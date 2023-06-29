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«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона

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29 июня 2023
«Вечеринка на вылет» — французский комедийный детектив, в котором режиссер-дебютант, он же один из авторов сценария, Николя Плескоф пытается разыграть поклонников Агаты Кристи и не стесняется влияния Уэса Андерсона.

«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона

Архитектор Жанна (Алис Поль), чье бюро переживает не лучшие времена, готовится наконец взять крупный заказ — от владельца империи игр Сезара Дагера (Эдди Митчелл). Тот планирует сделать из своего фамильного особняка пристанище для игроков всех мастей — совместить семейный дом с игровым функционалом и призвана Жанна. Ей в работе помогает мать (Забу Брейтман), и с Жанной они полные противоположности. Родительница — творческая натура, при этом аккуратно создающая объемные макеты. Жанна — любительница контроля с клаустрофобией, заглушаемой таблетками «ксанекса». Поездка в особняк Дагер, расположенный в глуши без мобильной связи, — то еще испытание. «Осторожно, так детективы и начинаются», — будто бы в шутку успокаивает Жанну мать.

Смотреть онлайн «Вечеринка на вылет»
Семейство Дагер тоже далеко от идеала. Глава империи — сумасбродный старик Сезар, которого не удивишь никакими модными архитектурными решениями, предлагает Жанне сыграть в русскую рулетку: повезет — контракт ваш, ну а если нет, контракт уже, в общем, и не будет столь актуальным. В такие игры Жанна играть не готова. Но в пятницу — день, когда все семейство испытывает на себе главное отцовское увлечение — от странноватых развлечений не убежишь. Особенно когда старший Дагер неожиданно умирает. Судя по запаху миндаля, его кто-то отравил. Среди подозреваемых оказываются дети от первого брака — эксцентричная дочь-психопатка Лена (Сара Штерн) и сын Тео (Пабло Поли), играющий роль героя-любовника, новая жена Саломе (Паскаль Арбийо), которую ненавидят все остальные члены семьи, маленький наследник империи Эркюль (Адриен Гионне), сестра Сезара и бухгалтер по совместительству Жозефина (Миу-Миу), ну и, конечно, дворецкий Арман (Гюстав де Керверн). Вычислить убийцу можно только, если все, включая и саму Жанну, сыграют в опасную игру, в которой любая ошибка способна породить новую жертву.

«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона

«Вечеринка на вылет» и впрямь начинается как классический детектив — с загадочной смертью, раздираемой противоречиями и битвой за наследство богатой семьей, и случайной (а может, и нет) гостьей, оказавшейся в нужное время в нужном месте. Таинственный голос, записанный на граммофонную пластинку, отсылает к «И никого не стало», где, как говорит одна из героинь «Вечеринки на вылет», тоже мало кто верил в подлинность событий, но все помнят, чем это обернулось. Игровая тематика придает истории еще большую свободу в части заимствований – без зазрения совести режиссер и соавтор сценария Николя Плескоф отсылает и к недавнему хоррору (тоже, впрочем, комедийному) «Я иду искать», и к уже ставшей классикой «Игре» Дэвида Финчера и даже «Шоу Трумана» Питера Уэйра. Однако основной референс Плескофа — не только визуальный, но и настроенческий — это фильмы Уэса Андерсона во главе с «Отелем "Гранд Будапешт"». Уровень безумия и ярких красок — вполне достойный. Во многом и благодаря исполнительнице главной роли — успешной французской комедийной актрисе Алис Поль, ставшей известной после «Любви от всех болезней» Дани Буна.

Градус комедии — самого популярного французского жанра — дебютанта в полнометражном кино Плескофа интересует в «Вечеринке на вылет» гораздо больше детективной составляющей. Он не собирается «доставать ножи», чтобы поупражняться в головоломках по мотивам Агаты Кристи, и лишь заигрывает с поклонниками этого жанра, превращая «Вечеринку на вылет» в ироничный психологический фарс, где все вокруг — всего лишь игра.


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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   11.05.2022 - 08:47
Очень красивые цвета, давно не видел такой сочной картинки в кинотеатрах! Думаю, с учетом голых графиков премьер, стоит сходить читать далее>>
№ 2
what_a_world   6.05.2022 - 12:33
Именно по визуалу выглядит очень неплохо! Чем-то похоже на Отель Гранд Будапешт с одной стороны и Достать ножи с другой стороны читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   6.05.2022 - 08:46
хм, прикольно на самом деле! очень уж уже веет Уэсом Андрерсеном, но да ладно, хороший опыт никто не запрещал. Буду крайне удивлена, если французам удастся снять неплохой фильм читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона фотографии
«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона фотографии
«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона фотографии
«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона фотографии
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