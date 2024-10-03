«Клон»: Не сотвори себе двойника

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Седьмой сезон стартует на НТВ

Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»

Худрук «Современника» отказалась ехать на гастроли без Гафта

«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев»

Дети против волшебников: Оксана Акиньшина и Антон Васильев в трейлере сериала «Наследники. Дар крови»

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«Мы правда очень разные, нам сложно общаться порой»: Анастасия Уколова о съёмках сериала «Комбинация»

Актриса призналась, что с коллегами по площадке было непросто