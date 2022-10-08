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«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского

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8 октября 2022
На ТВ покажут отечественную комедию «Молодой человек» с Павлом Табаковым в роли 30-летнего бумера, пытающегося закосить под ушлого подростка, а заодно и посостязаться с бывшим лентяем-одноклассником, ставшим успешным бизнесменом. Роль последнего играет Данила Козловский, которому неожиданно отлично удалась его первая комедийная работа.

«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского

Ване Ревзину (Табаков) – 30 лет. Мама (Ксения Кутепова) воспитала его очень хорошо, возможно, даже слишком. Он получил золотую медаль в школе и красный диплом МГУ. А сейчас работает в банке, где искренне переживает за клиентов, берущих кредит под огромные проценты, выплачивает ипотеку за маленькую студию в новостройке на окраине города и любит свою девушку Машу (Валерия Федорович). Только вот она уходит от него к боксеру, а из банка Ваню за его сердобольность увольняют. В общем, не везет хорошему парню ни в работе, ни в любви, ни в финансах. На такую жизнь он идет жаловаться неунывающему другу Артуру (блогер и хип-хоп исполнитель Rakhim), и вместе они неожиданно видят по телевизору бывшего одноклассника Вани – когда-то двоечника-толстяка Колю Ковпинца, который теперь превратился в статного бизнесмена и коуча (Данила Козловский), открывающего лидерский лагерь для старшеклассников с призовым фондом в 10 млн рублей.

Смотреть онлайн «Молодой человек» Александра Фомина
Ваня, к 30 годам все еще выглядящий как подросток, решается на аферу – ради денег, которые ему необходимы, чтобы закрыть наконец ипотеку, притворяется старшеклассником. Но в лидерском лагере – свои порядки и любимчики. Так что Ревзину, пусть и умудренному опытом, придется найти общий язык и с тинейджерами, языка которых он почти не понимает, и с вожатыми – идеалисткой Лерой (Ингрид Олеринская), чиновницей Еленой Владимировной (Елена Ксенофонтова) и не совсем чистым на руку Пашей (Данила Поперечный). Но главное, конечно, Ване нужно договориться с самим собой – мальчиком-отличником, чьим детским идеалам не находится места в циничной взрослой жизни.

«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского

«Молодой человек» – режиссерский дебют 33-летнего Александра Фомина, сценариста сериала «Карамора» с Данилой Козловским в роли главного актера и режиссера. Творческое сотрудничество не только с ним, но и с Ильей Найшуллером, который изначально сам собирался снимать «Карамору», собственно и привело к «Молодому человеку», навеянному отчасти и биографией самого Фомина. Он тоже выглядит как юнец, да и сходный с Ваней кризис 30-ти прошел. Благо, попал в хорошую компанию, так что именитый актерский состав для его первого фильма был обеспечен (у Найшуллера тут, кстати, тоже есть небольшая роль, как и у, например, Александра Гудкова и Басты). Павел Табаков действительно органичен и в роли 30-летнего неудачника, и в образе странноватого подростка с замашками далеко не зумера, а бумера. «Ты так похож на моего папу! Все время бухтишь», – говорит влюбленная в Ваню 14-летняя Настя (Валентина Ляпина), ради попадания в лагерь выдавшая себя за 17-летнюю старшеклассницу.

«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского

Безусловным открытием «Молодого человека» становится Данила Козловский, который, оказывается, умеет и в комедию, и в самоиронию. Его Николай Ковпинец даже произносит перед подростками мотивирующую речь о том, что он «и тренер, и хоккеист, и пожарный, и летчик, и революционер». В общем, и впрямь на все актерские амплуа Данила – мастер.

В визуальном плане «Молодой человек» выглядит как добродушная смесь «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Королевства полной луны». Эстетика пионерских лагерей даже во времена «хайпов» и «крашей» никуда не делась (привет «Тавриде» и «Селигеру»), хотя, тут надо отдать должное Александру Фомину, для школьников подготовили очень актуальные геополитические игры-стратегии, где, какие бы карты ни выпали, все равно побеждает Россия. Но сатирой «Молодого человека» при этом не назовешь – это очень личное и, что немаловажно, искреннее высказывание о внутренней честности. С чуточкой ностальгии по детству, которое, несмотря на эпоху, остается для каждого человека лучшим временем.


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обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   2.08.2022 - 12:47
Не стоит даже крупицами сравнивать от это кино и Королевство Полной луны. Козловский даже близко не стоит к уровню массовки в этом кино. Его вообще сложно назвать каким-то прекрасным актером. Викинги 6... читать далее>>
№ 4
Gugenot   29.07.2022 - 11:16
Очень смешанное ощущение - с одной стороны такая прекрасная рецензия, которая обещает все, чего мне так не хватало при просмотре современного российского кино. А с другой стороны трейлер, который отталкивает... читать далее>>
№ 3
Поля Бенцева   10.06.2022 - 09:33
Лёгкая,озорная лиричная комедия,с остроумными,непошлыми, по-настоящему смешными шутками и ситуациями. Фильм о том,что нужно оставаться честным с собой и окружающими,о том,что в 30 жизнь только начинается) читать далее>>
№ 2
what_a_world   10.06.2022 - 09:18
Вообще почему-то именно от этой комедии жду хорошего эффекта, потому что Козловский в последнее врем снимается и режиссирует редко, но метко читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   10.06.2022 - 09:10
мне кажется, что фильм получится весьма неплохим! очень похоже на проблему некоторых людей в 30-летнем возрасте) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского фотографии
«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского фотографии
«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского фотографии
«Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского фотографии
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