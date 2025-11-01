«Казнь»: Системное разложение

В телевизионном эфире покажут психологический триллер «Казнь», который снял известный клипмейкер Ладо Кватания, работавший с Хаски, «Ленинградом» и Оксмироном (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 07.10.22), ставивший выступление Манижи на «Евровидении». «Казнь» — его первый полнометражный фильм и, пожалуй, один из самых сильных отечественных дебютов последнего времени, удивительно балансирующий на грани убедительного авторского высказывания и уже порядком набившего оскомину детективного жанра о поисках маньяка.
В самом начале 1990-х следователь Исса Давыдов (Нико Тавадзе
) может похвастаться и большим повышением, и отдельной квартирой, и счастливой семьей с любящей женой с говорящим именем Надежда (Виктория Толстоганова
), которая думает, что наконец семья Давыдова заживет нормальной жизнью. Позади долгие годы беспрерывной работы мужа, который буквально был одержим поимкой маньяка, терроризировавшего российскую глубинку. Безумие, с которым Исса отдавался этому делу, отдавало и личными мотивами, закопанными то ли далеко в детстве, когда он лишился матери, то ли напротив — в профессиональной зрелости, когда расследование свело его с отправленной далеко за 101-й километр музейной работницей тоже с говорящим именем Вера (Юлия Снигирь
). Иллюзия спокойной семейной жизни — еще и на заре 1990-х — рушится в один миг, когда Исса получает звонок из той самой глубинки, где неожиданно найдена еще одна – живая (Аглая Тарасова
) — жертва того самого маньяка. А значит — посадили не того, и времена жуткого безумия вернулись. Несмотря на кардинальную смену эпох.
Смотреть онлайн
«Молчание ягнят»
Временной контекст «Казни» — деталь важная, но не основополагающая. В дебюте Кватании никакой политики в чистом виде нет. Лишь однажды — еще во время расследования — упоминают про «новые реалии». Но какие они — это уже решится, видимо, там, где-то в далекой Москве, а не в окутанной страхом провинции, куда присылают столичного следователя. Его так и именуют — «важняк», и именно такое название Кватания вместе с сосценаристкой Ольгой Городецкой
выбирают в качестве первой главы фильма. Или даже пролога — приглашения на «Казнь». А дальше отрицание, гнев, торг, депрессия. Стадии принятия неизбежного — времени, мироустройства, пусть в отдельно взятой стране, ролей жертв и преступников, веками заданных диспозиций. Какие могут быть «новые реалии» в вечную эпоху безвременья. Самосуда как справедливой меры наказания. И этрусской казни – лейтмотива фильма, — когда живой палач привязывается к разлагающемуся трупу своей жертвы. Финал — он для всех один. И правых, и виноватых.
«Казнь» уместнее всего было бы назвать детективно-психологическим эссе. Авторским, независимым, но при этом вбирающим все наработки популярного кинематографического жанра. От классического «Молчания ягнят
» и недавних «Настоящего детектива
» и «Охотника за разумом
» до, как бы это странно ни звучало, отечественных телеформатов. Зарубежные аналоги рассматриваются лишь как референсы атмосферы, впрочем, порядком переработанные под завораживающую ретро-картинку с визуальными отсылками к философскому грузинскому и корейскому кино, и даже Тарковскому
, которому здесь буквально передают привет одним из героев — молодым детективом Севастьяновым (Евгений Ткачук
), который предпочел документировать убийства на кинокамеру, а не заниматься непосредственно расследованием дел. А нынешний «русский след» поначалу бросается в глаза в сюжетах и характерах. И это не отсылка к Чикатило, который стал лишь одним из немногих исследуемых для «Казни» известных маньяков. Чего стоит только «важняк» из Москвы или женские героини — вечные в российском кинопространстве матери, жены, любовницы и сестры, чьи судьбы непосредственно связаны с мужскими персонажами, главными действующими лицами этой мрачной истории.
Смотреть онлайн
«Казнь» Ладо Кватании
«Я всегда говорю правду
», — как бы невзначай замечает героиня Юлии Снигирь. Но правда в этом заскорузлом мире патриархальных ценностей давно никому не нужна. Мужское эго, прикрывающее детские травмы и комплексы, сродни родовому праву. Или проклятию. Где менты, а где маньяки — не отличить. «Рожи у всех одинаковые», — метко кричит вооруженная мать (Ольга Лапшина
) одной из жертв. Но самосуд на глазах у «представителей власти», и впрямь внешне особо от преступников не отличающихся, ей свершить не дают. Это уже мужская работа.
По касательной Кватания остро подмечает все разложение системы: от гендерных противоречий до декларируемого сверху закона и порядка, зиждущихся на страхе и чудовищных пытках. Исса Давыдов — лишь порождение этой системы. Инфернальный, харизматичный мужчина, опытный, знающий себе цену профессионал, имеющий чутье на опасных преступников, но однажды испытывающий головокружение от успехов. Или от собственной одержимости — так схожей с теми, кого он пытался посадить на протяжении всей своей карьеры. Однако истинные роли жертв и палачей Кватания приберегает к финалу «Казни», которая, даже если вычленить из нее актуальный контекст, тем не менее является завораживающей головоломкой о поиске истинных преступников.
«Казнь». Трейлер №2
обсуждение >>