В прошлом году артист Юра Борисов сменил на посту самых востребованных коллег — красавца Данилу Козловского, у героев которого было «все нормально», и Александра Петрова, погрузившего кинематограф в пучину сильных эмоций фирменным выкриком «Сссука!» (пока еще не входящим в реестр запрещенной нецензурной лексики). Вот и документалист Евгений Григорьев, дебютирующий «Подельниками» в игровом кино, не специально, но точно вписался в тренды. Фильм, чей замысел он вынашивал десять лет, не хтонический и мрачный, а белоснежно-сказочный, почти как аутентичное якутское кино.
В заброшенный поселок, где ничего особо нет, кроме снега и тайги, возвращается хороший парень — биатлонист Петр (Юра Борисов
), мастер спорта и местная гордость. Вместе с ним приезжает жена Анастасия (Елизавета Янковская
), которая иронично называет себя декабристкой. От чего они убежали из большого города, не очень ясно. То ли Петр не смог развивать карьеру спортсмена без снега, то ли жена его так захотела: родить ребеночка возле подаренной соседями печки в разваливающейся избушке с разбитым окном. Женщинам ведь свойственна жертвенность — в это верят большинство российских кинематографистов, не только на «Кинотавре», где состоялась премьера «Подельников
».
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Фильм Евгения Григорьева «Подельники»
Отечественный север (снимали в пермском селе Кын) дик и суров. Еще в маршрутном «пазике» Петя и Настя встречают местные «достопримечательности»: добродушного художника Саню (Константин Балакирев
) и ветеринара-шамана по прозвищу Витька-Людоед (Павел Деревянко
), поселковая деятельность которых сводится, по большей части, к беспробудному пьянству. В пылу очередных посиделок – с участием, кстати, местного мента — Саня погибает. Кто его убил, кажется, очевидно всем. Кроме – опять же – представителей закона. Но, как говорится в долгой экспозиции фильма, чем у нас хуже, тем лучше. Мстить за случившиеся не собирается никто, кроме сына Сани (Ярослав Могильников
), которого берет на поруки хороший парень — биатлонист Петя, уже отвыкший от местных нравов.
Режиссер-документалист Евгений Григорьев
родился в уральской деревне, в съемочных экспедициях объехал все города и веси нашей страны, а в 2021 году и вовсе стал креативным продюсером и замом гендира Свердловской киностудии. В игровом дебюте он продолжает исследовать быт и нравы заснеженной России, существующей примерно везде. С другой стороны, для дебюта он выбирает максимально притчевую форму и рассказывает суровую уральскую сказку с неоднозначным финалом, который кому-то покажется милосердным, а кому-то — обескураживающе-пессимистичным.
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Для такой истории идеально подошел бы формат малобюджетного якутского фильма, какими были, например, работы Давыдова
, победившего на позапрошлогоднем «Кинотавре» с картиной «Пугало
». Хотя на фестивале прошлого года и условные якуты, в частности — фильм «Нуучча
» — задавали высокую художественную планку, используя долгую экспозицию и отсылая ко всему просмотренному и услышанному в кино и музеях, по радио и телевидению. Как и «Нуучча», «Подельники» долго погружают зрителей в жерло истории, попутно показывая свинцовые мерзости жизни и национальные скрепы. Сталин, Ленин, Великая Отечественная война – все это проходит по фильму морализаторскими напутствиями. Да, ничего не меняется, балабановская северная «Река» все течет, бежать некуда и в качестве социального лифта только лыжи. А главная нравственная дилемма только в одном: сжечь покойника (и тем самым отправить его в ад) или пустить в плавание по бесконечным водам — считай, простить.
Лаконичная притча – а именно за счет краткости и емкости возник феномен якутского кино – тут сложилась бы наверняка. Еще и с медийными актерами. Дело даже не в Юре Борисове и Елизавете Янковской. В «Подельниках» неожиданно раскрывается Павел Деревянко, кажется, порядком уставший от если даже не комедийных, но гротесково-драматических ролей. И эта кастинг-находка, помимо выдающейся работы оператора Артема Анисимова
, – главный плюс фильма. Деревянко в таком неожиданно-драматическом образе мы точно не видели. Тем интереснее, что такую работу с актером провел именно документалист.
«Подельники»
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